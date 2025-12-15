Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Penembakan Massal di Australia

Sosok Ahmed, Rebut Senjata Pelaku Penembakan Massal di Australia, Disebut Pahlawan oleh Donald Trump

Disebut pahlawan karena Ahmed terlihat kamera merebut senjata dari salah satu pelaku penyerangan di Pantai Bondi, Sydney Australia.

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Sosok Ahmed, Rebut Senjata Pelaku Penembakan Massal di Australia, Disebut Pahlawan oleh Donald Trump
Foto Tangkapan Layar
Ahmed rebut senjata dari pelaku penembakan massal di Australia. /Youtube: Sky News 

Jika Anda baru saja mengikuti tragedi penembakan massal di Australia, berikut info terbaru  yang perlu Anda ketahui :

  • Enam belas orang tewas dan 40 lainnya luka-luka setelah dua pria bersenjata melepaskan tembakan ke arah kerumunan orang di sebuah acara Hanukkah di Pantai Bondi di pinggiran timur Sydney sekitar pukul 18.40 kemarin, Minggu 14 Desember 2025.
  • Seorang gadis berusia 10 tahun termasuk di antara korban tewas. Orang tertua yang meninggal diyakini adalah seorang pria berusia 87 tahun.  Jumlah korban tewas diperkirakan terus bertambah.
  • Rabbi dan ayah lima anak, Eli Schlanger, 41 tahun, warga negara Prancis Dan Elkayam, berusia 20-an, penyintas Holocaust Alex Kleytman, dan pengusaha Reuven Morrison  termasuk di antara korban tewas.
  • Dua petugas polisi, seorang polisi berpangkat rendah dan seorang polisi yang masih dalam masa percobaan, mengalami luka tembak. Keduanya dalam kondisi serius tetapi stabil.
  • Para pelaku penembakan  seorang ayah dan ana . Sajid Akram , 50 tahun, ditembak oleh polisi dan meninggal di tempat kejadian. Ia adalah pemegang izin senjata api yang memiliki enam senjata api secara legal. Putranya, Naveed Akram 24 tahun mengalami luka kritis dan berada di bawah pengawasan polisi di rumah sakit.
  • Ibu Naveed Akram tidak percaya anaknya melakukan tindakan teror karena selama ini dianggap anak yang baik dan patuh orang tua.
  •  Polisi menggerebek sebuah alamat di Campsie yang diyakini sebagai rumah tempat tinggal ayah dan akan terduga pelaku
  • Mereka juga menggerebek sebuah rumah di Bonnyrigg, melakukan dua penangkapan dan menyita enam senjata api dari properti tersebu.
  • Seorang warga sipil yang terekam sedang merebut senjata dari salah satu pelaku penyerangan Pantai Bondi telah diidentifikasi sebagai Ahmed al Ahmed, berusia 43 tahun.
  • Pihak berwenang telah menyatakan serangan itu sebagai insiden terorisme. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese  telah berjanji untuk memerangi antisemitisme di masyarakat, sambil mengisyaratkan kemungkinan reformasi undang-undang senjata api
  • Para pemimpin Australia dan internasional terus mengutuk penembakan tersebut , termasuk Presiden AS Donald Trump yang mengatakan bahwa itu "mengerikan" dan jelas-jelas anti-Semit.

Pahlawan yang Rebut Senjata dari Pelaku Penembakan

Dalam penembakan brutal itu, muncul seorang pahlawan.

Dia adalah Ahmed al Ahmed ( 43 tahun).

Disebut pahlawan karena Ahmed terlihat kamera merebut senjata dari salah satu pelaku penyerangan di Pantai Bondi, Sydney Australia.

Video yang dirilis Sky News menunjukkan Ahmed berlari ke arah pria bersenjata itu dan merebut senjatanya.

Ia berhasil merebut pistol dari penyerang, mendorongnya ke tanah, dan mengarahkan pistol ke arahnya.

Penyerang mulai mundur kembali ke jembatan.

Kemudian, Ahmed menurunkan senjatanya dan mengangkat satu tangan ke udara, seolah-olah menunjukkan kepada polisi bahwa dia bukan salah satu penembak.

Pelaku penembakan lainnya terlihat di jembatan mengambil senjata lain dan menembak lagi.

Seorang pria bersenjata lainnya juga terus menembak dari jembatan.

Polisi mengatakan ada dua  pelaku penembakan yakni seorang ayah dan anak laki-laki berusia 50 dan 24 tahun.

Mereka memastikan bahwa pria berusia 50 tahun itu meninggal di tempat kejadian, sementara pria berusia 24 tahun itu masih dirawat di rumah sakit dalam kondisi kritis.

Sosok Ahmed

Ahmed, seorang pemilik toko buah dan ayah dari dua anak.

Saat ini dia masih dirawat di rumah sakit setelah menjalani operasi untuk luka tembak di lengan dan tangannya, demikian disampaikan keluarganya kepada 7News Australia.

Sepupu Ahmed, Mustafa, mengatakan kepada 7News Australia.

Sumber: Tribunnews.com
Penembakan Massal di Australia
Pantai Bondi Australia
Australia
Ahmed al Ahmed
