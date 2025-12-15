Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Hari Ini Dimulai Pengiriman Nengajō Resmi  di Jepang, Ucapan Tahun Baru Tiba Tepat 1 Januari

Japan Post resmi membuka pengiriman nengajō mulai 15 Desember. Salah waktu kirim, kartu Tahun Baru bisa tiba terlalu cepat dan melanggar adat

Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in Hari Ini Dimulai Pengiriman Nengajō Resmi  di Jepang, Ucapan Tahun Baru Tiba Tepat 1 Januari
Tribunnews.com/Richard Susilo
Contoh Nengajo tahun 2024 dan tahun 2025 
Ringkasan Berita:
  • Japan Post resmi membuka masa penerimaan nengajō atau kartu pos Tahun Baru mulai 15 Desember 2025, dengan pengiriman hingga 25 Desember dijadwalkan tiba tepat 1 Januari 
  • Petugas pos mengingatkan, pengiriman sebelum 15 Desember berisiko diproses sebagai pos biasa sehingga sampai sebelum Tahun Baru dan dianggap kurang menghormati tradisi Jepang 
  • Pengirim disarankan memakai kartu resmi 年賀はがき atau menulis jelas 「年賀」, sementara yang terlambat dapat beralih ke 寒中見舞い setelah masa Tahun Baru berakhir.

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Mulai hari ini, Senin (15/12/2025), kantor-kantor pos di Jepang resmi membuka masa penerimaan 年賀状 (nengajō) atau kartu pos Tahun Baru. Japan Post menyebutkan, nengajō yang dimasukkan ke kotak pos hingga 25 Desember dijadwalkan tiba pada 1 Januari (元旦).

"Jangan terlalu cepat pengiriman  sebelum 15 Desember karena bisa tiba sebelum Tahun Baru dan itu melanggar tradisi Jepang serta dianggap tidak mengerti budaya Jepang," ungkap seorang petugas pos Jepang, Hatakeyama, kepada Tribunnews.com Senin (15/12/2025). 

Banyak orang berpikir “lebih cepat lebih aman”. Namun untuk nengajō, terlalu cepat justru bisa berakibat sebaliknya.

Japan Post menegaskan bahwa penerimaan nengajō sebagai “kartu Tahun Baru” dimulai 15 Desember. 

Jika dikirim sebelum tanggal itu, kartu berpotensi diproses sebagai pos biasa sehingga bisa sampai sebelum 31 Desember, sesuatu yang umumnya kurang pas secara adat karena nengajō idealnya dibaca saat Tahun Baru.

Baca juga: Daftar Promo Tiket Kereta Cepat Whoosh Selama Periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

Batas Aman Agar Tiba 1 Januari: 25 Desember

Agar nengajō tiba tepat pada 1 Januari, patokan praktisnya adalah pengiriman antara tanggal 15–25 Desember yang akan diperlakukan sebagai nengajō dan dijadwalkan tiba pada 1 Januari.

Lewat 25 Desember memang  masih bisa dikirim, tetapi tidak dijamin tiba 1 Januari (bisa masuk tanggal-tanggal di awal Januari 2026).

Penting: Tulis “年賀” atau Gunakan Kartu Resmi 年賀はがき

Agar kartu tidak dianggap pos biasa, pengirim disarankan memakai 年賀はがき resmi, atau jika memakai kartu sendiri, menuliskan jelas 「年賀」 di bagian depan.

Jika Terlambat, Beralih ke 寒中見舞い

Bila salam Tahun Baru benar-benar terlambat, tradisi Jepang mengenal 寒中見舞い (kanchū-mimai), yaitu kartu salam musim dingin yang dikirim setelah masa Tahun Baru berakhir (umumnya setelah matsu no uchi selesai) hingga sekitar awal Februari. Pengiriman tersebut dilakukan selama Januari saja hingga awal Februari.

Diskusi kebudayaan  di Jepang dilakukan Pencinta Jepang, gratis bergabung. Kirimkan nama, alamat, dan nomor WhatsApp ke email: tkyjepang@gmail.com

Sumber: Tribunnews.com
