Viral WN Pakistan di Sydney Diteror Gara-gara Miliki Nama Sama dengan Pelaku Penembakan di Bondi

TRIBUNNEWS.COM - Nasib apes menimpa seorang warga Sydney selepas terjadinya penembakan massal yang terjadi Pantai Bondi, Sydney, Australia pada Minggu (14/12/2025).

Hal ini terjadi akibat sosok warga negara Pakistan yang tinggal di Sydney tersebut memiliki nama persis sama dengan pelaku penembakan yakni Naveed Akram.

Parahnya lagi, fotonya sempat salah diunggah oleh sejumlah media sebagai pelaku sehingga ia mengaku dibanjiri ancaman pembunuhan dari sejumlah orang yang tidak ia kenal.

Akibat kejadian ini, Naveed pun merasa ketakutan untuk keluar rumah guna melakukan aktivitas kesehariannya pada Senin ini (15/12/2025).

Kesalahpahaman ini dimulai pada Minggu malam, saat sejumlah media di Australia mengkonfirmasi bahwa pelaku penembakan massal di festival Yahudi yang berlangsung di pantai paling terkenal Australia adalah sepasang ayah dan anak.

Di dalam peristiwa yang menewaskan 16 orang termasuk pelaku tersebut, stasiun penyiaran publik Australia ABC melaporkan bahwa tersangka pelaku bernama Sajid Akram dan Naveed Akram yang berasal dari Bonnyrigg, kota Sydney bagian barat.

Adapun keterangan ini didapatkan berdasarkan keterangan pejabat yang mereka hubungi secara anonim.

Media lokal lainnya turut mengonfirmasi terkait identitas pelaku setelah pihak kepolisian setempat dilaporkan telah menggeledah kediaman ayah dan anak tersebut.

Setelah nama tersebut dikonfirmasi, sejumlah media di Australia pun berlomba-lomba menyebar cepat foto sosok pelaku di media sosial.

Beberapa unggahan lainnya pun dibagikan ribuan kali dan memicu komentar-komentar penuh kebencian.

Sayangnya, foto yang terlanjur viral tersebut ternyata diambil dari profil Facebook milik Naveed Akram yang berbeda.

Sosok Naveed Akram yang tidak ada sangkut pautnya dengan penembakan di Bondi ini pun memohon kepada publik dan media untuk menghentikan penyebaran misinformasi melalui video yang dipublikasikan.

Hal ini diutarakan Naveed Akram yang langsung mengunjungi Konsulat Pakistan di Sydney pada hari Senin untuk memberikan klarifikasi

"Saya hanya ingin bantuan semua orang untuk membantu saya menghentikan propaganda ini," ungkapnya sembari memohon pertolongan pemerintah Pakistan untuk melaporkan akun-akun yang menyalahgunakan fotonya tersebut,

Di kunjungannya di Konsulat Pakistan, Naveed mengakui ia memiliki nama yang persis sama dengan pelaku.