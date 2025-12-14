1 Juta Rumah di Ukraina 'Gelap Gulita' usai Serangan Rusia: Pasukan Putin Tembakkan 450 Drone

TRIBUNNEWS.COM - Lebih dari satu juta rumah tangga di Ukraina mengalami pemadaman listrik setelah serangkaian serangan udara Rusia semalam, Sabtu (13/12/2025).

Di mana serangan Rusia tersebut menghantam infrastruktur energi dan industri Ukraina.

Menteri Dalam Negeri Ukraina, Ihor Klymenko, mengatakan lima wilayah terkena dampak dan setidaknya lima orang terluka.

Selain itu upaya untuk memadamkan kebakaran dan memulihkan pasokan tengah dilakukan.

Meskipun serangan Rusia terhadap infrastruktur energi Ukraina telah umum terjadi sepanjang perang, Moskow telah mengintensifkan serangan saat negara itu memasuki musim dingin.

Hal ini terjadi bertepatan dengan kunjungan utusan luar negeri Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke Jerman akhir pekan ini untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan para pemimpin Eropa.

Pertemuan guna membahas lebih lanjut tentang mengakhiri perang.

Rekomendasi Untuk Anda

Steve Witkoff, yang telah memimpin upaya Gedung Putih untuk menengahi antara Ukraina dan Rusia, akan membahas versi terbaru dari usulan perjanjian perdamaian di Berlin.

Terkait Serangan Rusia

Pada hari Sabtu, Zelensky mengatakan lebih dari 450 drone dan 30 rudal digunakan oleh Rusia dalam serangan semalam, mengutip BBC.

Klymenko mengatakan wilayah Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Mykolaiv, Odesa, dan Chernihiv terkena serangan.

Baca juga: Ketika Rusia dan Ukraina Saling Lancarkan Serangan, AS dan Eropa Siap untuk Pembicaraan Perdamaian

Kementerian pertahanan Rusia mengatakan pihaknya menggunakan senjata termasuk rudal hipersonik Kinzhal dalam serangan tersebut.

Klaimnya senjata tersebut sulit dilacak karena dapat mengubah arah di tengah penerbangan.

Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengatakan pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia di Ukraina untuk sementara kehilangan seluruh pasokan listrik dari luar lokasi semalaman "akibat aktivitas militer yang meluas yang memengaruhi jaringan listrik", tetapi sekarang telah terhubung kembali.

Pembangkit listrik tersebut berada di wilayah Ukraina yang dikuasai Rusia.

Pembangkit ini tidak beroperasi, tetapi bergantung pada pasokan listrik konstan untuk mendinginkan reaktornya.

(Tribunnews.com/Garudea Prabawati)