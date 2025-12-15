Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Breaking News
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Penembakan Massal di Australia

Nasib Ahmed al Ahmed, Pahlawan yang Rebut Senjata Pelaku Penembakan Pantai Mondi, Alami Luka

Ahmed, pedagang buah yang tengah viral di media sosial setelah menjadi pahlawan dengan merebut senjata dari pelaku penembakan di Pantai Bondi.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor: Garudea Prabawati
zoom-in Nasib Ahmed al Ahmed, Pahlawan yang Rebut Senjata Pelaku Penembakan Pantai Mondi, Alami Luka
Kolase Tribunnews.com
PEREBUT SENJATA - Ahmed al Ahmed tengah menjadi sosok yang viral di media sosial setelah dengan berani merebut senjata pelaku penembakan di Pantai Bondi, Sydney, Australia, pada Minggu (14/12/2025) kemarin. Namun, aksi heroiknya itu membuatnya mengalami luka di bagian tangan sebelah kiri akibat tertembak sebanyak dua kali. Dia pun dianggap pahlawan oleh PM Australia, Anthony Albanese dan Presiden AS, Donald Trump. 

Ringkasan Berita:
  • Ahmed al Ahmed tengah viral di media sosial setelah menjadi sosok pahlawan lantaran merebut senjata salah satu pelaku penembakan di Pantai Bondi, Sydney, Australia, pada Minggu (14/12/2025) malam.
  • Namun, tindakannya itu membuatnya terluka di bagian tangan akibat terkena dua tembakan.
  • Menurut sepupu Ahmed, sang pahlawan dalam kondisi baik dan kini tengah dirawat di rumah sakit.
  • Ahmed merupakan seorang pedagang buah dan ayah dari dua orang anak.
  • Sosoknya pun dipuji pemimpin Australia.

TRIBUNNEWS.COM - Seorang pedagang buah dan ayah dengan dua anak bernama Ahmed al Ahmed (43) menjadi pahlawan dalam penembakan massal yang terjadi di Pantai Bondi, Sydney, Australia, pada Minggu (14/12/2025).

Tanpa adanya Ahmed, kemungkinan korban tewas maupun luka akan terus berjatuhan. Ia adalah sosok yang viral di media sosial setelah berani melucuti senjata dari salah satu pelaku penembakan yakni Sajid Akram.

Dalam video berdurasi 30 detik, dikutip dari BBC, Ahmed dengan gagah berani berlari dan menubruk tubuh Sajid.

Setelah itu, dia langsung merebut senjata laras panjang yang dibawa Sajid. Kemudian, Ahmed langsung menodongkan senjata tersebut ke arah pelaku.

Sajid pun langsung berjalan mundur ke arah anaknya yang juga menjadi pelaku penembakan bernama Navee Akram.

Baca juga: Update Penembakan di Pantai Bondi Australia: Korban Tewas Jadi 16 Orang, Termasuk Pelaku

Kemudian, Ahmed pun tampak turut mencoba melumpuhkan Navee yang terus menembak dari arah jembatan dekat Pantai Bondi.

Rekomendasi Untuk Anda

Selanjutnya, video lain menampakan Ahmed mengalami luka di bagian lengannya dan tengah diobati oleh warga sekitar.

Menurut sepupu Ahmed, Mustafa, dia mengalami luka akibat terkena dua tembakan.

"Dia adalah pahlawan, 100 persen seorang pahlawan. Dia terkena dua tembakan, satu di lengannya, dan satu di tangannya."

Mustafa mengatakan Ahmed dalam kondisi baik-baik saja. Dia mengungkapkan luka tembak yang diderita pamannya tidak parah.

"Saya harap dia baik-baik saja. Saya melihatnya tadi malam. Dia baik-baik saja, tetapi kita tunggu juga diagnosis dari dokter," ujarnya.

Terpisah, Gubernur New South Wales, Chirs Minns, berterimakasih kepada Ahmed atas aksi heroiknya.

"Pria itu adalah pahlawan sejati dan saya yakin banyak orang yang masih hidup malam ini berkat keberaniannya," ujarnya dalam konferensi pers, Minggu malam.

Perdana Menteri (PM) Australia, Anthony Albanese, turut memuji aksi Ahmed.

"Hari ini kita melihat warga Australia berlari menuju bahaya untuk membantu orang lain."

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Sport

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Thailand Juara Umum, Indonesia Dekati Target

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Halaman 1/4
1234
Tags:
Ahmed al Ahmed
Pantai Bondi
Pantai Bondi Australia
Penembakan Massal di Australia
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas