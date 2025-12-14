JBIC Kucurkan Pembiayaan Rp 56,1 Miliar untuk Produksi Suku Cadang Otomotif Jepang di Indonesia

Ringkasan Berita: JBIC menyalurkan pembiayaan sekitar Rp 56,1 miliar untuk mendukung PT Okawa Indonesia Manufacturing di sektor suku cadang otomotif.

Pendanaan ini bertujuan memperkuat produksi di Jawa Barat sekaligus mendukung P3DN dan rantai pasok Jepang–Indonesia.

Ekspansi ini dinilai meningkatkan daya saing industri otomotif regional.

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Bank Jepang untuk Kerja Sama Internasional (Japan Bank for International Cooperation/JBIC) resmi mengumumkan dukungan pembiayaan bagi perusahaan Jepang di Indonesia yang bergerak di sektor suku cadang otomotif.

Total pembiayaan bersama yang disalurkan mencapai sekitar Rp 56,1 miliar.

Dalam keterangan resmi bertanggal 12 Desember 2025, JBIC menyatakan telah menandatangani sejumlah perjanjian pembiayaan dengan Okawa Seiroko Industry Co., Ltd., perusahaan kecil dan menengah asal Jepang, melalui anak usahanya di Indonesia, PT Okawa Indonesia Manufacturing (OID).

Pembiayaan tersebut terdiri dari tiga skema utama. Pertama, pinjaman langsung dari JBIC kepada OID dengan plafon hingga Rp 33 miliar.

Kedua, pinjaman sebesar 300 ribu dolar AS dari Joyo Bank Co., Ltd. kepada OID.

Ketiga, jaminan pinjaman dari JBIC atas pembiayaan Joyo Bank dengan nilai pokok yang dijamin mencapai 1,4 juta dolar AS.

Dengan skema tersebut, JBIC tidak hanya memberikan pembiayaan langsung, tetapi juga mendukung pembiayaan lintas batas melalui kerja sama dengan lembaga keuangan regional Jepang.

Perkuat Produksi Suku Cadang Otomotif di Jawa Barat

Proyek ini bertujuan untuk mendukung pendanaan yang dibutuhkan OID dalam pembuatan dan penjualan suku cadang otomotif di Jawa Barat, Indonesia.

Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia mendorong investasi asing, khususnya di sektor industri otomotif.

Okawa Seiro dikenal sebagai perusahaan kecil dan menengah Jepang yang memproduksi serta menjual suku cadang berulir presisi, seperti fitting selang rem dan baut stud untuk mobil dan sepeda motor, menggunakan teknologi penempaan dingin presisi.

Perusahaan tersebut secara aktif melakukan ekspansi ke luar negeri dan mendirikan OID pada tahun 2024, setelah sebelumnya memperluas basis produksi di Thailand dan Meksiko.

Indonesia dipilih sebagai basis strategis untuk memperkuat pasokan suku cadang otomotif ke pasar Asia Tenggara yang permintaannya terus meningkat.

OID menerapkan teknologi yang sama dengan perusahaan induknya di Jepang, sehingga mampu menghasilkan produk dengan kualitas setara Jepang.