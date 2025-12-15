Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Breaking News
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Konflik Thailand Vs Kamboja

Serangan Cepat Thailand Runtuhkan Pertahanan Kamboja, Sita Rudal Buatan China di Hill 500

Kamboja berupaya menerapkan doktrin anti-access/area denial (A2/AD) di level taktis. Namun gagal karena kesiapan operasional yang rendah.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Malvyandie Haryadi
zoom-in Serangan Cepat Thailand Runtuhkan Pertahanan Kamboja, Sita Rudal Buatan China di Hill 500
Tangkap Layar YouTube CBS News
PERANG THAILAND KAMBOJA - Serangan udara Thailand ke Kamboja. Sementara serangan darat yang dilakukan pasukan Thailand ke sebuah posisi militer Kamboja di kawasan perbatasan tidak hanya mengubah peta taktis di medan tempur, tetapi juga membuka tabir baru tentang wajah peperangan modern di Asia Tenggara.  

Ringkasan Berita:
  • Penyitaan rudal GAM-102LR menandai eskalasi teknologi dalam konflik Thailand–Kamboja.
  • Hill 500 memiliki nilai strategis sebagai titik pengendali medan dan jalur pendekatan.
  • GAM-102LR adalah rudal anti-tank generasi kelima buatan China dengan jangkauan 6–10 km.
  • Kamboja berupaya menerapkan doktrin anti-access/area denial (A2/AD) di level taktis.
  • Pertahanan Kamboja runtuh akibat kesenjangan antara teknologi dan kesiapan operasional.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Serangan darat yang dilakukan pasukan Thailand ke sebuah posisi militer Kamboja di kawasan perbatasan tidak hanya mengubah peta taktis di medan tempur, tetapi juga membuka tabir baru tentang wajah peperangan modern di Asia Tenggara. 

Dalam operasi yang berujung pada perebutan Hill 500, tentara Thailand menyita sejumlah unit rudal anti-tank berpemandu generasi kelima buatan China, GAM-102LR, yang ditinggalkan pasukan Kamboja.

Hill 500 merupakan posisi militer strategis di kawasan perbatasan Thailand–Kamboja.

Kawasan ini penting karena letaknya di dataran tinggi yang memberi keuntungan taktis dalam pengawasan dan pertahanan.

Konfirmasi resmi datang dari Royal Thai Army pada 14 Desember 2025. 

Penyitaan tersebut menandai eskalasi penting dalam konflik perbatasan Thailand–Kamboja, bukan semata karena jatuhnya satu titik strategis, melainkan karena keterlibatan persenjataan presisi berteknologi tinggi yang sebelumnya jarang muncul dalam konflik darat berskala lokal di kawasan ini.

Rekomendasi Untuk Anda

Arti penting Hill 500 

Hill 500 bukan sekadar bukit di garis batas. Terletak di Chong An Ma, Provinsi Ubon Ratchathani, kawasan ini memiliki nilai strategis karena menguasai jalur pendekatan dan medan terbuka di sekitarnya. 

Kamboja menempatkan sistem GAM-102LR di lokasi tersebut sebagai bagian dari postur pertahanan garis depan—sebuah indikasi pergeseran doktrin dari konflik berbasis infanteri menuju penangkalan berbasis senjata presisi jarak jauh.

Namun, konsep pertahanan tersebut runtuh ketika pasukan Thailand melancarkan serangan cepat dan terkoordinasi. Basis pertahanan berhasil direbut, dan sejumlah unit rudal ditemukan dalam kondisi utuh, sebagian bahkan belum pernah digunakan.

Bagi Thailand, peristiwa ini bukan hanya kemenangan taktis, tetapi juga keuntungan intelijen langka: kesempatan mempelajari langsung salah satu sistem senjata ekspor terbaru China yang kini mulai menyebar di kawasan.

GAM-102LR: Rudal Generasi Kelima di Medan Tempur Asia Tenggara

Dikutip dari situs Defencesecurityasia, GAM-102LR tergolong rudal anti-tank berpemandu generasi kelima, dirancang tidak hanya untuk menghancurkan kendaraan lapis baja, tetapi juga sasaran bernilai tinggi lain, termasuk bunker, posisi pertahanan keras, hingga target maritim tertentu di wilayah pesisir.

Dengan jangkauan efektif antara 6 hingga 10 kilometer, sistem ini memperluas daya hancur satuan infanteri atau unit mekanis ringan, memungkinkan serangan presisi dari luar jangkauan senjata tembak langsung konvensional. 

Teknologi pemandu canggih dan fleksibilitas peluncuran menjadikannya salah satu ciri khas persenjataan modern yang menekankan “tembak dan pindah” (shoot-and-scoot) untuk meningkatkan daya hidup di medan tempur.

Super Skor

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Seleb

Virgoun Lelah Selalu Dikaitkan dengan Inara Rusli: Sampai Mati Dia Ibu Anak-anak Gue

Nasional

Prabowo Pingin Tanam Sawit di Papua, WALHI: Masyarakat Adat Tak Mau Dapat Bencana Ekologis

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/3
123
Tags:
Thailand
Kamboja
China
perang
ASEAN
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Konflik Thailand Vs Kamboja

Diplomasi Trump Tak Digubris, Thailand Tegaskan Perang Belum Berakhir Serangan ke Kamboja Berlanjut

Diplomasi Trump Tak Digubris, Thailand Tegaskan Perang Belum Berakhir Serangan ke Kamboja Berlanjut

Militer Kerajaan Thailand Bantah Klaim Donald Trump soal Gencatan Senjata

Militer Kerajaan Thailand Bantah Klaim Donald Trump soal Gencatan Senjata

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas