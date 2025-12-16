Kaleidoskop 2025: Gelombang Protes Gen Z yang Terjadi di Seluruh Dunia, Indonesia hingga Bulgaria

Ringkasan Berita: Sepanjang 2025, gelombang protes Generasi Z terjadi di berbagai negara, dipicu oleh korupsi, ketimpangan ekonomi, dan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil.

Aksi-aksi ini berujung pada runtuhnya pemerintahan di Nepal, Madagaskar, dan Bulgaria, serta mengguncang stabilitas politik di Indonesia, Filipina, Maroko, Peru, dan Meksiko.

Meski berbeda budaya, para demonstran dipersatukan oleh usia muda dan rasa frustrasi terhadap sistem politik yang dianggap gagal.



TRIBUNNEWS.COM – Sepanjang tahun 2025, protes massal kaum muda memenuhi jalan-jalan di Jakarta, Kathmandu (Nepal), Antananarivo (Madagaskar), Rabat (Maroko), hingga Lima (Peru).

Dalam beberapa kasus, gelombang aksi tersebut bahkan berujung pada runtuhnya pemerintahan nasional.

Terlepas dari perbedaan budaya dan ideologi yang besar, para demonstran dipersatukan oleh faktor usia, yang mayoritas berasal dari Generasi Z (lahir antara 1997–2012), serta rasa frustrasi yang sama terhadap ketimpangan ekonomi dan korupsi politik.

Mengutip Britannica dan Euronews, berikut rangkuman aksi protes Generasi Z yang terjadi di berbagai belahan dunia sepanjang 2025.

Pada tahun 2025, Indonesia mengalami beberapa gelombang protes yang dipimpin kaum muda terkait isu korupsi dan hak istimewa elit.

Kerusuhan bermula pada Februari setelah pemotongan anggaran besar-besaran untuk pendidikan, kesehatan, dan program sosial, yang bertepatan dengan implementasi kebijakan makan siang gratis yang dinilai dieksekusi dengan buruk serta pengesahan undang-undang yang memperluas jabatan sipil bagi anggota TNI aktif.

Kebijakan tersebut memicu kekhawatiran akan meningkatnya militerisme.

Demonstrasi yang berpusat di Yogyakarta, Jakarta, dan Kalimantan kemudian dikenal sebagai protes Indonesia Gelap, mencerminkan kekecewaan publik terhadap pemerintahan yang dinilai tidak transparan.

Gerakan ini kembali memuncak pada Agustus setelah parlemen menyetujui tunjangan perumahan bulanan bagi anggota DPR senilai Rp50 juta, hampir sepuluh kali lipat upah minimum Jakarta.

BENDERA ONE PIECE - Bendera one piece dibawa pendemo berkibar dalam unjuk rasa di depan Gerbang Pancasila, komplek DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2025). Salah satu aspirasi pengunjuk rasa ini adalah pembubaran DPR hingga penurunan pasangan Prabowo-Gibran dari jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI. (Tribunnews.com/Chaerul Umam)

Kemarahan publik meningkat tajam ketika seorang pengemudi ojek online berusia 21 tahun, Affan Kurniawan, tewas tertabrak kendaraan lapis baja polisi pada 28 Agustus. Peristiwa tersebut terekam dalam video dan menyebar luas.

Protes meluas ke lebih dari 30 provinsi, dengan para demonstran mengibarkan bendera Jolly Roger dari One Piece sebagai simbol perlawanan.

Polisi merespons dengan gas air mata dan meriam air. Setidaknya enam orang tewas, lebih dari seribu orang ditangkap, dan 20 orang dilaporkan hilang.

Menghadapi krisis nasional, Presiden Prabowo Subianto mencabut tunjangan perumahan tersebut, memberlakukan moratorium perjalanan luar negeri bagi anggota parlemen, dan menjanjikan dialog.

Pemberontakan Generasi Z yang paling dramatis terjadi di Nepal, negara Himalaya yang terjepit di antara India dan China.

Dengan tingkat pengangguran kaum muda melebihi 20 persen dan hampir sepertiga PDB bergantung pada remitansi, perekonomian Nepal mencerminkan kegagalan struktural yang parah.