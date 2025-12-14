Kim Jong Un: Bermain Ranjau, Pasukan Korea Utara Bikin Keajaiban di Rusia dalam Tempo 3 Bulan

TRIBUNNEWS.COM - Korea Utara kini tidak lagi malu-malu menyatakan kalau mereka memang mengirimkan pasukan militer untuk membantu Rusia dalam perang melawan Ukraina.

Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un, dalam pidato yang disiarkan pada Sabtu (13/12/2025) oleh media pemerintah secara blak-blakan menyebut negaranya mengirim pasukan untuk membersihkan ranjau di wilayah Kursk Rusia awal tahun ini.

"Ini menjadi sebuah pengakuan langka dari Pyongyang tentang tugas-tugas mematikan yang diberikan kepada tentaranya yang dikerahkan," tulis ulasan TMT, Minggu (14/12/2025) terkait pidato tersebut.

Menurut badan intelijen Korea Selatan dan Barat, Korea Utara telah mengirim ribuan pasukan untuk mendukung invasi Rusia ke Ukraina yang telah berlangsung hampir empat tahun.

Para analis mengatakan Rusia memberikan bantuan keuangan, teknologi militer, pasokan makanan dan energi kepada Korea Utara sebagai imbalannya, sehingga memungkinkan negara yang terisolasi secara diplomatik itu untuk menghindari sanksi internasional yang keras atas program nuklir dan rudalnya.

LATIHAN TEMPUR - Instruktur militer dari Pasukan Rusia memberi pelatihan ke personel tentara Korea Utara dalam video yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia, Senin (28/4/2025). Rusia mengakui kalau pasukan Korut membantu mereka berperang melawan Ukraina di Kurks. (TASS/TMT)

Diklaim Bikin Keajaiban di Rusia dalam Tempo 3 Bulan

Pidato itu disampaikan Kim Jong Un dalam upacara penyambutan pulang resimen zeni (cabang militer yang bertugas dalam bantuan tempur, konstruksi, dan infrastruktur) dari tugas mereka di Rusia.

Kim mencatat kalau mereka (anggota resimen Zeni Korea Utara) menulis "surat ke kampung halaman dan desa mereka di sela-sela jam pembersihan ranjau," menurut Kantor Berita Pusat Korea (KCNA).

Sembilan anggota resimen tewas selama penugasan 120 hari yang dimulai pada bulan Agustus, kata Kim dalam pidatonya pada upacara penyambutan pada Jumat (12/12/2025) kemarin, seperti dilaporkan KCNA.

Ia menganugerahkan penghargaan kenegaraan kepada para mendiang untuk "menambah kemuliaan abadi" pada keberanian mereka.

"Kalian semua, baik perwira maupun prajurit, telah menunjukkan kepahlawanan massal dengan mengatasi beban mental dan fisik yang tak terbayangkan hampir setiap hari," kata Kim.

Kim menyatakan, meski bermain-main dengan ranjau dengan risiko fatal kehilangan nyawa atau cacat seumur hidup, pasukan tersebut mampu menjalankan tugasnya secara cepat.

"Pasukan melakukan keajaiban dengan mengubah zona berbahaya yang luas menjadi zona yang aman dan tenteram dalam waktu kurang dari tiga bulan," kata Kim.

Tampak Emosional

Gambar yang dirilis oleh KCNA menunjukkan Kim yang tersenyum memeluk para tentara yang kembali, beberapa di antaranya tampak terluka dan menggunakan kursi roda, pada upacara di Pyongyang pada Jumat.

Salah satu dari mereka tampak sangat emosional saat Kim memegang kepala dan tangannya sambil duduk di kursi roda dengan seragam militer.