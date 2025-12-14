Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Penembakan Massal di Australia

Hal-Hal Penting pada Penembakan Massal di Pantai Bondi: Ada Sosok Pahlawan yang Rebut Senjata Pelaku

Rekaman video menunjukkan seorang pria, yang digambarkan sebagai "pahlawan", merebut senjata dari salah satu penembak

Penulis: Hasiolan E.P.G
NBC News
PENEMBAKAN MASSAL - Tangkap layar seorang warga sipil berusaha merebut senjata dari pelaku penembakan di Pantai Bondi, Sydney, Australiia. 

TRIBUNNEWS.COM - Pantai Bondi, New South Wales, negara bagian Australia, diguncang aksi penembakan massal, Minggu (14/12/2025).

Dua pelaku, satu dinyatakan tewas, melepaskan tembakan ke arah kerumunan komunitas Yahudi yang tengah berpesta merayakan Hanukkah.

Para pelaku melepaskan tembakan dari sebuah jembatan yang berada tak jauh dari pantai.

Baca juga: Tersangka Penembakan Pantai Bondi Australia Orang Dalam Intelijen: Berondong Peluru dari Jembatan  

Polisi dilaporkan menemukan perangkat bom rakitan di sebuah mobil yang berada di sekitar lokasi pelaku menembakkan senjata mereka. 

Berikut adalah hal-hal penting yang perlu Anda ketahui tentang penembakan massal hari ini di Pantai Bondi, Australia seperti dilansir BBC Internasional:

  • Dua belas orang tewas - termasuk satu dari dua pelaku penembakan - dalam insiden yang oleh polisi dinyatakan sebagai "aksi terorisme" di Pantai Bondi yang menargetkan komunitas Yahudi.
  • Pelaku kedua dari penembakan massal itu telah ditahan.
  • Seorang anak diyakini termasuk di antara 29 orang lainnya yang dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi serius, begitu pula dua petugas polisi.
PENEMBAKAN PANTAI BONDI - Tangkap layar dari BBC menunjukkan ilustrasi lokasi kejadian penembakan massal di Pantai Bondi, New South Wales, Australia, Minggu (14/12/2025). Sebanyak 12 orang dilaporkan tewas dalam penembakan tersebut, sedangkan dua orang pelaku, satu dinyatakan tewas.
PENEMBAKAN PANTAI BONDI - Tangkap layar dari BBC menunjukkan ilustrasi lokasi kejadian penembakan massal di Pantai Bondi, New South Wales, Australia, Minggu (14/12/2025). Sebanyak 12 orang dilaporkan tewas dalam penembakan tersebut, sedangkan dua orang pelaku, satu dinyatakan tewas. (HO/IST/Tangkap Layar/BBC)
  • Perangkat peledak rakitan (IED) ditemukan di dalam mobil yang terkait dengan salah satu pelaku penembakan - perangkat tersebut sedang disingkirkan dari lokasi kejadian.
  • Para saksi mata menggambarkan melihat "mayat-mayat tergeletak di lantai" - BBC Verify telah memverifikasi rekaman yang menunjukkan setidaknya tujuh mayat di tanah pada acara Hanukkah di Bondi Beach Park.
  • Rekaman video menunjukkan seorang pria, yang digambarkan sebagai "pahlawan", merebut senjata dari salah satu penembak.
  • Polisi mengatakan mereka mengetahui salah satu tersangka dan sedang menyelidiki apakah ada penembak ketiga yang terlibat .
  • Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan penembakan di Pantai Bondi adalah "tindakan antisemitisme jahat, terorisme yang telah menyerang jantung bangsa kita".
  • Presiden Israel Isaac Herzog menyebut penembakan itu sebagai "serangan yang sangat kejam terhadap orang Yahudi"
  • Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer mengatakan Inggris "akan selalu berdiri bersama Australia dan komunitas Yahudi".
     
Tags:
Pantai Bondi
Penembakan Massal
Australia
Yahudi
Hanukkah
Tribunnews
