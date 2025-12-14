Rengo Tegaskan Perusahaan Asing di Jepang Wajib Patuhi Aturan Ketenagakerjaan Nasional

Ringkasan Berita: Federasi buruh terbesar Jepang, Rengo, menegaskan perusahaan asing dan domestik wajib mematuhi aturan ketenagakerjaan yang sama tanpa pengecualian

Rengo juga menolak perlakuan khusus dalam isu upah, jam kerja, keselamatan, dan perlindungan hak pekerja.

Selain itu, Rengo menyuarakan keberatan atas klausul nama gadis dalam Rencana Dasar Kesetaraan Gender yang dinilai dimasukkan tanpa pembahasan memadai.

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Federasi serikat pekerja terbesar di Jepang, Rengo, menegaskan bahwa perusahaan domestik maupun perusahaan asing yang beroperasi di Jepang tunduk pada satu aturan ketenagakerjaan yang sama, tanpa pengecualian apa pun.

“Perusahaan asing yang berada di Jepang harus mengikuti ketentuan dan berbagai aturan ketenagakerjaan yang berlaku di Jepang, terutama terkait perlindungan terhadap karyawannya, terlebih bagi pekerja warga negara Jepang,” ujar Tomoko Yoshino, Chairman RENGO, khusus kepada Tribunnews.com, Jumat lalu.

Pernyataan tersebut menegaskan sikap Rengo bahwa tidak ada perlakuan khusus bagi perusahaan asing dalam penerapan hukum ketenagakerjaan Jepang, termasuk terkait upah, jam kerja, keselamatan kerja, dan hak-hak pekerja.

Rengo, Federasi Buruh Terbesar Jepang

Rengo merupakan singkatan dari Japanese Trade Union Confederation (日本労働組合総連合会).

Federasi ini didirikan pada 1989 dan saat ini memiliki sedikitnya 7 juta anggota dari berbagai sektor industri.

Baca juga: ILO Ingatkan Tanpa Inklusi Keuangan, UMKM dan Pekerja Informal Tak Mampu Bertahan Hadapi Risiko

Rekomendasi Untuk Anda

Secara politik, Rengo dikenal memiliki posisi moderat dan dialogis, bukan radikal.

Organisasi ini secara aktif memberikan masukan resmi kepada Pemerintah Jepang, Parlemen, serta Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan.

Polemik Rencana Dasar Kesetaraan Gender

Dalam kesempatan terpisah, Rengo juga menyoroti dinamika kebijakan pemerintah terkait Rencana Dasar Kesetaraan Gender.

Dewan Kesetaraan Gender pemerintah baru-baru ini mempresentasikan rancangan rencana dasar berikutnya, namun menuai keberatan dari sejumlah pihak.

Rencana Dasar Kesetaraan Gender ditinjau setiap lima tahun sekali, dan untuk pertama kalinya, rencana keenam secara jelas mencantumkan bahwa penggunaan nama gadis (nama sebelum menikah) akan dipertimbangkan untuk diatur dalam bentuk undang-undang.

Langkah ini mencerminkan kesepakatan koalisi antara Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Partai Restorasi Jepang (Nippon Ishin no Kai).

Menolak Masuknya Klausul Tanpa Penjelasan

Ketua Federasi Rengo, Tomoko Yoshino, menyatakan keberatan atas dimasukkannya klausul tersebut tanpa penjelasan yang memadai.

“Kali ini, tanpa penjelasan apa pun, kalimat itu dimasukkan. Karena itu, koalisi menyatakan sikap penolakan bahwa hal tersebut tidak dapat diakui,” ujar Yoshino.