Satu Pelaku Penembakan Massal di Pantai Bondi Australia Kantongi Izin Berburu, Hanya untuk Hobi

Ringkasan Berita: Pelaku penembakan massal di Pantai Bondi, Australia, adalah ayah dan anak.

Si ayah diketahui mengantongi izin berburu, namun hanya untuk hobi.

Ia juga sudah memiliki izin kepemilikan senjata api sejak 2015 silam.

TRIBUNNEWS.com - Pada Senin (15/12/2025), Komisaris Polisi New South Wales, Australia, Mal Lanyon, mengungkapkan satu dari dua pelaku penembakan massal di Pantai Bondi, mengantongi izin berburu.

Pelaku adalah ayah bernama Sajid Akraam (50) dan anak Naveed Akram (24).

Yang mengantongi izin berburu diketahui adalah Sajid.

Lanyon mengatakan Sajid "memenuhi kriteria kelayakan untuk izin kepemilikan senjata api."

Ia menjelaskan, ada dua jenis izin berburu, yaitu berburu di lahan terbuka dan berburu untuk rekreasi atau hobi.

Jenis izin berburu yang dikantongi Sajid adalah untuk rekreasi atau hobi, dilansir CNN.

Tak hanya itu, Sajid juga telah mengantongi izin kepemilikan senjata api sejak 2015.

"Kami sedang menyelidiki latar belakang kedua orang tersebut."

"Saat ini, kami hanya mengetahui sedikit tentang mereka," tutur Lanyon.

Sajid diketahui telah ditembak mati polisi di tempat kejadian.

Sementara, putranya Naveed, sedang dirawat di rumah sakit dan kondisinya dikatakan kritis, namun stabil.

Navee kemungkinan akan menghadapi tuntutan pidana, ujar Lanyon.

Terpisah, meski tak merinci secara jelas, Kepala Organisasi Intelijen Keamanan Australia (ASIO), Mike Burgess, mengatakan pihaknya mengenal salah satu pelaku.

"Salah satu pelaku sudah kami kenal, tapi bukan dalam konteks ancaman langsung. Jadi jelas kami perlu menyelidiki apa yang terjadi di sini," jelas Burgess, masih dari CNN.

Dalam insiden ini, polisi telah menyita enam senjata api milik sang ayah.

