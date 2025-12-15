PM Albanese Perketat Aturan Senjata di Australia Usai Tragedi Bondi Renggut Belasan Nyawa

Ringkasan Berita: Tragedi penembakan Bondi mengungkap celah regulasi senjata Australia, di mana pelaku secara sah mengantongi lisensi hampir satu dekade dan memiliki enam senjata api berkat alasan “genuine reason”.

PM Albanese mendorong pengetatan aturan senjata, termasuk pembatasan jumlah senjata, evaluasi izin berkala, dan peninjauan ulang alasan sah kepemilikan.

Pemerintah New South Wales mendukung penuh usulan tersebut, menilai kepemilikan senjata oleh warga sipil tanpa kebutuhan khusus sebagai ancaman.

TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berencana untuk memperketat regulasi kepemilikan senjata api setelah tragedi penembakan massal di Pantai Bondi, Sydney menewaskan 15 orang dan melukai puluhan lainnya.

Langkah ini diambil usai terungkap fakta bahwa salah satu pelaku penembakan memiliki izin resmi kepemilikan enam senjata api yang diperoleh secara legal.

Pelaku diketahui memegang lisensi senjata api sah selama hampir satu dekade.

Di Australia, izin senjata api tidak diberikan untuk membela diri, tetapi untuk alasan yang disebut sebagai genuine reason atau alasan sah.

Adapun alasan yang diakui undang-undang antara lain menembak sasaran (sport shooting), berburu rekreasi, pengendalian hama, serta keanggotaan di klub menembak resmi.

Setelah seseorang dinyatakan memenuhi alasan sah tersebut, ia dapat mengajukan lisensi senjata api kepada otoritas negara bagian.

Jika lolos pemeriksaan awal termasuk riwayat kriminal, kesehatan mental yang tercatat, dan pelatihan dasar keselamatan senjata lisensi akan diterbitkan untuk jenis senjata tertentu, umumnya senjata laras panjang non-otomatis.

Dalam kasus Bondi, pelaku juga tercatat sebagai anggota klub senjata api, yang memperkuat alasan sahnya untuk terus memiliki dan menambah koleksi senjata.

Celah inilah yang dimanfaatkan pelaku. Secara hukum, ia memenuhi semua persyaratan formal sehingga kepemilikan enam senjata api dinyatakan legal.

Namun, regulasi tersebut tidak cukup mempertimbangkan perubahan perilaku, potensi radikalisasi, maupun risiko keamanan jangka panjang, terutama ketika senjata dimiliki dalam jumlah besar oleh satu individu.

Alasan tersebut yang mendorong pemerintahan Albanese untuk mengusulkan perubahan undang-undang senjata api dalam rapat kabinet nasional bersama para pemimpin negara bagian.

Karena menurutnya izin kepemilikan senjata api tidak boleh berlaku seumur hidup dan harus dievaluasi secara berkala, mengingat kondisi psikologis dan ideologi seseorang dapat berubah seiring waktu.

“Pemerintah siap mengambil tindakan apa pun yang diperlukan, termasuk memperketat undang-undang senjata,” kata Albanese mengutip dari APNews.

Pembatasan Jumlah Senjata bagi Pemilik Berlisensi

Belum dirinci secara detail isi aturan baru usulan Albanese, namun salah satu poin utama adalah pembatasan jumlah senjata api yang dapat dimiliki oleh seseorang, meskipun ia memegang izin resmi.

Pemerintah menilai kepemilikan banyak senjata oleh satu individu meningkatkan risiko penyalahgunaan, terutama jika terjadi perubahan kondisi psikologis atau radikalisasi.