Dinasti Thaksin Shinawatra Berlanjut, Pheu Thai Usung Sepupu Paetongtarn Jadi Calon PM Thailand

Ringkasan Berita: Partai Pheu Thai mengusung Yodchanan Wongsawat, keponakan Thaksin Shinawatra, sebagai calon utama perdana menteri Thailand pada Pemilu 8 Februari 2026

Yodchanan dipilih karena dinilai memiliki kapasitas kepemimpinan dan pemahaman teknologi, serta dianggap mampu menarik dukungan pemilih muda.

Langkah pencalonan ini juga menjadi upaya Pheu Thai memulihkan citra partai, setelah skandal Paetongtarn Shinawatra dan masalah hukum yang menjerat Thaksin Shinawatra

TRIBUNNEWS.COM - Nuansa kental dinasti keluarga Thaksin Shinawatra di Partai Pheu Thai kembali berlanjut jelang berlangsungnya Pemilu Thailand pada awal tahun 2026 mendatang.

Setelah Paetongtarn Shinawatra diberhentikan dari posisi Perdana Menteri Thailand secara tak terhormat pada Agustus lalu, kini sosok yang masih dalam lingkaran keluarga besar Thaksin Shinawatra akan kembali diusung oleh Pheu Thai pada Pemilu Thailand kali ini.

Sosok yang dimaksud adalah keponakan dari Thaksin Shinawatra yakni Yodchanan Wongsawat .

Pada Selasa (16/12/2025) hari ini, Partai Pheu Thai resmi menyatakan bahwa keponakan Thaksin Shinawatra tersebut akan menempati posisi teratas dalam daftar calon perdana menteri Thailand pada pemilihan umum mendatang.

Dikutip dari Bangkok Post, keputusan ini diumumkan langsung oleh pimpinan partai Pheu Thai, Julapun Amornvivat.

Selain Yodchanan, Julapun menyebutkan bahwa Pheu Thai juga memiliki dua kandidat lain sebagai skenario alternatif.

Rekomendasi Untuk Anda

Adapun kedua kandidat yang dimaksud adalah Julapun Amornvivat sendiri dan politikus senior dari Partai Pheu Thai yakni Suriya Juangroongruangkit.

"Dari pembahasan internal partai, jelas bahwa orang yang paling tepat untuk diajukan sebagai calon perdana menteri bagi Partai Pheu Thai adalah Tuan Yodchanan," ujar Julapun dalam konferensi pers.

Julapun mengumumkan bahwa Partai Pheu Thai akan mengajukan Yodchanan Wongsawat sebagai calon utama perdana menteri apabila partai tersebut memenangkan pemilu pada 8 Februari nanti.

"Dia adalah orang yang akan kami ajukan sebagai perdana menteri jika kami memenangkan pemilihan (legislatif)," tambah Julapun.

Terkait alasan pemilihan Yodchanan, Julapun mengaku sosok sepupu Paetongtarn Shinawatra tersebut memiliki sejumlah kemampuan kepemimpinan yang mumpuni.

Selain itu, Julapun juga memuji pengetahuan Yodchanan tentang teknologi baru yang dibutuhkan dalam menjalankan pemerintahan, seandainya Partai Pheu Thai kembali berkuasa.

Profil Yodchanan Wongsawat

YODHCANAN WONGSAWAT - Yodchanan Wongsawat mempresentasikan visi misinya sebagai Calon Perdana Menteri Thailand dalam Kongres Partai Pheu Thai pada Selasa (16/12/2025) (youtube/PheuthaiParty)

Baca juga: Militer Kerajaan Thailand Bantah Klaim Donald Trump soal Gencatan Senjata

Nama Yodchanan Wongsawat bukanlah sosok yang asing di telinga bagi Partai Pheu Thai.

Politisi berusia 46 tahun tersebut diketahui telah menjadi kader pro-Thaksin sejak pendirian Partai Thai Rak Thai yang merupakan cikal bakal dari Pheu Thai.

Setelah Partai Thai Rak Thai kemudian dibubarkan, Yodchanan tetap setia mendukung pamannya dan bergabung dengan Partai Pheu Thai yang menjadi kendaraan politik baru yang dibangun oleh Thaksin.