Trump Gugat BBC Rp 166 Triliun, Tuduhan Manipulasi Pidato 6 Januari Jadi Kontroversi

Ringkasan Berita: Presiden Trump menggugat BBC senilai 10 miliar dolar AS (Rp 166 triliun) karena menuduh film dokumenter “Trump: A Second Chance” menyesatkan.

BBC menyatakan tidak berniat menyesatkan, telah meminta maaf secara publik dan pribadi, serta mencabut pernyataan daring yang menimbulkan kesan salah.

Trump sebelumnya beberapa kali menuntut media atas tuduhan pengeditan menyesatkan, termasuk CBS News (16 juta dolar) dan ABC (15 juta dolar), menegaskan pola berulang untuk membela reputasi dan citranya.

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Donald Trump mengajukan gugatan pencemaran nama baik senilai 10 miliar dolar AS atau sekitar Rp 166 triliun terhadap BBC pada Senin, (15/12/2025).

Dalam gugatannya Trump menuduh lembaga penyiaran publik Inggris BBC dengan menggabungkan potongan pidatonya pidatonya pada 6 Januari 2021 untuk menyesatkan lewat film dokumenter berjudul “Trump: A Second Chance” yang ditayangkan tahun 2024.

Menurut pandangan Trump, penyuntingan dokumenter tersebut menyesatkan publik dengan menampilkan seolah-olah ia mendorong kekerasan saat kerusuhan di Capitol.

Padahal dalam pidatonya ia telah mendorong para pendukungnya untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan patriotik.

Ia menilai Miami BBC secara sengaja menghilangkan konteks penting dari pidatonya, terutama bagian yang menekankan aksi protes damai, sehingga mengubah makna asli kata-katanya.

Alasan itu yang membuat Trump murka, hingga melayangkan gugatan ke pengadilan federal.

Dengan nilai ganti rugi yang fantastis, gugatan terhadap BBC diprediksi akan menjadi salah satu persidangan media paling mencolok di era modern.

Mempertegas rekam jejaknya yang sering menuntut media atas tuduhan pengeditan menyesatkan, karena tindakan BBC tidak hanya merugikan reputasi politik dan citranya, tetapi juga dapat mempengaruhi opini publik menjelang pemilihan presiden 2024.

BBC Buka Suara

Setelah digugat Donald Trump senilai 10 miliar dolar AS, BBC memberikan tanggapan resmi melalui pengacaranya, Charles B. Tobin.

Dalam surat yang disertakan dalam berkas pengajuan, Tobin menegaskan bahwa BBC tidak memiliki niat untuk menyesatkan siapapun dan telah berupaya memperbaiki kesalahan yang terjadi.

Lembaga penyiaran itu disebut telah menyampaikan permintaan maaf publik, mengirim permintaan maaf pribadi kepada Trump melalui email, serta mencabut pernyataan yang muncul secara daring.

Selain itu, Ketua BBC, Samir Shah, sebelumnya mengakui bahwa penyuntingan dalam film dokumenter “Trump: A Second Chance” memang memberikan kesan yang salah, seolah Trump menyerukan tindakan kekerasan.

Shah menyatakan penyesalan atas kesalahan penilaian tersebut dan menegaskan komitmen BBC terhadap akurasi jurnalistik.

Pernyataan resmi tersebut menekankan bahwa lembaga itu menilai tindakannya tidak bersifat sengaja menyesatkan, meskipun pengadilan nantinya akan menentukan apakah pengeditan yang dilakukan berdampak pada reputasi Trump.

Rekam Jejak Hukum Trump dengan Media

Presiden Donald Trump bukanlah sosok baru dalam perseteruan hukum dengan media.