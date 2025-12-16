Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Breaking News
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Konflik Rusia Vs Ukraina

Ukraina Hantam Kapal Selam Rusia di Novorossiysk dengan Drone Bawah Laut, SBU Klaim Serangan Perdana

Ukraina klaim sukses melumpuhkan kapal selam Rusia di Novorossiysk lewat drone bawah laut dalam serangan pertama sejenis.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Sri Juliati
zoom-in Ukraina Hantam Kapal Selam Rusia di Novorossiysk dengan Drone Bawah Laut, SBU Klaim Serangan Perdana
Tangkap layar YouTube Euronews
UKRAINA SERANG RUSIA. Ukraina Menghantam Kapal Selam Rusia dengan Drone Bawah Air untuk Pertama Kalinya. Dinas Keamanan Ukraina mengatakan drone bawah air Sub Sea Baby mereka menyerang pangkalan angkatan laut Novorossiysk Rusia dan melumpuhkan kapal selam kelas Project 636.3 Kilo yang membawa rudal jelajah Kalibr. Tangkap layar YouTube Euronews, Selasa (16/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Ukraina mengklaim sukses melumpuhkan kapal selam serang kelas Kilo milik Rusia di pelabuhan Novorossiysk menggunakan drone bawah laut Sea Baby dalam operasi pertama sejenis sejak perang dimulai, Senin (15/12/2025).
  • Video SBU menunjukkan ledakan dari bawah air di dermaga dan telah diverifikasi lokasinya.
  • SBU menyebut kapal selam pembawa rudal Kalibr itu mengalami kerusakan kritis dan tidak dapat beroperasi.
  • Rusia belum memberi komentar.

TRIBUNNEWS.COM - Ukraina mengklaim berhasil melumpuhkan kapal selam serang kelas Kilo milik Rusia di pelabuhan Novorossiysk menggunakan drone bawah laut.

Kilo adalah nama kelas yang diberikan NATO untuk kapal selam militer bertenaga diesel buatan Rusia. Versi asli dari kapal selam ini di Rusia dikenal dengan nama Project 877 Halibut.

Operasi dilakukan oleh Dinas Keamanan Ukraina atau SBU pada Senin (15/12/2025), disebut sebagai serangan pertama sejenis sejak perang dimulai.

Menurut pernyataan resmi SBU, operasi khusus itu menggunakan drone bawah air bernama Sea Baby yang menghantam kapal selam Rusia saat berlabuh di pelabuhan Novorossiysk.

Reuters melaporkan, rekaman video yang dirilis SBU memperlihatkan ledakan besar muncul dari bawah permukaan air di area dermaga, dan lokasi video itu telah diverifikasi berdasarkan tata letak pelabuhan.

Pelabuhan Novorossiysk merupakan salah satu pangkalan utama Armada Laut Hitam Rusia yang masih beroperasi.

Rekomendasi Untuk Anda

Karena posisinya yang relatif jauh dari garis depan Ukraina, Novorossiysk selama ini dianggap lebih aman, sehingga serangan di pelabuhan ini dinilai sebagai eskalasi signifikan dalam perang.

Penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Oleksandr Kamyshin, menulis di platform X bahwa ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah sebuah drone bawah laut berhasil menetralisir kapal selam musuh.

SBU menyebut kapal selam diesel-elektrik kelas Kilo tersebut membawa empat peluncur rudal jelajah Kalibr, senjata yang kerap digunakan Rusia dalam serangan besar terhadap infrastruktur energi Ukraina.

“Kapal selam itu mengalami kerusakan kritis dan pada dasarnya tidak dapat lagi dioperasikan,” kata SBU dalam pernyataan di Telegram, sebagaimana dikutip dari Al Jazeera.

Kapal selam tersebut merupakan bagian dari armada Rusia yang sebelumnya dipindahkan dari Sevastopol di Krimea ke Novorossiysk untuk menghindari serangan Ukraina.

The Guardian melaporkan, Kyiv semakin intens menggunakan drone laut dan rudal jarak jauh untuk menekan Armada Laut Hitam Rusia, meski Ukraina nyaris tak lagi memiliki armada angkatan laut konvensional.

Baca juga: Trump: Penyelesaian Perang Rusia-Ukraina Kini Semakin Dekat

Juru bicara Angkatan Laut Ukraina, Dmytro Pletenchuk, menyebut serangan terhadap kapal selam—yang dinilai sebagai target paling sulit dihancurkan—sebagai “titik balik lain” dalam perang laut melawan Rusia.

Ia menambahkan bahwa perbaikan kapal selam tersebut akan sulit karena harus dilakukan di atas permukaan air, sehingga tetap rentan terhadap serangan lanjutan, menurut Reuters.

Pletenchuk juga mengklaim Rusia kini kehilangan satu dari empat kapal selam yang ditempatkan di Novorossiysk, tiga di antaranya merupakan kapal selam pembawa rudal Kalibr.

Rusia hingga kini belum memberikan komentar resmi terkait klaim serangan tersebut.

Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya aktivitas diplomatik terkait upaya perdamaian yang dimediasi Amerika Serikat.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)

Nasional

BREAKING NEWS: KPK Gelar OTT di Tangerang, Oknum Penegak Hukum Dikabarkan Ditangkap

Seleb

Virgoun Lelah Selalu Dikaitkan dengan Inara Rusli: Sampai Mati Dia Ibu Anak-anak Gue

Nasional

Prabowo Pingin Tanam Sawit di Papua, WALHI: Masyarakat Adat Tak Mau Dapat Bencana Ekologis

Tags:
Ukraina
kapal selam
Rusia
Novorossiysk
SBU
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Konflik Rusia Vs Ukraina

Kim Jong Un Nobatkan Tentara Korut yang Gugur sebagai Pahlawan Negara

Kim Jong Un Nobatkan Tentara Korut yang Gugur sebagai Pahlawan Negara

1 Juta Rumah di Ukraina 'Gelap Gulita' usai Serangan Rusia: Pasukan Putin Tembakkan 450 Drone

1 Juta Rumah di Ukraina 'Gelap Gulita' usai Serangan Rusia: Pasukan Putin Tembakkan 450 Drone

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas