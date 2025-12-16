Ukraina Hantam Kapal Selam Rusia di Novorossiysk dengan Drone Bawah Laut, SBU Klaim Serangan Perdana

Ringkasan Berita: Ukraina mengklaim sukses melumpuhkan kapal selam serang kelas Kilo milik Rusia di pelabuhan Novorossiysk menggunakan drone bawah laut Sea Baby dalam operasi pertama sejenis sejak perang dimulai, Senin (15/12/2025).

Video SBU menunjukkan ledakan dari bawah air di dermaga dan telah diverifikasi lokasinya.

SBU menyebut kapal selam pembawa rudal Kalibr itu mengalami kerusakan kritis dan tidak dapat beroperasi.

Rusia belum memberi komentar.

TRIBUNNEWS.COM - Ukraina mengklaim berhasil melumpuhkan kapal selam serang kelas Kilo milik Rusia di pelabuhan Novorossiysk menggunakan drone bawah laut.

Kilo adalah nama kelas yang diberikan NATO untuk kapal selam militer bertenaga diesel buatan Rusia. Versi asli dari kapal selam ini di Rusia dikenal dengan nama Project 877 Halibut.

Operasi dilakukan oleh Dinas Keamanan Ukraina atau SBU pada Senin (15/12/2025), disebut sebagai serangan pertama sejenis sejak perang dimulai.

Menurut pernyataan resmi SBU, operasi khusus itu menggunakan drone bawah air bernama Sea Baby yang menghantam kapal selam Rusia saat berlabuh di pelabuhan Novorossiysk.

Reuters melaporkan, rekaman video yang dirilis SBU memperlihatkan ledakan besar muncul dari bawah permukaan air di area dermaga, dan lokasi video itu telah diverifikasi berdasarkan tata letak pelabuhan.

Pelabuhan Novorossiysk merupakan salah satu pangkalan utama Armada Laut Hitam Rusia yang masih beroperasi.

Rekomendasi Untuk Anda

Karena posisinya yang relatif jauh dari garis depan Ukraina, Novorossiysk selama ini dianggap lebih aman, sehingga serangan di pelabuhan ini dinilai sebagai eskalasi signifikan dalam perang.

Penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Oleksandr Kamyshin, menulis di platform X bahwa ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah sebuah drone bawah laut berhasil menetralisir kapal selam musuh.

SBU menyebut kapal selam diesel-elektrik kelas Kilo tersebut membawa empat peluncur rudal jelajah Kalibr, senjata yang kerap digunakan Rusia dalam serangan besar terhadap infrastruktur energi Ukraina.

“Kapal selam itu mengalami kerusakan kritis dan pada dasarnya tidak dapat lagi dioperasikan,” kata SBU dalam pernyataan di Telegram, sebagaimana dikutip dari Al Jazeera.

Kapal selam tersebut merupakan bagian dari armada Rusia yang sebelumnya dipindahkan dari Sevastopol di Krimea ke Novorossiysk untuk menghindari serangan Ukraina.

The Guardian melaporkan, Kyiv semakin intens menggunakan drone laut dan rudal jarak jauh untuk menekan Armada Laut Hitam Rusia, meski Ukraina nyaris tak lagi memiliki armada angkatan laut konvensional.

Baca juga: Trump: Penyelesaian Perang Rusia-Ukraina Kini Semakin Dekat

Juru bicara Angkatan Laut Ukraina, Dmytro Pletenchuk, menyebut serangan terhadap kapal selam—yang dinilai sebagai target paling sulit dihancurkan—sebagai “titik balik lain” dalam perang laut melawan Rusia.

Ia menambahkan bahwa perbaikan kapal selam tersebut akan sulit karena harus dilakukan di atas permukaan air, sehingga tetap rentan terhadap serangan lanjutan, menurut Reuters.

Pletenchuk juga mengklaim Rusia kini kehilangan satu dari empat kapal selam yang ditempatkan di Novorossiysk, tiga di antaranya merupakan kapal selam pembawa rudal Kalibr.

Rusia hingga kini belum memberikan komentar resmi terkait klaim serangan tersebut.

Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya aktivitas diplomatik terkait upaya perdamaian yang dimediasi Amerika Serikat.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)