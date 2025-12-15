Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Breaking News
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Penembakan Massal di Australia

Sosok Ahmed yang Lumpuhkan Penembak di Pantai Bondi Australia: Pemilik Toko Buah yang Sedang Lewat

Ahmed al Ahmed merebut senjata pelaku kasus penembakan massal di Pantai Bondi, Kota Sydney, Australia

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Febri Prasetyo
Editor: Nuryanti
zoom-in Sosok Ahmed yang Lumpuhkan Penembak di Pantai Bondi Australia: Pemilik Toko Buah yang Sedang Lewat
Tangkapan layar dari Sky News
MEREBUT SENJATA - Ahmed (berkaus putih) merebut senjata pelaku kasus penembakan massal di Pantai Bondi, Kota Sydney, Australia, Minggu, (14/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Ahmed al Ahmed merebut senjata pelaku penembakan di Pantai Bondi.
  • Ahmed adalah seorang pemilik toko buah yang kebetulan lewat di TKP.
  • Tangan Ahmed terluka dan dia akan menjalani operasi.

TRIBUNNEWS.COM – Seorang pria paruh baya bernama Ahmed al Ahmed mencuri perhatian lantaran beraksi sebagai pahlawan yang merebut senjata pelaku kasus penembakan massal di Pantai Bondi, Kota Sydney, Australia, Minggu (14/12/2025).

Dari belakang, Ahmed melumpuhkan salah satu dari dua pelaku dan merampas senjatanya. Lalu, dia mengarahkan senjata itu kepada pelaku.

Pelaku mundur ke arah jembatan. Kemudian, seorang polisi tiba di tempat kejadian dan menembak pelaku dari belakang.

Tindakan heroik Ahmed menuai banyak pujian. Sejumlah warganet mengatakan Ahmed begitu berani dan aksinya bisa jadi telah menyelamatkan banyak orang.

“Seorang pahlawan Australia (warga sipil) merebut senjata dari pelaku penembakan dan melucutinya. Beberapa orang memang berani,” kata seorang warganet di media sosial X.

“Seorang warga Australia menyelamatkan banyak nyawa dengan merebut senjata penembak di Pantai Bondi. PAHLAWAN,” kata warganet lainnya.

Rekomendasi Untuk Anda

Pujian turut disampaikan oleh Perdana Menteri Australia Anthonya Albanese.

“Para warga Australia ini adalah pahlawan dan keberaniannya telah menyelamatkan banyak nyawa,” kata Albanese dalam konferensi pers.

Namun, di sisi lain Ahmed terkena tembakan dua kali dan akan menjalani operasi. Dalam video yang diunggah 7News, tangan pria berusia 43 tahun itu tampak berdarah. Dia dibantu berjalan oleh orang lain.

TKP PENEMBAKAN - Tangkapan layar dari situs ABC Australia yang menunjukkan tempat kejadian perkara (TKP) penembakan massal di Pantai Bondi, New South Wales, Australia, Minggu (14/12/2025). Sebanyak 12 orang tewas dan 29 lain luka-luka dalam aksi penembakan ini.
TKP PENEMBAKAN - Tangkapan layar dari situs ABC Australia yang menunjukkan tempat kejadian perkara (TKP) penembakan massal di Pantai Bondi, New South Wales, Australia, Minggu (14/12/2025). Sebanyak 12 orang tewas dan 29 lain luka-luka dalam aksi penembakan ini. (HO/IST/tangkap layar/ABC Australia)

Mustafa, sepupu Ahmed, mengungkapkan sosok Ahmed. Mustafa menyebut Ahmed memiliki dua anak dan membuka toko buah di Sutherland, pinggiran Sydney.

Ahmed disebut tidak pernah punya pengalaman memiliki atau menggunakan senjata api. Dia hanya sedang lewat di TKP ketika penembakan terjadi.

Baca juga: Sosok 2 Pelaku Penembakan Massal di Pantai Bondi Sydney Australia: Ayah & Anak, 6 Senjata Api Disita

“Dia kini di rumah sakit dan kami tidak tahu persis apa yang sedang dilakukan di sana,” ujar Mustafa dikutip dari Sky News.

Mustafa mengaku bangga kepada Ahmed dan menyebutnya “100 persen pahlawan”.

Dua pelaku penembakan

Penembakan massal itu terjadi saat perayaan Hanukkah, hari raya orang Yahudi, yang digelar oleh Chabad Bondi pada sore hari. Diperkirakan ada lebih dari 1.000 orang yang menghadirinya.

Ketika berita ini ditulis, jumlah korban jiwa telah mencapai 16 orang, termasuk seorang bocah. Adapun sebanyak 42 orang terluka, dua di antaranya adalah polisi.

Super Skor

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Regional

Sosok Bripka AS, Oknum Polisi Terduga Pembunuh Mahasiswi UMM Ternyata Kakak Ipar Korban

Halaman 1/2
12
Tags:
Pantai Bondi
Australia
Sydney
Penembakan Massal
Ahmed al Ahmed
Profil dan Sosok
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Penembakan Massal di Australia

Ayah dan Anak Pelaku Penembakan Massal di Australia Awalnya Pamit Pergi Mancing di Laut

Ayah dan Anak Pelaku Penembakan Massal di Australia Awalnya Pamit Pergi Mancing di Laut

Penembakan di Pantai Bondi Australia Tewaskan 12 Orang, Kemlu RI Pantau Kondisi WNI

Penembakan di Pantai Bondi Australia Tewaskan 12 Orang, Kemlu RI Pantau Kondisi WNI

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas