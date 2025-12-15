Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Penembakan Massal di Australia

10 Penembakan Massal yang Mengguncang Dunia: Dari Aksi Koboi Las Vegas hingga Serangan Pantai Bondi

Selama hampir dua dekade, penembakan massal dan serangan teror di seluruh Australia, India, AS, dan wilayah lain telah menewaskan ratusan orang.

Penulis: Hasiolan E.P.G
zoom-in 10 Penembakan Massal yang Mengguncang Dunia: Dari Aksi Koboi Las Vegas hingga Serangan Pantai Bondi
HO/IST/tangkap layar/ABC Australia
TKP PENEMBAKAN - Tangkapan layar dari situs ABC Australia yang menunjukkan tempat kejadian perkara (TKP) penembakan massal di Pantai Bondi, New South Wales, Australia, Minggu (14/12/2025). Sebanyak 12 orang tewas dan 29 lain luka-luka dalam aksi penembakan ini. 

Dari Serangan Pantai Bondi hingga Aksi Koboi Las Vegas: 10 Penembakan Massal Besar yang Mengguncang Dunia

TRIBUNNEWS.COM - Penembakan massal di Pantai Bondi, Sydney, New South Wales, Australia pada Minggu (14/12/2025) menjadi satu di antara pembunuhan massal yang terbesar di dunia.

Dilansir WN, Senin (15/12/2025), selama hampir dua dekade, penembakan massal dan serangan teror di seluruh Australia, India, AS, dan wilayah lain telah menewaskan ratusan orang.

Baca juga: Hal-Hal Penting pada Penembakan Massal di Pantai Bondi: Ada Sosok Pahlawan yang Rebut Senjata Pelaku

Aksi penembakan ini tersebar dari Pantai Bondi di Australia hingga Peshawar dengan beragam motif, utamanya terkait ideologi yang dianut para pelaku penembakan.

Berikut adalah 10 insiden yang mengungkap skala global kekerasan ekstremis dan kerentanan publik terhadap aksi kekerasan yang merenggut nyawa:

Baca juga: Hal yang Dikatakan Naveed Akram Pelaku Penembakan Massal di Pantai Bondi ke Ibunya Sebelum Beraksi

PENEMBAKAN PANTAI BONDI - Tangkap layar dari BBC menunjukkan ilustrasi lokasi kejadian penembakan massal di Pantai Bondi, New South Wales, Australia, Minggu (14/12/2025). Sebanyak 12 orang dilaporkan tewas dalam penembakan tersebut, sedangkan dua orang pelaku, satu dinyatakan tewas.
PENEMBAKAN PANTAI BONDI - Tangkap layar dari BBC menunjukkan ilustrasi lokasi kejadian penembakan massal di Pantai Bondi, New South Wales, Australia, Minggu (14/12/2025). Sebanyak 12 orang dilaporkan tewas dalam penembakan tersebut, sedangkan dua orang pelaku, satu dinyatakan tewas. (HO/IST/Tangkap Layar/BBC)

 1. Pantai Bondi, Australia

Pada 14 Desember 2025, dua pria bersenjata melepaskan tembakan di acara perayaan komunitas Yahudi, Hanukkah di Pantai Bondi, Sydney, Australia,

Serangan menewaskan sedikitnya 16 orang, termasuk satu penyerang, dan melukai lebih dari 40 orang.

Polisi setempat menggambarkan serangan dilakukan ayah dan anak, Sajid Akhtar dan Naveed Akram tersebut sebagai "Kejahatan kebencian anti-Semit yang ditargetkan".

Sebuah bom rakitan yang diduga ditemukan kemudian dikeluarkan dari mobil mereka.

2. Serangan Pahalgam India

Sebuah serangan  besar terjadi di Lembah Baisaran (sering disebut "Swiss Mini") dekat Pahalgam, Jammu dan Kashmir, perbatasan India-Pakistan pada 22 April 2025.

Serangan tersebut menargetkan sekelompok wisatawan, mengakibatkan kematian 26 orang (25 wisatawan dan satu warga lokal) dan melukai sekitar 20 orang lainnya.

3. Serangan Balai Kota Crocus Rusia

Pada 22 Maret 2024, empat penyerang yang terkait dengan kelompok dan gerakan ISIS melakukan serangan terkoordinasi di Crocus City Hall dekat Moskow, Rusia.

Serangan dilaporkan menggabungkan penembakan massal, pembakaran, dan pengeboman yang menewaskan sedikitnya 149 orang dan melukai lebih dari 600 orang.

Korban bergelimpangan dalam jumlah besar karena penyerangan dilakukan di sebuah tempat pertunjukan musik yang tengah ramai.

4. Aksi Koboi Las Vegas Amerika Serikat

Pada 1 Oktober 2017, Stephen Paddock yang berusia 64 tahun melepaskan tembakan dari kamar hotelnya di lantai 32 Mandalay Bay ke arah kerumunan orang yang menghadiri festival musik Route 91 Harvest di Las Vegas Strip, Amerika Serikat (AS).

Halaman 1/3
123
