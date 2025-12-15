Profil Bill Ackman, Miliarder AS Sumbang Rp1,6 M untuk Ahmed Pahlawan yang Bekuk Penembak di Bondi

Ringkasan Berita: Aksi heroik Ahmed al Ahmed membekuk pelaku penembakan massal di Pantai Bondi menuai pujian.

Publik berbondong-bondong menyumbang lewat halaman GoFundMe untuk Ahmed.

Miliarder AS, Bill Ackman, menyumbang Rp1,6 miliar untuk Ahmed.

TRIBUNNEWS.com - Miliarder Amerika Serikat (AS), Bill Ackman, menyumbang untuk Ahmed al Ahmed sebesar 99,999 dolar AS atau sekitar Rp1,6 miliar, lewat halaman GoFundMe yang telah dibuat untuk "mendukung pahlawan yang melucuti pelaku penembakan massal Bondi."

Ahmed, seorang pemilik toko buah, menuai pujian setelah aksi heroiknya melucuti senjata api (senpi) milik pelaku penembakan massal di Pantai Bondi, Australia, Minggu (14/12/2025).

Pelaku adalah ayah dan anak bernama Sajid Akram dan Naveed Akrem.

Hingga Senin (15/12/2025) pukul 12.30 waktu Sydney, sumbangan untuk Ahmed telah terkumpul sebanyak 320 ribu dolar AS atau Rp5,3 miliar, dilansir news.com.au.

Profil Bill Ackman

Dikutip dari CNBC, Bill Ackman adalah seorang manajer hedge fund (dana lindung nilai) yang lahir di New York pada 11 Mei 1966.

Hedge fund adalah dana investasi swasta yang dikelola secara aktif, yang dananya dikumpulkan dan dikelola oleh manajer investasi.

Baca juga: Satu Pelaku Penembakan Massal di Pantai Bondi Australia Kantongi Izin Berburu, Hanya untuk Hobi

Rekomendasi Untuk Anda

Ackman merupakan pendiri dan CEO Pershing Square Capital Management.

Sebagai keturunan Yahudi Ashkenazi, Ackman sempat menjadi sorotan pada 2023, ketika mengkritik Universitas Harvard dan kampus-kampus lain yang protes mengenai Israel.

Ackman diketahui merupakan lulusan jurusan studi Sosial Harvard, dilansir Britannica.

Saat mengerjakan tesis, ia mengambil fokus perbandingan kuota penerimaan Harvard untuk mahasiswa Yahudi pada 1920-an dengan kuota untuk warga Amerika keturunan Asia di tahun 1980-an.

Lulus dari Harvard pada 1988, Ackman melanjutkan studinya di Harvard Business School dan belajar soal investasi menggunakan uangnya sendiri.

Saham-saham tersebut naik dan membuat Ackman semakin termotivasi.

Ackman bersama rekannya, David Berkowitz, kemudian mendirikan perusahaan investasi mereka sendiri, Gotham Partners Management Company selepas lulus dari Harvard Business School pada 1992.

Perusahaan investasi itu tutup pada 27 Desember 2002, dan di tahun 2004, Ackman memulai perusahaan baru, yakni Pershing Square Capital Management.

Ackman yang merupakan keturunan Yahudi, termasuk sosok yang vokal membela Israel, meski terbukti melakukan genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza sejak serangan Hamas pada Oktober 2023.