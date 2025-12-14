Diplomasi Trump Gagal, Kamboja Segel Perbatasan saat Pertempuran dengan Thailand Memanas

Ringkasan Berita: Seluruh perbatasan darat Kamboja–Thailand ditutup karena konflik memanas dan belum ada gencatan senjata yang disepakati.

Baku tembak dan serangan balasan masih terjadi di sepanjang perbatasan, menewaskan dan melukai personel militer serta warga sipil.

Penutupan perbatasan melumpuhkan perdagangan, tenaga kerja lintas negara, dan pariwisata di kedua negara.

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Kamboja resmi menutup seluruh perbatasan darat dengan Thailand mulai Sabtu (13/12/2025).

Penutupan ini diambil di tengah memanasnya konflik, menyusul pernyataan PM Thailand yang secara terbuka membantah klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait adanya kesepakatan gencatan senjata.

Phnom Penh menilai situasi keamanan di wilayah perbatasan masih sangat berbahaya, terutama setelah jatuhnya korban jiwa terbaru dari kalangan militer dan warga sipil.

Alasan itu yang mendorong Pemerintah Kamboja melakukan penutupan perbatasan, mereka menilai upaya ini sebagai langkah darurat untuk mencegah bertambahnya korban serta membatasi pergerakan lintas batas di tengah operasi militer yang belum mereda.

Mengutip dari Al Jazeera, wilayah perbatasan yang ditutup mencakup sejumlah provinsi rawan konflik, termasuk area di sekitar kuil-kuil kuno yang selama puluhan tahun menjadi sumber sengketa kedua negara.

Garis perbatasan sepanjang 800 kilometer tersebut merupakan peninggalan penetapan batas wilayah era kolonial, yang hingga kini belum sepenuhnya disepakati dan kerap memicu bentrokan bersenjata.

Rekomendasi Untuk Anda

Kementerian Dalam Negeri Kamboja menyatakan penangguhan aktivitas keluar-masuk dilakukan “hingga pemberitahuan lebih lanjut”, sambil menunggu situasi keamanan dinilai benar-benar kondusif.

Langkah ini juga dimaksudkan untuk memudahkan pengendalian keamanan nasional serta memfokuskan upaya evakuasi warga di tengah baku tembak, serangan artileri, dan tudingan serangan udara membuat kawasan tersebut dinilai tidak aman bagi warga sipil.

Penutupan Perbatasan Bawa Dampak Negatif

Meski penutupan memungkinkan aparat keamanan memantau pergerakan orang, mencegah penyusupan bersenjata.

Namun upaya ini berdampak nyata dan langsung terhadap perekonomian kedua negara, terutama di wilayah perbatasan yang selama ini sangat bergantung pada aktivitas lintas batas.

Efeknya tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi berpotensi meluas jika konflik dan penutupan berlangsung lama.

Baca juga: Militer Kerajaan Thailand Bantah Klaim Donald Trump soal Gencatan Senjata

Di sektor perdagangan, penutupan perbatasan menghentikan arus keluar-masuk barang kebutuhan pokok, hasil pertanian, serta produk manufaktur skala kecil dan menengah.

Banyak pasar perbatasan yang biasanya menjadi pusat perdagangan harian kini lumpuh. Bagi Kamboja, yang mengandalkan impor pangan, bahan bangunan, dan barang konsumsi dari Thailand, gangguan ini dapat memicu kenaikan harga dan kelangkaan di sejumlah daerah.

Sementara bagi Thailand, eksportir lokal kehilangan akses ke pasar Kamboja yang selama ini menyerap produk pertanian, makanan olahan, dan barang kebutuhan rumah tangga.

Dampak ekonomi juga dirasakan oleh sektor tenaga kerja. Ribuan pekerja lintas batas, baik warga Kamboja yang bekerja di Thailand maupun sebaliknya, tidak dapat kembali ke tempat kerja atau pulang ke daerah asal.