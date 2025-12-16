Pertama Kali dalam Sejarah, Drone Laut Ukraina Ledakkan Kapal Selam Varshavyanka Rusia di Laut Hitam

Pertama Kali dalam Sejarah, Drone Bawah Laut Ukraina Ledakkan Kapal Selam Varshavyanka Rusia di Laut Hitam

Ringkasan Berita: Ukraiana mengklaim drone bawah laut mereka mampu menyerang kapal selam Rusia di Laut Hitam Dinas keamanan Ukraina, SBU menyebut serangan membuat kapal selam Rusia mengalami kerusakan parah Rusia membenarkan terjadi serangan namun membantah terjadi kerusakan pada kapal selam mereka atas serangan tersebut

TRIBUNNEWS.COM - Ukraina, Senin (15/12/2025) mengklaim drone bawah laut mereka untuk pertama kalinya berhasil meledakkan kapal selam Rusia yang berlabuh di pelabuhan Novorossiysk di Laut Hitam.

Dinas keamanan Ukraina, SBU mengatakan dalam sebuah pernyataan di Telegram bahwa mereka telah melakukan "operasi khusus yang unik" menggunakan drone angkatan laut di pelabuhan.

“Untuk pertama kalinya dalam sejarah, drone bawah air Sub Sea Baby meledakkan kapal selam kelas Project 636.3 Varshavyanka milik Rusia,” kata SBU, menambahkan bahwa kapal tersebut dilengkapi dengan empat peluncur rudal jelajah Kalibr yang digunakan untuk menyerang wilayah Ukraina.

SBU mengatakan kapal selam itu mengalami "kerusakan kritis" dan pada dasarnya tidak dapat digunakan lagi.

Armada Laut Hitam Rusia mengakui bahwa serangan telah terjadi tetapi membantah bahwa ada kapal yang rusak.

“Upaya musuh untuk melakukan sabotase menggunakan kendaraan bawah air tanpa awak tidak mencapai tujuannya,” kata seorang juru bicara dari Armada Laut Hitam dalam sebuah pernyataan.

“Tidak ada kapal atau kapal selam yang ditempatkan di pangkalan angkatan laut Novorossiysk, maupun awaknya, yang mengalami kerusakan, dan mereka melanjutkan tugas mereka seperti biasa,” tambah juru bicara tersebut.

LEDAKKAN KAPAL SELAM - Gambar yang disiarkan SBU, badan keamanan Ukraina atas klaim keberhasilan militer Ukraina menyerang kapal selam Rusia di Pelabuhan Laut HItam, Senin (15/12/2025). Ukraina dalam beberapa pekan belakangan memang meningkatkan intensitas serangan di kawasan laut Hitam.

Hantam Kapal Kargo Turki

Ukraina telah berulang kali menargetkan kapal-kapal Rusia di Laut Hitam dengan drone dan rudal sejak Rusia melancarkan invasi skala penuhnya pada Februari 2022.

Militer Kyiv telah meningkatkan serangan laut dalam beberapa pekan terakhir terhadap kapal-kapal yang menurut mereka terkait dengan Rusia di Laut Hitam.

Dua kapal kargo Turki telah dihantam dalam beberapa hari terakhir dalam apa yang digambarkan Ukraina sebagai serangan terhadap target Rusia.

Turki menyerukan penghentian serangan terhadap pelabuhan dan infrastruktur energi serta memperingatkan risiko eskalasi di kawasan tersebut.

Adapun Pasukan Rusia secara rutin menyerang kota pelabuhan Odesa di Ukraina.

(oln/tmt/*)




