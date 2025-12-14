Diplomasi Trump Tak Digubris, Thailand Tegaskan Perang Belum Berakhir Serangan ke Kamboja Berlanjut

Ringkasan Berita: PM Anutin menegaskan perang dengan Kamboja belum berakhir karena ancaman keamanan dan serangan lintas batas masih terjadi.

Sedikitnya 14 tentara Thailand tewas sejak konflik pecah kembali, mendorong Bangkok melanjutkan operasi militer di perbatasan.

Thailand membeli sistem rudal Barak MX senilai Rp1,7 triliun untuk memperkuat pertahanan udara menghadapi ancaman Kamboja.

TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul menegaskan bahwa negaranya belum mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Kamboja.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh PM Charnvirakul, sekaligus membantah klaim adanya gencatan senjata yang sebelumnya disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Menurut Anutin, keputusan Thailand melanjutkan operasi militer didasarkan pada ancaman nyata terhadap kedaulatan negara dan keselamatan warga sipil, serta fakta bahwa serangan lintas batas masih terus terjadi.

Pemerintah Thailand menilai kondisi keamanan di sepanjang perbatasan Thailand–Kamboja masih sangat rawan.

Bahkan baru - baru ini militer Thailand melaporkan tembakan artileri dan serangan udara yang belum sepenuhnya berhenti.

Sementara itu, Kamboja menuding Thailand terus melakukan pemboman menggunakan jet tempur dan artileri.

Situasi saling tuding ini memperkuat pandangan Thailand bahwa gencatan senjata belum benar-benar terwujud.

Ancaman Keamanan Masih Berlangsung

Tak hanya menunda gencatan senjata, pemerintah Thailand juga memerintahkan militernya untuk terus melakukan operasi di wilayah perbatasan yang disengketakan selama masih terdapat ancaman terhadap kedaulatan dan keselamatan rakyat Thailand.

PM Charnvirakul berujar Thailand akan terus membela diri dan melindungi kedaulatan serta rakyat.

“Thailand akan terus melakukan aksi militer sampai kami merasa tidak ada lagi bahaya dan ancaman terhadap tanah dan rakyat kami. Tindakan kami pagi ini sudah berbicara,” tulis Anutin melalui unggahan Facebook pada Sabtu (13/12/2025).

Hingga Sabtu, sedikitnya 14 tentara Thailand dilaporkan tewas sejak pertempuran kembali pecah pada awal pekan ini.

Korban terbaru tercatat di wilayah Chong An Ma, lokasi sengketa yang menjadi salah satu titik pertempuran paling intens.

Bertambahnya korban tewas dari kalangan militer menjadi faktor penting dalam keputusan pemerintah Thailand untuk menolak gencatan senjata dan memilih untuk melanjutkan serangan.

Meski sejumlah negara di ASEAN telah mendorong jalur diplomasi dan menyerukan penghentian pertempuran, konflik antara Thailand dan Kamboja masih belum memiliki batas waktu pasti kapan akan benar-benar mereda.

Kondisi di lapangan menunjukkan ketegangan militer belum sepenuhnya menurun, sementara kedua negara masih saling menuding pelanggaran di wilayah perbatasan.