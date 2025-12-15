Serangan Cepat Thailand Runtuhkan Pertahanan Kamboja, Sita Rudal Buatan China di Hill 500

Ringkasan Berita: Penyitaan rudal GAM-102LR menandai eskalasi teknologi dalam konflik Thailand–Kamboja.

Hill 500 memiliki nilai strategis sebagai titik pengendali medan dan jalur pendekatan.

GAM-102LR adalah rudal anti-tank generasi kelima buatan China dengan jangkauan 6–10 km.

Kamboja berupaya menerapkan doktrin anti-access/area denial (A2/AD) di level taktis.

Pertahanan Kamboja runtuh akibat kesenjangan antara teknologi dan kesiapan operasional.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Serangan darat yang dilakukan pasukan Thailand ke sebuah posisi militer Kamboja di kawasan perbatasan tidak hanya mengubah peta taktis di medan tempur, tetapi juga membuka tabir baru tentang wajah peperangan modern di Asia Tenggara.

Dalam operasi yang berujung pada perebutan Hill 500, tentara Thailand menyita sejumlah unit rudal anti-tank berpemandu generasi kelima buatan China, GAM-102LR, yang ditinggalkan pasukan Kamboja.

Hill 500 merupakan posisi militer strategis di kawasan perbatasan Thailand–Kamboja.

Kawasan ini penting karena letaknya di dataran tinggi yang memberi keuntungan taktis dalam pengawasan dan pertahanan.

Konfirmasi resmi datang dari Royal Thai Army pada 14 Desember 2025.

Penyitaan tersebut menandai eskalasi penting dalam konflik perbatasan Thailand–Kamboja, bukan semata karena jatuhnya satu titik strategis, melainkan karena keterlibatan persenjataan presisi berteknologi tinggi yang sebelumnya jarang muncul dalam konflik darat berskala lokal di kawasan ini.

Arti penting Hill 500

Hill 500 bukan sekadar bukit di garis batas. Terletak di Chong An Ma, Provinsi Ubon Ratchathani, kawasan ini memiliki nilai strategis karena menguasai jalur pendekatan dan medan terbuka di sekitarnya.

Kamboja menempatkan sistem GAM-102LR di lokasi tersebut sebagai bagian dari postur pertahanan garis depan—sebuah indikasi pergeseran doktrin dari konflik berbasis infanteri menuju penangkalan berbasis senjata presisi jarak jauh.

Namun, konsep pertahanan tersebut runtuh ketika pasukan Thailand melancarkan serangan cepat dan terkoordinasi. Basis pertahanan berhasil direbut, dan sejumlah unit rudal ditemukan dalam kondisi utuh, sebagian bahkan belum pernah digunakan.

Bagi Thailand, peristiwa ini bukan hanya kemenangan taktis, tetapi juga keuntungan intelijen langka: kesempatan mempelajari langsung salah satu sistem senjata ekspor terbaru China yang kini mulai menyebar di kawasan.

GAM-102LR: Rudal Generasi Kelima di Medan Tempur Asia Tenggara

Dikutip dari situs Defencesecurityasia, GAM-102LR tergolong rudal anti-tank berpemandu generasi kelima, dirancang tidak hanya untuk menghancurkan kendaraan lapis baja, tetapi juga sasaran bernilai tinggi lain, termasuk bunker, posisi pertahanan keras, hingga target maritim tertentu di wilayah pesisir.

Dengan jangkauan efektif antara 6 hingga 10 kilometer, sistem ini memperluas daya hancur satuan infanteri atau unit mekanis ringan, memungkinkan serangan presisi dari luar jangkauan senjata tembak langsung konvensional.

Teknologi pemandu canggih dan fleksibilitas peluncuran menjadikannya salah satu ciri khas persenjataan modern yang menekankan “tembak dan pindah” (shoot-and-scoot) untuk meningkatkan daya hidup di medan tempur.