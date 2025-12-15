Sosok Ahmed yang Lumpuhkan Penembak di Pantai Bondi Australia: Pemilik Toko Buah yang Sedang Lewat

Ringkasan Berita: Ahmed al Ahmed merebut senjata pelaku penembakan di Pantai Bondi.

Ahmed adalah seorang pemilik toko buah yang kebetulan lewat di TKP.

Tangan Ahmed terluka dan dia akan menjalani operasi.

TRIBUNNEWS.COM – Seorang pria paruh baya bernama Ahmed al Ahmed mencuri perhatian lantaran beraksi sebagai pahlawan yang merebut senjata pelaku kasus penembakan massal di Pantai Bondi, Kota Sydney, Australia, Minggu (14/12/2025).

Dari belakang, Ahmed melumpuhkan salah satu dari dua pelaku dan merampas senjatanya. Lalu, dia mengarahkan senjata itu kepada pelaku.

Pelaku mundur ke arah jembatan. Kemudian, seorang polisi tiba di tempat kejadian dan menembak pelaku dari belakang.

Tindakan heroik Ahmed menuai banyak pujian. Sejumlah warganet mengatakan Ahmed begitu berani dan aksinya bisa jadi telah menyelamatkan banyak orang.

“Seorang pahlawan Australia (warga sipil) merebut senjata dari pelaku penembakan dan melucutinya. Beberapa orang memang berani,” kata seorang warganet di media sosial X.

“Seorang warga Australia menyelamatkan banyak nyawa dengan merebut senjata penembak di Pantai Bondi. PAHLAWAN,” kata warganet lainnya.

Rekomendasi Untuk Anda

Pujian turut disampaikan oleh Perdana Menteri Australia Anthonya Albanese.

“Para warga Australia ini adalah pahlawan dan keberaniannya telah menyelamatkan banyak nyawa,” kata Albanese dalam konferensi pers.

Namun, di sisi lain Ahmed terkena tembakan dua kali dan akan menjalani operasi. Dalam video yang diunggah 7News, tangan pria berusia 43 tahun itu tampak berdarah. Dia dibantu berjalan oleh orang lain.

TKP PENEMBAKAN - Tangkapan layar dari situs ABC Australia yang menunjukkan tempat kejadian perkara (TKP) penembakan massal di Pantai Bondi, New South Wales, Australia, Minggu (14/12/2025). Sebanyak 12 orang tewas dan 29 lain luka-luka dalam aksi penembakan ini. (HO/IST/tangkap layar/ABC Australia)

Mustafa, sepupu Ahmed, mengungkapkan sosok Ahmed. Mustafa menyebut Ahmed memiliki dua anak dan membuka toko buah di Sutherland, pinggiran Sydney.

Ahmed disebut tidak pernah punya pengalaman memiliki atau menggunakan senjata api. Dia hanya sedang lewat di TKP ketika penembakan terjadi.

Baca juga: Sosok 2 Pelaku Penembakan Massal di Pantai Bondi Sydney Australia: Ayah & Anak, 6 Senjata Api Disita

“Dia kini di rumah sakit dan kami tidak tahu persis apa yang sedang dilakukan di sana,” ujar Mustafa dikutip dari Sky News.

Mustafa mengaku bangga kepada Ahmed dan menyebutnya “100 persen pahlawan”.

Dua pelaku penembakan

Penembakan massal itu terjadi saat perayaan Hanukkah, hari raya orang Yahudi, yang digelar oleh Chabad Bondi pada sore hari. Diperkirakan ada lebih dari 1.000 orang yang menghadirinya.

Ketika berita ini ditulis, jumlah korban jiwa telah mencapai 16 orang, termasuk seorang bocah. Adapun sebanyak 42 orang terluka, dua di antaranya adalah polisi.