Penembakan Massal di Australia

Sosok 2 Pelaku Penembakan Massal di Pantai Bondi Sydney Australia: Ayah & Anak, 6 Senjata Api Disita

Salah satu terduga pelaku penembakan Pantai Bondi memiliki kartu keanggotaan asosiasi senjata api di dompetnya.

Penulis: Nuryanti
Editor: Garudea Prabawati
zoom-in Sosok 2 Pelaku Penembakan Massal di Pantai Bondi Sydney Australia: Ayah & Anak, 6 Senjata Api Disita
Tangkapan layar dari Sky News
PELAKU PENEMBAKAN MASSAL - Tampang dua pelaku penembakan massal di Pantai Bondi, Sydney, Australia pada Minggu (14/12/2025). Mereka bernama Sajid Akram (kiri) dan anaknya Naveed Akram (kanan). Salah satu terduga pelaku penembakan Pantai Bondi memiliki kartu keanggotaan asosiasi senjata api di dompetnya. 

Ringkasan Berita:
  • Dua pria bersenjata melepaskan tembakan di Pantai Bondi, dalam sebuah serangan yang menargetkan acara Yahudi.
  • Pelaku penembakan yang lebih tua ditembak mati oleh polisi.
  • Salah satu terduga pelaku penembakan Pantai Bondi memiliki kartu keanggotaan asosiasi senjata api di dompetnya.

TRIBUNNEWS.COM - Kepolisian New South Wales menerima laporan bahwa sejumlah tembakan telah dilepaskan di Archer Park, Pantai Bondi, Sydney, Australia, Minggu (14/12/2025).

Dua pria bersenjata melepaskan tembakan di Pantai Bondi, dalam sebuah serangan yang menargetkan acara Yahudi.

Penembakan massal mengakibatkan 16 orang tewas dan 40 orang terluka di wilayah timur Sydney itu.

Dilansir BBC, video yang telah diverifikasi merekam ratusan orang melarikan diri dari pantai, berteriak dan berlari saat rentetan tembakan terdengar.

Sementara, polisi mengeluarkan pernyataan publik pertama mereka, mendesak siapa pun yang berada di lokasi kejadian untuk berlindung dan orang lain untuk menghindari area tersebut.

Dua pria bersenjata terekam menembak dari sebuah jembatan kecil yang membentang dari tempat parkir di Campbell Parade menuju Pantai Bondi.

Sosok 2 Pelaku Penembakan Massal

Naveed Akram (24) dan ayahnya, Sajid (50), diduga melepaskan tembakan di sebuah perayaan Hanukkah Yahudi pada Minggu malam.

Pelaku penembakan yang lebih tua ditembak mati oleh polisi.

Sedangkan, putranya mengalami luka kritis dan masih dirawat di rumah sakit di bawah pengawasan polisi setelah penembakan tersebut.

Surat izin mengemudi Naveed Akram menyatakan bahwa ia tinggal di Bonnyrigg, sebuah pinggiran kota Sydney.

Biro Investigasi Federal (FBI) sedang membantu lembaga-lembaga Australia.

Baca juga: Update Penembakan di Pantai Bondi Australia: Korban Tewas Jadi 16 Orang, Termasuk Pelaku

Kedua terduga pelaku penembakan itu menghabiskan akhir pekan di sebuah rumah sewa jangka pendek di Brighton Avenue, Campsie, dan polisi menggerebek alamat tersebut serta rumah keluarga mereka di Bonnyrigg.

Diberitakan DailyMail, salah satu terduga pelaku penembakan Pantai Bondi memiliki kartu keanggotaan asosiasi senjata api di dompetnya.

Setelah penembakan massal itu, foto dompet berisi SIM Naveed Akram mulai beredar online.

Gambar tersebut juga mengungkapkan detail tentang ketertarikan Naveed pada senjata api.

Halaman 1/3
123
Tags:
Penembakan Massal di Australia
Pantai Bondi Australia
Australia
