Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Breaking News
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Penembakan Massal di Australia

Viral WN Pakistan di Sydney Diteror Gara-gara Miliki Nama Sama dengan Pelaku Penembakan di Bondi

Nasib apes menimpa seorang warga Pakistan yang tinggal di Sydney karena miliki nama persis dengan pelaku penembakan Bondi yakni Naveed Akram

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Bobby W
Editor: Wahyu Gilang Putranto
zoom-in Viral WN Pakistan di Sydney Diteror Gara-gara Miliki Nama Sama dengan Pelaku Penembakan di Bondi
tiktok/@murtazaviews
NAVEED AKRAM - Sosok Naveed Akram (kiri)pelaku penembakan massal di Bondi pada Minggu (14/12/2025) dan Naveed Akram (kanan) warga Pakistan di Sydney yang salah diidentifikasi sebagai pelaku 

Ringkasan Berita:
  • Seorang Warga Pakistan bernama Naveed Akram jadi korban salah identifikasi usai penembakan massal di Pantai Bondi karena namanya sama dengan pelaku.
  • Sejumlah media salah mengunggah foto Naveed Akram yang tidak terkait sehingga ia viral dan dibanjiri ancaman pembunuhan
  • Akibat teror tersebut, Naveed ketakutan keluar rumah dan meminta klarifikasi serta perlindungan dari Konsulat Pakistan di Sydney
  • Naveed menegaskan tidak memiliki hubungan darah dengan pelaku dan mengutuk penembakan massal tersebut

TRIBUNNEWS.COM - Nasib apes menimpa seorang warga Sydney selepas terjadinya penembakan massal yang terjadi Pantai Bondi, Sydney, Australia pada Minggu (14/12/2025).

Hal ini terjadi akibat sosok warga negara Pakistan yang tinggal di Sydney tersebut memiliki nama persis sama dengan pelaku penembakan yakni Naveed Akram.

Parahnya lagi, fotonya sempat salah diunggah oleh sejumlah media sebagai pelaku sehingga ia mengaku dibanjiri ancaman pembunuhan dari sejumlah orang yang tidak ia kenal.

Akibat kejadian ini, Naveed pun merasa ketakutan untuk keluar rumah guna melakukan aktivitas kesehariannya pada Senin ini (15/12/2025).

Kesalahpahaman ini dimulai pada Minggu malam, saat sejumlah media di Australia mengkonfirmasi bahwa pelaku penembakan massal di festival Yahudi yang berlangsung di pantai paling terkenal Australia adalah sepasang ayah dan anak.

Di dalam peristiwa yang menewaskan 16 orang termasuk pelaku tersebut, stasiun penyiaran publik Australia ABC melaporkan bahwa tersangka pelaku bernama Sajid Akram dan Naveed Akram yang berasal dari Bonnyrigg, kota Sydney bagian barat.

Rekomendasi Untuk Anda

Adapun keterangan ini didapatkan berdasarkan keterangan pejabat yang mereka hubungi secara anonim.

Media lokal lainnya turut mengonfirmasi terkait identitas pelaku setelah pihak kepolisian setempat dilaporkan telah menggeledah kediaman ayah dan anak tersebut.

Setelah nama tersebut dikonfirmasi, sejumlah media di Australia pun berlomba-lomba  menyebar cepat foto sosok pelaku di media sosial.

Beberapa unggahan lainnya pun dibagikan ribuan kali dan memicu komentar-komentar penuh kebencian.

Sayangnya, foto yang terlanjur viral tersebut ternyata diambil dari profil Facebook milik Naveed Akram yang berbeda.

Sosok Naveed Akram yang tidak ada sangkut pautnya dengan penembakan di Bondi ini pun memohon kepada publik dan media untuk menghentikan penyebaran misinformasi melalui video yang dipublikasikan.

Baca juga: Profil Bill Ackman, Miliarder AS Sumbang Rp1,6 M untuk Ahmed Pahlawan yang Bekuk Penembak di Bondi

Hal ini diutarakan Naveed Akram yang langsung mengunjungi Konsulat Pakistan di Sydney pada hari Senin untuk memberikan klarifikasi

"Saya hanya ingin bantuan semua orang untuk membantu saya menghentikan propaganda ini," ungkapnya sembari memohon pertolongan pemerintah Pakistan untuk melaporkan akun-akun yang menyalahgunakan fotonya tersebut,

Di kunjungannya di Konsulat Pakistan, Naveed mengakui ia memiliki nama yang persis sama dengan pelaku.

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Regional

UMP 2026 Diumumkan Paling Lambat 24 Desember, Ini Simulasi di 38 Provinsi Jika Kenaikan 4 Persen

Super Skor

Neville Masih Percaya Arsenal Bisa Juara Liga Inggris Musim Ini

Halaman 1/2
12
Tags:
Penembakan Massal di Australia
Australia
Sydney
WN Pakistan
Pakistan
Naveed Akram
Pantai Bondi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas