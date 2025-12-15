Penyelidikan Insiden Jet dari Indonesia di Jepang Masuki Tahap Pemeriksaan Pilot

Ringkasan Berita: Penyelidik Dewan Keselamatan Transportasi Jepang mulai hari ini mengambil pernyataan pilot terkait insiden serius jet pribadi asal Indonesia di Bandara New Chitose, Hokkaido.

Tim juga akan memeriksa pesawat, landasan pacu, dan lokasi kejadian secara bertahap.

Penyelidikan lain dilakukan atas insiden Hokkaido Air System di Hakodate akibat gangguan mesin.

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Dewan Keselamatan Transportasi Jepang mulai hari ini (15/12/2025) melakukan langkah lanjutan penyelidikan terhadap insiden serius yang melibatkan jet pribadi yang tiba dari Indonesia dan mengalami kejadian di Bandara New Chitose, Hokkaido Jumat 12 Desember jam 18.30.

Penyelidik kecelakaan dari Dewan Keselamatan Transportasi, Yuichi Kawakami, mengatakan pihaknya akan memulai pemeriksaan dengan meminta keterangan pihak terkait.

“Hari ini, kami mengambil pernyataan dari orang yang terlibat dalam penyebabnya, dan kami berencana untuk menyelidiki pesawat dan lokasi di masa depan,” ujar Kawakami.

Menurut rencana penyelidikan, mulai hari ini tim akan memasuki area landasan pacu serta melakukan pemeriksaan pesawat dan lokasi kejadian secara bertahap.

Selain kasus jet pribadi di New Chitose, penyelidik kecelakaan juga dikirim ke Bandara Hakodate untuk menelusuri insiden serius yang terjadi pada 11 Desember.

Dalam kejadian tersebut, sebuah pesawat penumpang Hokkaido Air System yang terbang dari Bandara Okadama menuju Bandara Akita mengalami insiden setelah lepas landas, ketika mesin baling-baling di sisi kanan berhenti sehingga pesawat melakukan pendaratan darurat.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang, diketahui pula bahwa daya dorong mesin kiri sempat menurun sementara.

Pihak berwenang berencana memeriksa pesawat dan mewawancarai pihak-pihak terkait guna menelusuri penyebabnya.

