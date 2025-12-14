Thailand Kecewa Berat dengan Trump Soal Ranjau Kamboja, Sebut AS Tak Paham Masalah

Ringkasan Berita: Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow mengaku kecewa dengan pernyataan Presiden AS, Donald Trump soal ranjau darat yang dipasang oleh Kamboja.

Trump di media sosial menyebut insiden ranjau darat ini sebagai kecelakaan, bukan kesengajaan.

Sihasak menegaskan bahwa pernyataan Trump ini telah melukai perasaan rakyat Thailand.

TRIBUNNEWS.COM - Thailand merasa kecewa berat dengan pernyataan Presiden AS, Donald Trump.

Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow menyayangkan komentar Trump di media sosial yang menyebut insiden ranjau darat sebagai "kecelakaan".

Sihasak menegaskan ranjau darat yang menyebabkan korban jiwa di kalangan militer Thailand di sepanjang perbatasan Thailand-Kamboja sengaja ditanam oleh Kamboja dan bukan sebuah "kecelakaan".

"Rakyat Thailand merasa kecewa atas komentar Trump yang menyebut bom pinggir jalan, yang menewaskan dan melukai sejumlah tentara Thailand, sebagai 'kecelakaan'," ujar Sihasak, mengutip Xinhua.

Ia menambahkan pernyataan tersebut telah melukai perasaan rakyat Thailand.

Sihasak menduga pihak AS mungkin tidak memiliki pemahaman yang lengkap mengenai fakta-fakta atau menerima informasi yang tidak akurat.

Ia mencontohkan tujuh insiden terdokumentasi Kamboja menanam ranjau darat di sepanjang perbatasan, yang telah diverifikasi oleh pengamat independen, di samping serangan roket BM-21 yang direncanakan Kamboja ke daerah sipil Thailand.

Menanggapi klaim Trump mengenai respons yang berlebihan, Menteri Luar Negeri Thailand itu menekankan tanggapan negaranya sebanding dengan serangan yang telah mereka alami.

Lebih lanjut, Sihasak juga menyoroti nasib 6.000 hingga 7.000 warga negara Thailand yang terlantar di sisi Kamboja, tepatnya di pos pemeriksaan perbatasan Poipet, yang tidak dapat kembali ke tanah air mereka.

Ia menekankan Thailand tidak pernah menghalangi pemulangan warga Kamboja yang tinggal di Thailand, sementara Kamboja justru berulang kali menunda pembukaan kembali perbatasan.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dilaporkan telah melakukan pembicaraan telepon terpisah dengan Trump pada Jumat (12/12/2025) terkait konflik perbatasan mereka.

Pada hari yang sama, Trump sempat mengunggah di media sosial kedua pemimpin telah menyetujui gencatan senjata yang berlaku efektif pada Jumat malam.

Namun, PM Anutin menegaskan negaranya akan melanjutkan operasi militer hingga wilayah dan rakyat Thailand tidak lagi berada di bawah ancaman.

Sikap ini menggarisbawahi tekad Thailand untuk mempertahankan diri dan wilayahnya.

Thailand Lancarkan Serangan Besar-besaran

Militer Thailand dilaporkan telah melancarkan serangan besar-besaran baru untuk merebut kembali "wilayah kedaulatan" pada Sabtu (14/12/2025) malam.