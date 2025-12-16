Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Breaking News
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Konflik Rusia Vs Ukraina

Pertama Kali dalam Sejarah, Drone Laut Ukraina Ledakkan Kapal Selam Varshavyanka Rusia di Laut Hitam

Pasukan Ukraina melakukan "operasi khusus yang unik" menggunakan drone angkatan laut di pelabuhan Novorossiysk menyasar kapal selam Rusia.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Hasiolan E.P.G
zoom-in Pertama Kali dalam Sejarah, Drone Laut Ukraina Ledakkan Kapal Selam Varshavyanka Rusia di Laut Hitam
HO/IST/HO/Dinas Keamanan Ukraina
LEDAKKAN KAPAL SELAM - Gambar yang disiarkan SBU, badan keamanan Ukraina atas klaim keberhasilan militer Ukraina menyerang kapal selam Rusia di Pelabuhan Laut HItam, Senin (15/12/2025). Ukraina dalam beberapa pekan belakangan memang meningkatkan intensitas serangan di kawasan laut Hitam. 

Pertama Kali dalam Sejarah, Drone Bawah Laut Ukraina Ledakkan Kapal Selam Varshavyanka Rusia di Laut Hitam

Ringkasan Berita:
 
 
  • Rusia membenarkan terjadi serangan namun membantah terjadi kerusakan pada kapal selam mereka atas serangan tersebut

 

TRIBUNNEWS.COM - Ukraina, Senin (15/12/2025) mengklaim drone bawah laut mereka untuk pertama kalinya berhasil meledakkan kapal selam Rusia yang berlabuh di pelabuhan Novorossiysk di Laut Hitam.

Dinas keamanan Ukraina, SBU mengatakan dalam sebuah pernyataan di Telegram bahwa mereka telah melakukan "operasi khusus yang unik" menggunakan drone angkatan laut di pelabuhan.

Baca juga: Angkatan Laut Ukraina Sebut Jet tempur Rusia Su-30SM Senilai Rp 808 Miliar Jatuh di Laut Hitam

“Untuk pertama kalinya dalam sejarah, drone bawah air Sub Sea Baby meledakkan kapal selam kelas Project 636.3 Varshavyanka milik Rusia,” kata SBU, menambahkan bahwa kapal tersebut dilengkapi dengan empat peluncur rudal jelajah Kalibr yang digunakan untuk menyerang wilayah Ukraina.

SBU mengatakan kapal selam itu mengalami "kerusakan kritis" dan pada dasarnya tidak dapat digunakan lagi.

Armada Laut Hitam Rusia mengakui bahwa serangan telah terjadi tetapi membantah bahwa ada kapal yang rusak.

Rekomendasi Untuk Anda

“Upaya musuh untuk melakukan sabotase menggunakan kendaraan bawah air tanpa awak tidak mencapai tujuannya,”  kata seorang juru bicara dari Armada Laut Hitam dalam sebuah pernyataan.

“Tidak ada kapal atau kapal selam yang ditempatkan di pangkalan angkatan laut Novorossiysk, maupun awaknya, yang mengalami kerusakan, dan mereka melanjutkan tugas mereka seperti biasa,” tambah juru bicara tersebut.

Kapal Selam Rusia Meledak
LEDAKKAN KAPAL SELAM - Gambar yang disiarkan SBU, badan keamanan Ukraina atas klaim keberhasilan militer Ukraina menyerang kapal selam Rusia di Pelabuhan Laut HItam, Senin (15/12/2025). Ukraina dalam beberapa pekan belakangan memang meningkatkan intensitas serangan di kawasan laut Hitam.

Hantam Kapal Kargo Turki

Ukraina telah berulang kali menargetkan kapal-kapal Rusia di Laut Hitam dengan drone dan rudal sejak Rusia melancarkan invasi skala penuhnya pada Februari 2022.

Militer Kyiv telah meningkatkan serangan laut dalam beberapa pekan terakhir terhadap kapal-kapal yang menurut mereka terkait dengan Rusia di Laut Hitam. 

Dua kapal kargo Turki telah dihantam dalam beberapa hari terakhir dalam apa yang digambarkan Ukraina sebagai serangan terhadap target Rusia.

Turki menyerukan penghentian serangan terhadap pelabuhan dan infrastruktur energi serta memperingatkan risiko eskalasi di kawasan tersebut.

Adapun Pasukan Rusia secara rutin menyerang kota pelabuhan Odesa di Ukraina.

 

(oln/tmt/*)


 

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Nasional

BREAKING NEWS: KPK Gelar OTT di Tangerang, Oknum Penegak Hukum Dikabarkan Ditangkap

Nasional

MK Kabulkan Gugatan Ariel Noah dkk, Nilai Wajar Royalti Lagu Harus Jelas

Tags:
kapal selam
drone bawah laut
Rusia
Ukraina
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Konflik Rusia Vs Ukraina

Trump: Penyelesaian Perang Rusia-Ukraina Kini Semakin Dekat

Trump: Penyelesaian Perang Rusia-Ukraina Kini Semakin Dekat

Ukraina Mau Lupakan NATO asalkan Dapat Jaminan Keamanan Barat

Ukraina Mau Lupakan NATO asalkan Dapat Jaminan Keamanan Barat

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas