Trump Ngamuk, Bersumpah Balas Kematian Anggota Militer AS yang Tewas di Suriah

Ringkasan Berita: Penyergapan pria bersenjata yang diduga anggota ISIS di Suriah menewaskan dua tentara AS dan satu penerjemah sipil, serta melukai tiga personel militer lainnya.

Presiden Donald Trump menyatakan duka mendalam dan menegaskan akan melakukan tindakan balasan keras terhadap ISIS.

Meski belum dirinci, AS diperkirakan akan melancarkan serangan militer presisi, operasi perburuan tokoh ISIS, serta memperketat keamanan pasukan guna mencegah serangan lanjutan.

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Amerika Serikat Donald Trump meluapkan kemarahannya usai serangan bersenjata di Suriah menewaskan tiga warga Amerika Serikat.

Dalam pernyataan resminya, Trump bersumpah akan memberikan tindakan balasan yang sangat serius terhadap kelompok militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang diduga kuat berada di balik serangan tersebut.

Adapun Serangan berdarah ini bermula ketika seorang pria bersenjata yang diduga anggota ISIS melakukan penyergapan terhadap personel Amerika Serikat yang sedang bertugas di wilayah Suriah.

Pelaku secara tiba-tiba melepaskan tembakan ke arah pasukan AS, menyebabkan situasi kacau dan memicu baku tembak di lokasi kejadian.

Dalam insiden tersebut, dua tentara Angkatan Darat AS dan satu penerjemah sipil AS tewas di tempat akibat luka tembak. Selain itu, tiga anggota militer AS lainnya mengalami luka-luka.

Tak lama setelah serangan berlangsung, pasukan mitra koalisi yang berada di lokasi melakukan tindakan balasan. Pelaku penembakan berhasil dilumpuhkan dan dinyatakan tewas di tempat kejadian.

Rekomendasi Untuk Anda

Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengonfirmasi bahwa pelaku merupakan bagian dari jaringan ISIS yang masih aktif di wilayah Suriah.

Pembalasan Besar-besaran Jadi Sinyal Tegas AS

Insiden tersebut sontak mencuri perhatian publik termasuk Presiden Trump.

Dalam postingan di media sosial Truth Social, presiden AS itu menyampaikan belasungkawa mendalam sekaligus melontarkan peringatan keras kepada pihak-pihak yang terlibat dalam serangan tersebut.

“Kami berduka atas kehilangan tiga Patriot Amerika yang hebat di Suriah, dua tentara, dan satu penerjemah sipil. Kami juga berdoa untuk tiga tentara yang terluka yang, baru saja dikonfirmasi, dalam keadaan baik,” tulis Trump, mengutip dari Newsweek.

Baca juga: Militer Kerajaan Thailand Bantah Klaim Donald Trump soal Gencatan Senjata

Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden sementara Suriah, Ahmad al-Sharaa, memiliki kemarahan dan reaksi yang sama terhadap serangan tersebut.

“Presiden Suriah, Ahmed al-Sharaa, sangat marah dan terganggu oleh serangan ini. Akan ada pembalasan yang sangat serius,” tegas Trump.

Pernyataan ini menandai sikap tegas pemerintahan Trump dalam menjaga keamanan pasukan AS di luar negeri, khususnya di kawasan Timur Tengah yang masih dilanda instabilitas.

Sejauh ini Trump tak merinci balasan apa yang akan diberlakukan AS terhadap kelompok ISIS.

Namun mengutip sejumlah sumber, respon pertama yang paling mungkin dilakukan yakni melakukan serangan militer presisi terhadap posisi, markas, atau sel-sel ISIS yang teridentifikasi di Suriah timur.