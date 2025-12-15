Nasib Ahmed al Ahmed, Pahlawan yang Rebut Senjata Pelaku Penembakan Pantai Mondi, Alami Luka

Ringkasan Berita: Ahmed al Ahmed tengah viral di media sosial setelah menjadi sosok pahlawan lantaran merebut senjata salah satu pelaku penembakan di Pantai Bondi, Sydney, Australia, pada Minggu (14/12/2025) malam.

Namun, tindakannya itu membuatnya terluka di bagian tangan akibat terkena dua tembakan.

Menurut sepupu Ahmed, sang pahlawan dalam kondisi baik dan kini tengah dirawat di rumah sakit.

Ahmed merupakan seorang pedagang buah dan ayah dari dua orang anak.

Sosoknya pun dipuji pemimpin Australia.

TRIBUNNEWS.COM - Seorang pedagang buah dan ayah dengan dua anak bernama Ahmed al Ahmed (43) menjadi pahlawan dalam penembakan massal yang terjadi di Pantai Bondi, Sydney, Australia, pada Minggu (14/12/2025).

Tanpa adanya Ahmed, kemungkinan korban tewas maupun luka akan terus berjatuhan. Ia adalah sosok yang viral di media sosial setelah berani melucuti senjata dari salah satu pelaku penembakan yakni Sajid Akram.

Dalam video berdurasi 30 detik, dikutip dari BBC, Ahmed dengan gagah berani berlari dan menubruk tubuh Sajid.

Setelah itu, dia langsung merebut senjata laras panjang yang dibawa Sajid. Kemudian, Ahmed langsung menodongkan senjata tersebut ke arah pelaku.

Sajid pun langsung berjalan mundur ke arah anaknya yang juga menjadi pelaku penembakan bernama Navee Akram.

Kemudian, Ahmed pun tampak turut mencoba melumpuhkan Navee yang terus menembak dari arah jembatan dekat Pantai Bondi.

Selanjutnya, video lain menampakan Ahmed mengalami luka di bagian lengannya dan tengah diobati oleh warga sekitar.

Menurut sepupu Ahmed, Mustafa, dia mengalami luka akibat terkena dua tembakan.

"Dia adalah pahlawan, 100 persen seorang pahlawan. Dia terkena dua tembakan, satu di lengannya, dan satu di tangannya."

Mustafa mengatakan Ahmed dalam kondisi baik-baik saja. Dia mengungkapkan luka tembak yang diderita pamannya tidak parah.

"Saya harap dia baik-baik saja. Saya melihatnya tadi malam. Dia baik-baik saja, tetapi kita tunggu juga diagnosis dari dokter," ujarnya.

Terpisah, Gubernur New South Wales, Chirs Minns, berterimakasih kepada Ahmed atas aksi heroiknya.

"Pria itu adalah pahlawan sejati dan saya yakin banyak orang yang masih hidup malam ini berkat keberaniannya," ujarnya dalam konferensi pers, Minggu malam.

Perdana Menteri (PM) Australia, Anthony Albanese, turut memuji aksi Ahmed.

"Hari ini kita melihat warga Australia berlari menuju bahaya untuk membantu orang lain."