Penembakan Massal di Australia

Apa Itu Hanukkah? Festival Yahudi saat Terjadi Penembakan Massal di Pantai Bondi Sydney Australia

Para pelaku penembakan yang menargetkan komunitas Yahudi di acara Hanukkah di Pantai Bondi adalah ayah dan anak.

Penulis: Nuryanti
Editor: Tiara Shelavie
Apa Itu Hanukkah? Festival Yahudi saat Terjadi Penembakan Massal di Pantai Bondi Sydney Australia
HO/IST/tangkap layar/ABC Australia
TKP PENEMBAKAN - Tangkapan layar dari situs ABC Australia yang menunjukkan tempat kejadian perkara (TKP) penembakan massal di Pantai Bondi, New South Wales, Australia, Minggu (14/12/2025). Para pelaku penembakan yang menargetkan komunitas Yahudi di acara Hanukkah di Pantai Bondi adalah ayah dan anak. 

Ringkasan Berita:
  • Para pelaku penembakan yang menargetkan komunitas Yahudi di acara Hanukkah di Pantai Bondi adalah ayah dan anak.
  • Hanukkah, atau Chanukah dalam bahasa Ibrani, sering disebut sebagai festival cahaya Yahudi.
  • Sebuah acara untuk menandai hari pertama perayaan sedang berlangsung di Pantai Bondi pada saat penembakan massal terjadi.

TRIBUNNEWS.COM - Polisi terus menyelidiki penembakan massal yang mengakibatkan 16 orang tewas dan 40 orang terluka di Archer Park, Pantai Bondi, Sydney, Australia, Minggu (14/12/2025).

Sekitar pukul 18.40 waktu setempat, layanan darurat dipanggil ke Pantai Bondi, menyusul laporan tentang penembakan di tempat umum.

Petugas dari Komando Kepolisian Wilayah Pinggiran Timur, komando sekitarnya, dan polisi spesialis segera merespons dan menemukan dua pria yang menggunakan senjata laras panjang untuk menembak ke arah kerumunan orang.

Beberapa petugas terlibat baku tembak dengan kedua pria tersebut, dan dua petugas – seorang polisi berpangkat rendah dan seorang polisi magang – mengalami luka tembak.

Para pelaku penembakan yang menargetkan komunitas Yahudi di acara Hanukkah di Pantai Bondi adalah ayah dan anak, menurut pejabat Australia.

Lantas, apa itu Hanukkah?

Mengenal Hanukkah

Hanukkah, atau Chanukah dalam bahasa Ibrani, sering disebut sebagai festival cahaya Yahudi.

Tanggal Hanukkah berubah setiap tahun, tetapi selalu jatuh pada bulan November atau Desember dan berlangsung selama delapan hari.

Diberitakan BBC, sebuah acara untuk menandai hari pertama perayaan sedang berlangsung di Pantai Bondi pada saat penembakan massal terjadi.

Sebuah brosur digital untuk acara tersebut, yang diberi nama Chanuka by the Sea 2025, menunjukkan bahwa acara tersebut dijadwalkan berlangsung di dekat taman bermain anak-anak di pantai mulai pukul 17.00 waktu setempat pada hari Minggu.

Diselenggarakan oleh pusat Yahudi Chabad of Bondi, acara tersebut direncanakan menampilkan hiburan langsung dan kegiatan "untuk semua umur".

Baca juga: Nasib Ahmed al Ahmed, Pahlawan yang Rebut Senjata Pelaku Penembakan Pantai Mondi, Alami Luka

Sekitar 1.000 orang dilaporkan hadir dalam perayaan tersebut.

Dikutip dari PBS News, Hanukkah selalu dimulai pada hari ke-25 bulan Kislev dalam kalender Yahudi.

Namun kalender Yahudi, yang didasarkan pada siklus bulan, tidak sinkron dengan kalender Gregorian yang umum digunakan.

Tergantung pada tahunnya, Hanukkah jatuh pada waktu yang berbeda-beda antara akhir November dan akhir Desember.

Halaman 1/4
1234
Tags:
Hanukkah
Sejarah Hanukkah
Yahudi
Penembakan Massal
Australia
Penembakan Massal di Australia
