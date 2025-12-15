Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Breaking News
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Penembakan Massal di Australia

Profil Bill Ackman, Miliarder AS Sumbang Rp1,6 M untuk Ahmed Pahlawan yang Bekuk Penembak di Bondi

Miliarder AS, Bill Ackman, menyumbang Rp1,6 miliar untuk Ahmed, pahlawan yang membekuk pelaku penembakan massal di Pantai Bondi.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Pravitri Retno Widyastuti
Editor: Tiara Shelavie
zoom-in Profil Bill Ackman, Miliarder AS Sumbang Rp1,6 M untuk Ahmed Pahlawan yang Bekuk Penembak di Bondi
Harvard.edu
SUMBANG RP1,6 MILIAR - Miliader AS, Bill Ackman. Ackman menyumbang Rp1,6 miliar untuk Ahmed al Ahmed, pahlawan yang membekuk pelaku penembakan massal di Pantai Bondi, Minggu (14/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Aksi heroik Ahmed al Ahmed membekuk pelaku penembakan massal di Pantai Bondi menuai pujian.
  • Publik berbondong-bondong menyumbang lewat halaman GoFundMe untuk Ahmed.
  • Miliarder AS, Bill Ackman, menyumbang Rp1,6 miliar untuk Ahmed.

TRIBUNNEWS.com - Miliarder Amerika Serikat (AS), Bill Ackman, menyumbang untuk Ahmed al Ahmed sebesar 99,999 dolar AS atau sekitar Rp1,6 miliar, lewat halaman GoFundMe yang telah dibuat untuk "mendukung pahlawan yang melucuti pelaku penembakan massal Bondi."

Ahmed, seorang pemilik toko buah, menuai pujian setelah aksi heroiknya melucuti senjata api (senpi) milik pelaku penembakan massal di Pantai Bondi, Australia, Minggu (14/12/2025).

Pelaku adalah ayah dan anak bernama Sajid Akram dan Naveed Akrem.

Hingga Senin (15/12/2025) pukul 12.30 waktu Sydney, sumbangan untuk Ahmed telah terkumpul sebanyak 320 ribu dolar AS atau Rp5,3 miliar, dilansir news.com.au.

Profil Bill Ackman

Dikutip dari CNBC, Bill Ackman adalah seorang manajer hedge fund (dana lindung nilai) yang lahir di New York pada 11 Mei 1966.

Hedge fund adalah dana investasi swasta yang dikelola secara aktif, yang dananya dikumpulkan dan dikelola oleh manajer investasi.

Baca juga: Satu Pelaku Penembakan Massal di Pantai Bondi Australia Kantongi Izin Berburu, Hanya untuk Hobi

Rekomendasi Untuk Anda

Ackman merupakan pendiri dan CEO Pershing Square Capital Management.

Sebagai keturunan Yahudi Ashkenazi, Ackman sempat menjadi sorotan pada 2023, ketika mengkritik Universitas Harvard dan kampus-kampus lain yang protes mengenai Israel.

Ackman diketahui merupakan lulusan jurusan studi Sosial Harvard, dilansir Britannica.

Saat mengerjakan tesis, ia mengambil fokus perbandingan kuota penerimaan Harvard untuk mahasiswa Yahudi pada 1920-an dengan kuota untuk warga Amerika keturunan Asia di tahun 1980-an.

Lulus dari Harvard pada 1988, Ackman melanjutkan studinya di Harvard Business School dan belajar soal investasi menggunakan uangnya sendiri.

Saham-saham tersebut naik dan membuat Ackman semakin termotivasi.

Ackman bersama rekannya, David Berkowitz, kemudian mendirikan perusahaan investasi mereka sendiri, Gotham Partners Management Company selepas lulus dari Harvard Business School pada 1992.

Perusahaan investasi itu tutup pada 27 Desember 2002, dan di tahun 2004, Ackman memulai perusahaan baru, yakni Pershing Square Capital Management.

Ackman yang merupakan keturunan Yahudi, termasuk sosok yang vokal membela Israel, meski terbukti melakukan genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza sejak serangan Hamas pada Oktober 2023.

Seleb

Virgoun Lelah Selalu Dikaitkan dengan Inara Rusli: Sampai Mati Dia Ibu Anak-anak Gue

Nasional

MK Kabulkan Gugatan Ariel Noah dkk, Nilai Wajar Royalti Lagu Harus Jelas

Internasional

Putin Nyatakan Rudal Oreshnik Siap Digunakan di Medan Perang Ukraina pada Akhir Tahun Ini

Halaman 1/3
123
Tags:
Bill Ackman
Pantai Bondi Australia
Pantai Bondi
Penembakan Massal di Australia
Australia
Ahmed al Ahmed
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Penembakan Massal di Australia

Apa Itu Hanukkah? Festival Yahudi saat Terjadi Penembakan Massal di Pantai Bondi Sydney Australia

Apa Itu Hanukkah? Festival Yahudi saat Terjadi Penembakan Massal di Pantai Bondi Sydney Australia

Satu Pelaku Penembakan Massal di Pantai Bondi Australia Kantongi Izin Berburu, Hanya untuk Hobi

Satu Pelaku Penembakan Massal di Pantai Bondi Australia Kantongi Izin Berburu, Hanya untuk Hobi

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas