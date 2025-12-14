Kronologi Penembakan Massal di Pantai Bondi Australia: Menembak 6:47 Sore, Dibekuk 7:30 Malam

TRIBUNNEWS.COM - Dua belas orang tewas setelah penembakan massal di Pantai Bondi, New South Wales, Australia, Minggu (14/12/2025)

Para pelaku, dua pria, berdiri di jembatan penyeberangan dan melepaskan tembakan ke arah keluarga dan kerumunan orang yang berkumpul di area di bawahnya.

Menurut polisi, salah satu pelaku penembakan termasuk di antara korban tewas.

Sebanyak 29 orang lainnya mengalami luka-luka, termasuk dua petugas polisi.

Baca juga: Hal-Hal Penting pada Penembakan Massal di Pantai Bondi: Ada Sosok Pahlawan yang Rebut Senjata Pelaku

Para saksi yang berada di daerah North Bondi mengatakan kepada ABC News bahwa pada Minggu malam mereka mendengar beberapa ledakan keras sebelum melihat orang-orang di sekitar mereka terluka dan berdarah.

Lebih jauh ke arah ujung selatan pantai, saksi mata Marley Carroll mengatakan dia mendengar dua dentuman keras sebelum "sekumpulan orang" berlari ke arahnya.

Rekomendasi Untuk Anda

“Mereka berlari menjauh dari penembak ke arah kami,” katanya.

“Saat itulah kami menyadari semua orang di sekitar kami berlarian, orang-orang berlarian di jalan, klakson mobil berbunyi, orang-orang menangis, dan saya ingat sekelompok gadis berlari melewati kami sambil berkata, 'Dia menembak orang, dia menembak orang.'"

Baca juga: Tersangka Penembakan Pantai Bondi Australia Orang Dalam Intelijen: Berondong Peluru dari Jembatan

PENEMBAKAN MASSAL - Seorang warga sipil berusaha merebut senjata dari pelaku penembakan di Pantai Bondi, Sydney, Australiia. (NBC News)

Kronologi Penembakan Massal di Pantai Bondi

Polisi mengatakan mereka mulai menerima laporan tentang tembakan yang dilepaskan di daerah bernama Archer Park di Bondi Beach pada pukul 6:47 sore waktu setempat atau pukul 14:47 siang WIB. Sebagai catatan, waktu di New South Wales lebih cepat empat jam dari Waktu Indonesia bagian Barat.

waktu setempat atau pukul 14:47 siang WIB. Sebagai catatan, waktu di New South Wales lebih cepat empat jam dari Waktu Indonesia bagian Barat. Pada waktu yang hampir bersamaan, telepon-telepon seluler di Sydney bagian timur mulai berdering karena teman dan keluarga saling bertanya dengan tergesa-gesa: “Apakah kamu di Bondi?”

Di grup Facebook populer Bondi Local Loop, tempat lebih dari 150.000 anggota memposting tentang pesta pantai dan penjualan tanaman pot, pesan-pesan putus asa mulai muncul: “Apa yang sebenarnya terjadi di pantai?”

Kemudian video-video mulai beredar di kalangan warga setempat.

Dalam rekaman yang kini telah diverifikasi secara independen oleh ABC, terlihat dua pria berdiri di jembatan penyeberangan beton di ujung utara pantai, menembak ke arah kerumunan orang.

Ada beberapa sudut pandang serangan dari jembatan penyeberangan, termasuk dari drone yang berada di atas pada saat itu.

Di area bawah jembatan penyeberangan terdapat mobil-mobil yang diparkir, di mana menurut informasi ABC, orang-orang berlindung di sana.

Sebuah video menunjukkan bahwa sekitar pukul 7.30 malam atau pukul 15.30 sore WIB, salah satu pelaku bersenjata telah berpindah dari jembatan ke trotoar dan dilumpuhkan oleh seorang warga.

atau pukul 15.30 sore WIB, salah satu pelaku bersenjata telah berpindah dari jembatan ke trotoar dan dilumpuhkan oleh seorang warga. Dalam rekaman tersebut, seorang pria terlihat mengendap-endap di belakang pelaku penembakan, sebelum merebut senjata api dan mengarahkannya ke penyerang.

Pria ini dipuji sebagai pahlawan, karena seorang diri melucuti senjata salah satu penembak dan mempertaruhkan nyawanya untuk melakukannya.

Pada pukul 7.30 malam atau pukul 15.30 sore WIB, sebuah video yang memperlihatkan dua pria berbaring telungkup di jembatan penyeberangan tersebar di kalangan warga setempat.

atau pukul 15.30 sore WIB, sebuah video yang memperlihatkan dua pria berbaring telungkup di jembatan penyeberangan tersebar di kalangan warga setempat. Dalam video tersebut, para pria itu tidak bergerak dan polisi berusaha memborgol mereka sementara warga setempat merekam kejadian tersebut dan berteriak kepada para pelaku penembakan.

Respons yang luar biasa telah terjadi di Bondi, dengan penduduk setempat, wisatawan, dan petugas penyelamat pantai merawat para korban luka.

Penduduk setempat menawarkan ruang tamu mereka kepada mereka yang terjebak di daerah tersebut untuk duduk, menunggu, dan mengobrol.

Petugas penyelamat pantai Bondi mengunggah di media sosial bahwa sementara serangan teroris sedang berlangsung, mereka masih menyelamatkan orang-orang dari ombak di laut.

Puluhan unit polisi dan ambulans merespons, dengan operasi besar-besaran yang berlangsung selama berjam-jam setelah penembakan berhenti.

Pada pukul 9.36 malam atau 17.36 sore WIB, polisi menetapkan peristiwa ini sebagai serangan teroris.

atau 17.36 sore WIB, polisi menetapkan peristiwa ini sebagai serangan teroris. Pihak berwenang menutup area luas di sekitar Pantai Bondi, menghentikan mobil-mobil yang memasuki area tersebut. Mereka memperingatkan bahwa meskipun satu pelaku bersenjata telah tewas dan yang lainnya ditahan, mereka meyakini ada ancaman dari alat peledak rakitan di dalam kendaraan pelaku di lokasi kejadian.

“Saya juga telah memberikan wewenang khusus ... untuk memastikan bahwa jika ada pelaku ketiga, dan kami sedang menyelidiki hal itu saat ini, kami akan memastikan bahwa kami mencegah aktivitas lebih lanjut,” kata Komisaris Polisi New South Wales, Mal Lanyon.

Hampir pada waktu yang sama, salah satu pelaku penembakan diidentifikasi sebagai Naveed Akram.

Pada pukul 11 ​​malam atau 19.00 malam WIB, polisi mengkonfirmasi bahwa bahan peledak telah diamankan dan dipindahkan, dan meskipun tidak ada lagi operasi aktif, lokasi tersebut kini secara resmi menjadi tempat kejadian perkara.

TKP PENEMBAKAN - Tangkapan layar dari situs ABC Australia yang menunjukkan tempat kejadian perkara (TKP) penembakan massal di Pantai Bondi, New South Wales, Australia, Minggu (14/12/2025). Sebanyak 12 orang tewas dan 29 lain luka-luka dalam aksi penembakan ini.

Lokasi Tempat Kejadian Perkara

Lazimnya, pada Minggu siang, Pantai Bondi menjadi destinasi warga karena sangat indah dan sangat populer.

Di ujung utara, banyak orang berkumpul untuk menikmati matahari terbenam di pantai, di taman, dan di bukit yang menawarkan pemandangan seluruh pantai.

Terdapat area yang sering digunakan untuk festival dan acara, serta taman bermain anak-anak.

Untuk mencapai ujung utara pantai yang terkenal di dunia ini, pejalan kaki dapat menyeberangi jembatan beton yang membawa mereka dari jalan utama yang membentang di sepanjang pantai, Campbell Parade, melewati tempat parkir mobil ke area berumput, pasir, dan akhirnya ke laut.

Ini adalah jalur yang sering dilalui oleh pengunjung Pantai Bondi.