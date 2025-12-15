Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Penembakan Massal di Australia

Miliarder AS Sumbang Rp1,6 Miliar untuk Ahmed, Aksinya Hentikan Penembak di Pantai Bondi Tuai Pujian

Para donatur telah mengumpulkan lebih dari 340.000 dolar atau sekitar Rp5,6 miliar untuk mendukung Ahmed.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Nuryanti
Editor: Endra Kurniawan
zoom-in Miliarder AS Sumbang Rp1,6 Miliar untuk Ahmed, Aksinya Hentikan Penembak di Pantai Bondi Tuai Pujian
NBC News
PENEMBAKAN MASSAL - Seorang warga sipil berusaha merebut senjata dari pelaku penembakan di Pantai Bondi, Sydney, Australia. Para donatur telah mengumpulkan lebih dari 340.000 dolar atau sekitar Rp5,6 miliar untuk mendukung Ahmed. 

Ringkasan Berita:
  • Sebuah rekaman menunjukkan seorang warga sipil menangkap dan melucuti senjata salah satu pelaku penembakan di Australia.
  • Pria tersebut telah diidentifikasi oleh media Australia sebagai Ahmed al Ahmad (43).
  • Para donatur telah mengumpulkan lebih dari 340.000 dolar atau sekitar Rp5,6 miliar untuk mendukung Ahmed.

TRIBUNNEWS.COM - Penembakan massal terjadi di Archer Park, Pantai Bondi, Sydney, Australia, Minggu (14/12/2025).

Naveed Akram (24) dan ayahnya, Sajid (50), diduga melepaskan tembakan di sebuah perayaan Hanukkah Yahudi pada Minggu malam.

Pelaku penembakan yang lebih tua ditembak mati oleh polisi.

Sedangkan, putranya mengalami luka kritis dan masih dirawat di rumah sakit di bawah pengawasan polisi setelah penembakan tersebut.

Sebuah rekaman menunjukkan seorang warga sipil menangkap dan melucuti senjata salah satu pelaku penembakan yang melepaskan tembakan dan menewaskan 16 orang serta melukai puluhan lainnya.

Rekaman tersebut menunjukkan seorang saksi mata menyelinap mendekati pelaku penembakan saat ia menembaki para korban.

Pria itu kemudian menjatuhkan pelaku dan merebut senjatanya.

Ia kemudian mengarahkan senjata itu ke pelaku, tetapi tidak menembak.

Pria tersebut telah diidentifikasi oleh media Australia sebagai Ahmed al Ahmad (43).

Sepupu pria itu, Mustafa al-Ahmad, mengatakan kepada News 7 Australia bahwa Ahmed ditembak sekali di lengan dan sekali di bahu.

Luka-luka itu terjadi ketika penembak kedua menembak Ahmed setelah ia menjatuhkan pria pertama.

Baca juga: Apa Itu Hanukkah? Festival Yahudi saat Terjadi Penembakan Massal di Pantai Bondi Sydney Australia

"Dia seorang pahlawan. Seratus persen pahlawan. Begitu kita melihatnya di media sosial, dia seratus persen pahlawan," kata Mustafa kepada media tersebut.

Miliarder AS Beri Sumbangan

Para donatur telah mengumpulkan lebih dari 340.000 dolar atau sekitar Rp5,6 miliar untuk mendukung Ahmed.

Di antara para donatur tersebut terdapat sosok yang diyakini sebagai miliarder terkemuka Amerika Serikat (AS), Bill Ackman.

Manajer hedge fund itu meminta seseorang untuk membuat halaman donasi untuk Ahmed.

Halaman 1/4
1234
Tags:
miliarder
Amerika Serikat
Bill Ackman
Penembakan Massal
Australia
Pantai Bondi
Berita Populer
Berita Terkini
