Sosok 2 Pelaku Penembakan Massal di Pantai Bondi Sydney Australia: Ayah & Anak, 6 Senjata Api Disita

TRIBUNNEWS.COM - Kepolisian New South Wales menerima laporan bahwa sejumlah tembakan telah dilepaskan di Archer Park, Pantai Bondi, Sydney, Australia, Minggu (14/12/2025).

Penembakan massal mengakibatkan 16 orang tewas dan 40 orang terluka di wilayah timur Sydney itu.

Dilansir BBC, video yang telah diverifikasi merekam ratusan orang melarikan diri dari pantai, berteriak dan berlari saat rentetan tembakan terdengar.

Sementara, polisi mengeluarkan pernyataan publik pertama mereka, mendesak siapa pun yang berada di lokasi kejadian untuk berlindung dan orang lain untuk menghindari area tersebut.

Dua pria bersenjata terekam menembak dari sebuah jembatan kecil yang membentang dari tempat parkir di Campbell Parade menuju Pantai Bondi.

Sosok 2 Pelaku Penembakan Massal

Naveed Akram (24) dan ayahnya, Sajid (50), diduga melepaskan tembakan di sebuah perayaan Hanukkah Yahudi pada Minggu malam.

Sedangkan, putranya mengalami luka kritis dan masih dirawat di rumah sakit di bawah pengawasan polisi setelah penembakan tersebut.

Surat izin mengemudi Naveed Akram menyatakan bahwa ia tinggal di Bonnyrigg, sebuah pinggiran kota Sydney.

Biro Investigasi Federal (FBI) sedang membantu lembaga-lembaga Australia.

Kedua terduga pelaku penembakan itu menghabiskan akhir pekan di sebuah rumah sewa jangka pendek di Brighton Avenue, Campsie, dan polisi menggerebek alamat tersebut serta rumah keluarga mereka di Bonnyrigg.

Setelah penembakan massal itu, foto dompet berisi SIM Naveed Akram mulai beredar online.

Gambar tersebut juga mengungkapkan detail tentang ketertarikan Naveed pada senjata api.