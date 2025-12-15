Hal yang Dikatakan Naveed Akram Pelaku Penembakan Massal di Pantai Bondi ke Ibunya Sebelum Beraksi

TRIBUNNEWS.COM - Naveed Akram, pria berusia 24 tahun yang diidentifikasi sebagai pelaku penembakan mematikan di sebuah acara perayaan Hanukkah Yahudi di Pantai Bondi, Sydney, negara bagian Australia, bersama ayahnya, Sajid Akhtar, Minggu (14/12/2025) digambarkan oleh ibunya sebagai individu yang pendiam dan berperilaku baik.

Anggota keluarga dilaporkan mengaku diberitahu kalau ayah dan anak itu akan pergi memancing ke Pantai Selatan Australia.

Ibu Naveed, Verena, mengatakan bahwa dia telah berbicara dengan putranya beberapa jam sebelum serangan terjadi pada hari Minggu (14 Desember).



Ia ingat kalau Naveed meneleponnya pagi itu, mengatakan kalau ia telah berenang dan menyelam, dan berencana untuk makan dan pulang karena cuaca panas.

Selama percakapan, ia menyebutkan kalau dia berada di Jervis Bay bersama ayahnya.

Menyatakan ketidakpercayaannya atas tuduhan tersebut, Verena mengatakan ia tidak dapat percaya kalau putranya mampu melakukan kekerasan atau memiliki hubungan dengan perilaku ekstremis.

PELAKU PENEMBAKAN MASSAL - Tampang dua pelaku penembakan massal di Pantai Bondi, Sydney, Australia pada Minggu (14/12/2025). Mereka bernama Sajid Akram (kiri) dan anaknya Navee Akram (kanan). (Tangkapan layar dari Sky News)

Tidak Merokok dan Minum Alkohol

Ia menegaskan bahwa Naveed tidak memiliki senjata dan menjalani gaya hidup yang sangat disiplin.

“Dia menjaga privasinya, tidak minum alkohol atau merokok, dan tidak pernah terlibat masalah,” katanya kepada The Sydney Morning Herald.

“Dia pergi bekerja, pulang, berolahraga, dan hanya itu. Orang tua mana pun akan bangga memiliki putra seperti dia,” tambahnya.

Pihak berwenang telah mengkonfirmasi kalau setidaknya 16 orang tewas dan lebih dari 40 lainnya luka-luka dalam penembakan yang terjadi saat perayaan festival Hanukkah Yahudi di Pantai Bondi.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Senin pagi (15 Desember), Kepolisian New South Wales mengatakan puluhan korban dirawat di rumah sakit.

Para pejabat belum mengklarifikasi apakah jumlah korban tewas termasuk salah satu terduga pelaku, yang juga tewas dalam insiden tersebut.

Polisi mengatakan mereka mulai menerima laporan tentang tembakan yang dilepaskan di daerah bernama Archer Park di Bondi Beach pada pukul 6:47 sore waktu setempat atau pukul 14:47 siang WIB. Sebagai catatan, waktu di New South Wales lebih cepat empat jam dari Waktu Indonesia bagian Barat.

Di grup Facebook populer Bondi Local Loop, tempat lebih dari 150.000 anggota memposting tentang pesta pantai dan penjualan tanaman pot, pesan-pesan putus asa mulai muncul: “Apa yang sebenarnya terjadi di pantai?”

Kemudian video-video mulai beredar di kalangan warga setempat.

Dalam rekaman yang kini telah diverifikasi secara independen oleh ABC, terlihat dua pria berdiri di jembatan penyeberangan beton di ujung utara pantai, menembak ke arah kerumunan orang.

Ada beberapa sudut pandang serangan dari jembatan penyeberangan, termasuk dari drone yang berada di atas pada saat itu.

Di area bawah jembatan penyeberangan terdapat mobil-mobil yang diparkir, di mana menurut informasi ABC, orang-orang berlindung di sana.

Sebuah video menunjukkan bahwa sekitar pukul 7.30 malam atau pukul 15.30 sore WIB, salah satu pelaku bersenjata telah berpindah dari jembatan ke trotoar dan dilumpuhkan oleh seorang warga.

Pria ini dipuji sebagai pahlawan, karena seorang diri melucuti senjata salah satu penembak dan mempertaruhkan nyawanya untuk melakukannya.

Pada pukul 7.30 malam atau pukul 15.30 sore WIB, sebuah video yang memperlihatkan dua pria berbaring telungkup di jembatan penyeberangan tersebar di kalangan warga setempat.

Respons yang luar biasa telah terjadi di Bondi, dengan penduduk setempat, wisatawan, dan petugas penyelamat pantai merawat para korban luka.

Penduduk setempat menawarkan ruang tamu mereka kepada mereka yang terjebak di daerah tersebut untuk duduk, menunggu, dan mengobrol.

Petugas penyelamat pantai Bondi mengunggah di media sosial bahwa sementara serangan teroris sedang berlangsung, mereka masih menyelamatkan orang-orang dari ombak di laut.

Puluhan unit polisi dan ambulans merespons, dengan operasi besar-besaran yang berlangsung selama berjam-jam setelah penembakan berhenti.

Pada pukul 9.36 malam atau 17.36 sore WIB, polisi menetapkan peristiwa ini sebagai serangan teroris.

“Saya juga telah memberikan wewenang khusus ... untuk memastikan bahwa jika ada pelaku ketiga, dan kami sedang menyelidiki hal itu saat ini, kami akan memastikan bahwa kami mencegah aktivitas lebih lanjut,” kata Komisaris Polisi New South Wales, Mal Lanyon.

Hampir pada waktu yang sama, salah satu pelaku penembakan diidentifikasi sebagai Naveed Akram.

Pada pukul 11 ​​malam atau 19.00 malam WIB, polisi mengkonfirmasi bahwa bahan peledak telah diamankan dan dipindahkan, dan meskipun tidak ada lagi operasi aktif, lokasi tersebut kini secara resmi menjadi tempat kejadian perkara.

TKP PENEMBAKAN - Tangkapan layar dari situs ABC Australia yang menunjukkan tempat kejadian perkara (TKP) penembakan massal di Pantai Bondi, New South Wales, Australia, Minggu (14/12/2025). Sebanyak 12 orang tewas dan 29 lain luka-luka dalam aksi penembakan ini.

Lokasi Tempat Kejadian Perkara

Lazimnya, pada Minggu siang, Pantai Bondi menjadi destinasi warga karena sangat indah dan sangat populer.

Di ujung utara, banyak orang berkumpul untuk menikmati matahari terbenam di pantai, di taman, dan di bukit yang menawarkan pemandangan seluruh pantai.