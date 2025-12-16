Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Penembakan Massal di Australia

Ayah dan Anak Pelaku Penembakan Massal di Australia Sempat ke Filipina, Diduga Terkait ISIS

Kecurigaan ini menguat setelah sebuah bendera ISIS ditemukan di dalam mobil mereka di Pantai Bondi.

Editor: Hasanudin Aco
Ayah dan Anak Pelaku Penembakan Massal di Australia Sempat ke Filipina, Diduga Terkait ISIS
Foto tangkapan layar
PELAKU PENEMBAKAN - Naveed Akram telah diidentifikasi sebagai salah satu terduga pelaku penembakan massal di Australia yang menewaskan 16 orang. 

Ringkasan berita

  • Enam belas orang tewas dan puluhan orang lainnya luka-luka setelah dua pria bersenjata melepaskan tembakan ke arah kerumunan orang di sebuah acara Hanukkah di Pantai Bondi di pinggiran timur Sydney sekitar pukul 18.40 kemarin, Minggu 14 Desember 2025.
  • Para pelaku penembakan seorang ayah dan anak yakni Sajid Akram (50 tahun)  ditembak oleh polisi dan meninggal di tempat kejadian.
  • Putranya, Naveed Akram 24 tahun mengalami luka kritis dan berada di bawah pengawasan polisi di rumah sakit.
  • Ibu Naveed Akram tidak percaya anaknya melakukan tindakan teror karena selama ini dianggap anak yang baik dan patuh orang tua.
  • Ayah dan anak itu sebelumnya sempat pamit ke keluarga mereka untuk memancing ikan di Jervis Bay.
  • Kedua pelaku sempat mengunjungi Filipina sebelum melakukan penembakan massal di Australia dan keduanya diduga terkait cabang ISIS di Asia.
  • Polisi menemukan bendera ISIS di mobil mereka saat melakukan aksinya. 

TRIBUNNEWS.COM, AUSTRALIA -  Gerak-gerak ayah dan anak pelaku penembakan massal yang tewaskan 16 orang di Pantai Bondi, Sydney, Australia, Minggu (14/12/2025) mulai terungkap.

Media SMH Australia mencatat kedua pelaku sempat mengunjungi Filipina beberapa minggu sebelum serangan brutal dilakukan di Australia.

Beberapa sumber kepolisian mengkonfirmasi bahwa Naveed Akram (24 tahun) dan ayahnya (Sajid) melakukan perjalanan ke negara Asia Tenggara tersebut pada November lalu.

Kepolisian Federal Australia diperkirakan akan menyelidiki kemana tujuan mereka di Filipina dan dalam rangka apa.

Polisi juga menyelidiki keterkaitan keduanya dengan ideologi teror ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah).

Kecurigaan ini menguat setelah sebuah bendera ISIS ditemukan di dalam mobil mereka di Pantai Bondi.

Negara Islam Asia Timur (ISEA) oleh media Australia disebut sebuah cabang dari kelompok ISIS telah menjadi organisasi teroris terlarang oleh pemerintah Australia sejak tahun 2017.

“Meskipun tidak ada hubungan yang diketahui antara ISEA dan Australia, sebelumnya pernah ada hubungan antara warga Australia dan kelompok teroris di Filipina,” demikian bunyi dokumen pengarahan tersebut.

Pamit mancing ikan

Ayah dan anak itu sebelumnya sempat pamit ke keluarga mereka untuk memancing ikan di Jervis Bay.

Namun keduanya sebenarnya bersembunyi di sebuah rumah kecil berbata abu-abu di Campsie.

Rumah sewa  itu menyewakan kamar kepada para pelancong per malam.

“Dia menelepon saya [pada hari Minggu] dan berkata, 'Bu, saya baru saja berenang. Saya menyelam. Kami akan makan sekarang, dan kemudian pagi ini, dan kami akan tinggal di rumah sekarang karena sangat panas'," kata ibu Naveed, Verena, menirukan ucapan anaknya kemarin saat polisi mengepung rumah mereka di Bonnyrigg.

Rekaman CCTV yang diperoleh menunjukkan Sajid dan kemudian Naveed berjalan dari 103 Brighton Avenue, Campsie, sekitar pukul 17.15 pada hari Minggu.

Sosok kedua, yang diyakini sebagai Naveed yang mengenakan pakaian hitam, tampak sedang mengatur sesuatu di bagian belakang mobil sebelum masuk ke kursi pengemudi mobil hatchback berwarna perak tersebut.

Nasional

BREAKING NEWS: KPK Gelar OTT di Tangerang, Oknum Penegak Hukum Dikabarkan Ditangkap

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Regional

UMP 2026 Diumumkan Paling Lambat 24 Desember, Ini Simulasi di 38 Provinsi Jika Kenaikan 4 Persen

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/3
123
Tags:
Penembakan Massal di Australia
Pantai Bondi Australia
Australia
ISIS
Filipina
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Berita Terkait :#Penembakan Massal di Australia

