Pesawat Kecil Jatuh Saat Pendaratan Darurat di Meksiko Tengah, 7 Orang Tewas

Ringkasan Berita: Sebuah pesawat kecil jatuh saat mencoba mendarat darurat di San Mateo Atenco, Meksiko tengah, dekat Bandara Toluca, pada Senin (15/12/2025) siang.

Sedikitnya tujuh orang tewas dari total 10 penumpang dan awak

Pesawat diduga mencoba mendarat di lapangan sepak bola sebelum menabrak bangunan dan terbakar.

TRIBUNNEWS.COM - Sebuah pesawat kecil jatuh di wilayah Meksiko tengah saat mencoba melakukan pendaratan darurat. Peristiwa ini menewaskan sedikitnya tujuh orang.

Insiden itu terjadi pada Senin (15/12/2025) siang di kawasan industri San Mateo Atenco, dekat Bandara Toluca.

Associated Press melaporkan, pesawat tersebut lepas landas dari Bandara Acapulco sekitar pukul 12.00 waktu setempat dengan tujuan Bandara Toluca dan dijadwalkan mendarat sekitar 30 menit kemudian.

Namun, pesawat mengalami masalah saat mendekati bandara.

Koordinator Perlindungan Sipil Negara Bagian Meksiko, Adrián Hernández mengatakan pesawat itu diduga mencoba mendarat di sebuah lapangan sepak bola sebelum akhirnya menabrak atap logam bangunan usaha di sekitarnya dan memicu kebakaran besar.

“Pesawat tampaknya melakukan manuver darurat, tetapi tidak mencapai landasan pacu,” kata Hernández, seperti dikutip dari AP.

Dari total 10 orang di dalam pesawat—terdiri dari dua awak dan delapan penumpang—hingga beberapa jam setelah kejadian baru tujuh jenazah yang berhasil ditemukan.

Jarak Bandara Acapulco ke Bandara Toluca sekitar kurang lebih 310 kilometer, dengan waktu penerbangan sekitar 45–55 menit.

Surat kabar harian La Jornada melaporkan, pesawat yang jatuh merupakan jet eksekutif jenis Cessna 650 Citation III dengan nomor registrasi XA-PRO.

Beberapa detik sebelum jatuh, pilot sempat mengirimkan pesan darurat ke menara kontrol Bandara Toluca.

Wali Kota San Mateo Atenco, Ana Muñiz, mengatakan kebakaran akibat kecelakaan itu memaksa sekitar 130 warga di sekitar lokasi dievakuasi.

Empat blok area sekitar kejadian dikosongkan karena ditemukan kontainer diesel dan beberapa tangki bahan bakar di dekat titik jatuhnya pesawat.

Pemerintah Negara Bagian Meksiko meminta warga tidak mendekati lokasi kecelakaan demi kelancaran proses evakuasi dan penyelidikan.

Sejumlah bisnis di sekitar area, termasuk beberapa toko, ditutup sementara.

Kejaksaan Agung Meksiko (FGR) mengumumkan telah membuka penyelidikan resmi atas kecelakaan tersebut.