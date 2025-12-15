Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Saudari Kim Jong Un Jadi Sorotan, Diduga Pakai Ponsel Lipat China Bernilai Fantastis

Saudari Kim Jong Un kepergok pakai ponsel lipat mewah diduga buatan China. Harga fantastisnya kontras dengan kehidupan warga Korut di bawah sanksi

Penulis: Namira Yunia Lestanti
Editor: Tiara Shelavie
Saudari Kim Jong Un Jadi Sorotan, Diduga Pakai Ponsel Lipat China Bernilai Fantastis
Tangkapan layar YouTube Arirang News
KIM YO JONG - Tangkapan layar YouTube Arirang News yang diambil pada Senin (28/7/2025), menampilkan adik Kim Jong Un, Kim Yo Jong, dalam sebuah pertemuan. Saudari Kim Jong Un kepergok pakai ponsel lipat mewah diduga buatan China. 

Ringkasan Berita:
  • Kim Yo Jong jadi sorotan setelah tertangkap kamera menggunakan ponsel lipat diduga Honor Magic V3 buatan China.
  • Kontras tajam elite–rakyat kembali disorot, mengingat rata-rata pendapatan warga Korea Utara hanya sekitar 3 dolar AS per bulan, sementara keluarga Kim kerap terlihat memakai gawai kelas atas.
  • Ponsel lipat dipandang sebagai simbol privilese dan pesan politik, menegaskan status Kim Yo Jong di lingkaran kekuasaan.

TRIBUNNEWS.COM - Saudari pemimpin Korea Utara, Kim Yo Jong, menjadi sorotan publik internasional setelah tertangkap kamera menggunakan ponsel pintar lipat yang diduga merupakan produk buatan China.

Perangkat tersebut terlihat dalam foto resmi yang dirilis media pemerintah Korea Utara.

Dalam cuplikan foto yang beredar Kim Yo Jong terlihat mendampingi kakaknya, Kim Jong Un, dalam kunjungan ke acara peresmian sebuah rumah sakit.

Namun saat ditelisik lebih lanjut, Kim Yo Jong terlihat memegang ponsel di tangan kanannya, dengan desain lipatan.

Meski tidak terlihat jelas merek perangkat tersebut, sejumlah analis menyebut ponsel itu sangat mirip dengan seri “Magic” dari Honor, produsen smartphone asal Tiongkok.

Bukan tanpa alasan pasalnya desain ponsel yang dipegang Kim Yo Jong menyerupai Honor Magic V3, yang dipromosikan sebagai salah satu smartphone lipat tertipis di dunia.

Di pasar global, Honor Magic V3 dibanderol sekitar 1.379 dolar AS atau sekitar 23 juta rupiah.

Ketertarikan Keluarga Kim pada Gawai Canggih

Mengutip dari AFP, Keluarga Kim diketahui memiliki ketertarikan kuat terhadap teknologi dan gawai kelas atas.

Meskipun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara tegas melarang impor ponsel pintar dan perangkat elektronik canggih ke negara tersebut.

Baca juga: Presiden Korea Selatan Rayu Trump, Minta AS Jadi Juru Damai Antara Korsel dengan Korut

Namun, berbagai temuan menunjukkan bahwa barang-barang teknologi tetap masuk, diduga melalui jalur tidak resmi atau perantara pihak ketiga.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un beberapa kali tertangkap kamera menggunakan produk Apple, seperti iPad dan MacBook, dalam berbagai acara kenegaraan.

Pada 2023, ia bahkan terlihat menggunakan ponsel pintar lipat saat menghadiri peluncuran rudal balistik, memicu spekulasi luas tentang asal-usul perangkat tersebut.

Simbol Elite dan Pesan Politik

Para pengamat menyebut ketertarikan keluarga Kim terhadap gawai canggih bukan sekadar soal gaya hidup, tetapi juga terkait dengan kebutuhan strategis, seperti komunikasi internal, pengawasan, dan citra kekuasaan.

Selain simbol privilese, ponsel lipat itu juga dipandang sebagai pesan politik internal.

Kehadiran Kim Yo Jong dengan gawai mutakhir memperkuat citranya sebagai figur penting dalam lingkaran kekuasaan, sekaligus menegaskan statusnya sebagai bagian inti dari elite pengambil keputusan di Pyongyang.

Tags:
Kim Jong Un
Kim Yo Jong
China
ponsel lipat
honor
Tribunnews
Ikuti kami di

