Update Penembakan di Pantai Bondi Australia: Korban Tewas Jadi 16 Orang, Termasuk Pelaku

Aksi Sajid dilakukan bersama anaknya berusia 24 tahun bernama Navee Akram.

Kini, sang anak dalam kondisi kritis dan masih dirawat di rumah sakit.

Sementara, peristiwa terjadi saat festival Yahudi digelar di pantai tersebut.

Penembakan yang menewaskan 16 orang dan melukai 42 orang ini masuk menjadi insiden terburuk 30 tahun terakhir.

TRIBUNNEWS.COM - Korban tewas akibat penembakan massal di Pantai Bondi, Sydney, Australia bertambah menjadi 16 orang per Senin (15/12/2025).

Dikutip dari laman Kepolisian Negara Bagian New South Wales (NSW), salah satu korban tewas adalah pelaku penembakan berusia 50 tahun bernama Sajid Akram.

Adapun dia tewas di lokasi kejadian setelah ditembak oleh polisi.

Sementara pelaku dalam insiden mengerikan ini sejumlah dua orang. Salah satunya adalah anak dari pelaku pertama yang berusia 24 tahun bernama Navee Akram.

Berdasarkan SIM yang disita polisi, Akram tinggal di Bonnyrigg di pinggiran kota Sydney.

"Penembak lainnya, seorang pria berusia 24 tahun, mengalami luka kritis dan dibawa ke rumah sakit di bawah pengawalan polisi," demikian tertulis dalam laman tersebut.

Di sisi lain, korban tewas paling muda berusia 10 tahun dan yang paling tua berumur 87 tahun.

Selain korban tewas, ada pula korban luka sejumlah 42 orang termasuk empat anak-anak. Mereka kini dirawat di sejumlah rumah sakit di Sydney.

Korban luka termasuk dua polisi yang kini dalam kondisi kritis.

Polisi Nyatakan Penembakan sebagai Aksi Terorisme, Ada Kemungkinan Pelaku Ketiga

Kepala Kepolisian NSW, Mal Lanyon, menyatakan aksi penembakan di Pantai Bondi sebagai aksi terorisme.

Dengan keputusan ini, maka ada kemungkinan pelaku ketiga dalam insiden berdarah ini.

"Mengingat kejadian insiden malam ini pada pukul 21.36, saya menyatakan ini sebagai aksi terorisme."

"Saya juga telah mengizinkan kewenangan khusus untuk memastikan bahwa jika ada pelaku ketiga -dan saat ini kami sedang menyelidiki hal tersebut- kami akan memastikan bahwa kami mencegah aktivitas lebih lanjut," katanya dalam konferensi pers pada Minggu (14/12/2025) malam waktu setempat, dikutip dari ABC News.

Lanyon mengatakan penyelidikan tidak hanya dilakukan oleh pihak kepolisian tetapi juga dibantu oleh unit kontra terorisme dan unit khusus lainnya.

“Kami akan melakukan penyelidikan yang signifikan. Komando kontra-terorisme kami akan memimpin penyelidikan ini bersama penyelidik dari komando kejahatan negara. Tidak ada yang akan diabaikan,” kata Lanyon.