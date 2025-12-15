Penembakan di Pantai Bondi Australia Tewaskan 12 Orang, Kemlu RI Pantau Kondisi WNI

Ringkasan Berita: Insiden penembakan di Pantai Bondi , New South Wales, menewaskan 12 orang dan melukai 29 lainnya, termasuk dua polisi.

Satu pelaku tewas di lokasi, satu kritis, sementara investigasi masih berlangsung.

Kemlu RI melalui KJRI Sydney belum menerima laporan adanya WNI terdampak, namun mengimbau warga Indonesia di NSW untuk tetap waspada dan mengikuti arahan otoritas setempat.

TRIBUNNEWS.COM - Peristiwa penembakan brutal terjadi di Pantai Bondi, New South Wales (NSW), Australia, pada Minggu malam (14/12/2025) waktu setempat.

Sebanyak 12 orang tewas, dan 29 lainnya terluka termasuk dua orang anggota polisi.

Satu orang pelaku penembakan tewas di tempat kejadian, dan satu lainnya dalam kondisi kritis.

Saat ini otoritas Australia tengah melakukan investigasi termasuk bersiaga dari ancaman lanjutan.

Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri RI menyatakan belum memiliki informasi resmi perihal ada tidaknya WNI yang menjadi korban.

Sampai saat ini otoritas Australia juga belum mengumumkan kewarganegaraan para korban meninggal dan luka - luka.

Rekomendasi Untuk Anda

"Otoritas Australia belum mengumumkan kewarganegaraan para korban meninggal dunia maupun luka-luka. Belum terdapat informasi resmi yang mengonfirmasi adanya WNI yang terdampak," kata Plt Direktur PWNI Kemlu RI, Heni Hamidah saat dikonfirmasi, Minggu.

Kemlu RI melalui KJRI Sydney terus memantau perkembangan situasi dan secara serius mencermati insiden ini. Koordinasi erat juga terus dijalin dengan otoritas setempat.

KJRI Sydney juga telah mengimbau WNI di wilayah NSW untuk tetap waspada, menghindari lokasi kejadian, dan mengikuti arahan otoritas Australia.

Bagi WNI yang menghadapi situasi darurat diimbau segera menghubungi hotline KJRI Sydney melalui nomor telepon +61 434 544 478.

"WNI juga diimbau untuk segera menghubungi Hotline KJRI Sydney apabila memerlukan bantuan atau memiliki informasi terkait," katanya.

Sebagai informasi peristiwa penembakan brutal di New South Wales (NSW), Australia, terjadi di tengah perayaan Yahudi, Hanukkah, di lokasi. Kepolisian mengatakan sekitar 1.000 orang menghadiri perayaan ini.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyatakan peristiwa ini merupakan serangan yang menargetkan warga Yahudi Australia. Ia mengutuk serangan ini dan langsung mengadakan pertemuan darurat dengan dewan keamanan nasional.

"Ini adalah serangan yang ditargetkan terhadap warga Yahudi Australia pada hari pertama Hanukkah, yang seharusnya menjadi hari sukacita, perayaan iman," katanya.

Baca juga: Kronologi Penembakan Massal di Pantai Bondi Australia: Menembak 6:47 Sore, Dibekuk 7:30 Malam

Kronologi Penembakan Massal

Dua belas orang tewas setelah penembakan massal di Pantai Bondi, New South Wales, Australia, Minggu (14/12/2025)