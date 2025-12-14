Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Penembakan Massal di Australia

Aksi Warga Sipil Rebut Senjata dari Pelaku Penembakan di Pantai Bondi Sydney Australia

Tercatat 11 orang tewas dan 29 orang mengalami luka dalam penembakan di Pantai Bondi, Sydney, Australiia. Seorang pelaku juga tewas.

Editor: Willem Jonata
zoom-in Aksi Warga Sipil Rebut Senjata dari Pelaku Penembakan di Pantai Bondi Sydney Australia
NBC News
PENEMBAKAN MASSAL - Seorang warga sipil berusaha merebut senjata dari pelaku penembakan di Pantai Bondi, Sydney, Australiia. 

TRIBUNNEWS.COM - Tercatat 11 orang tewas setelah dua pria bersenjata melepaskan tembakan di Pantai Bondi, Sydney, Australia, Minggu (14/12/2025).

Sebanyak 29 orang lainnya mengalami luka dalam penembakan itu, dua di antaranya petugas polisi.

Korbannya bukan hanya orang dewasa, tapi juga ada anak-anak.

Seorang tersangka penembakan juga dikabarkan tewas dalam baku tembak dengan polisi.

Satu terduga penembak lainnya dalam kondisi kritis, kata Kepolisian New South Wales, seperti dikutip dari ABC News.

Baca juga: Penembakan Massal di Pantai Bondi Australia Tewaskan 12 Orang, Targetkan Komunitas Yahudi

Saat tembakan meletus di sepanjang tepi pantai pada Minggu malam, ratusan pengunjung pantai terlihat berlarian dari sisi utara pantai, seperti tampak pada video yang diambil di lokasi kejadian pada pukul 18.42 dan telah diverifikasi oleh ABC News.

Pihak kepolisian dan tim medis tanggap darurat berada di lapangan berjibaku untuk menyelamatkan nyawa. 

Kendati sejauh ini situasi terkendali, polisi memberlakukan zona larangan masuk di area terjadinya penembakan dan sekitarnya.

Polisi hingga kini terus menyelidiki bagaimana pelaku penembakan sampai ke pantai Bondi dan bagaimana mereka memperoleh senjata.

Sementara sebuah rekaman dari lokasi kejadian menangkap momen perlawanan seorang pria bersenjata dari jembatan dekat pantai.

Tampak pula seorang pria bersenjata lain mengenakan atasan hitam yang berdiri di dekat pohon.

Kedua pelaku terpisah jarak. 

Pada video di lokasi, terlihat pria berbaju putih menyelinap di antara dua mobil yang diparkir, kemudian menyergap pria bersenjata tersebut.

Pria berbaju putih berhasil merebut senjata dari pelaku penembakan.

Pelaku kabur dengan jalan perlahan. Sementara, pria bersenjata yang lebih dulu mencapai jembatan, terus melepaskan tembakan, hingga akhirnya berhasil dilumpuhkan.

Halaman 1/2
12
Tags:
Sydney
Australia
Yahudi
Anthony Albanese
