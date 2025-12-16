VIDEO Patung Liberty Roboh Diterjang Badai Dahsyat di Rio Grande do Sul: Kecepatan Angin 90 Km/Jam

VIDEO Patung Liberty Roboh Diterjang Badai Dahsyat di Rio Grande do Sul

Ringkasan Berita: Wali Kota Guaíba, Marcelo Maranata, mengkonfirmasi robohnya replika patung Liberty tersebut. Kecepatan angin yang merobohkan patung tersebut mencapai antara 80 dan 90 km/jam. Marcelon memuji staf Havan atas tindakan cepat mereka dalam mengamankan lokasi tersebut.

TRIBUNNEWS.COM - Replika Patung Liberty setinggi 24 meter yang berada di luar sebuah megastore, Havan, di Guaíba, negara bagian Rio Grande do Sul, dihantam badai dahsyat yang melanda Brasil selatan pada Selasa, 15 Desember 2025.

Patung itu roboh setelah angin kencang dengan kecepatan 90 km/jam menerjang daerah tersebut menyusul peringatan cuaca buruk yang dikeluarkan oleh Defesa Civil, otoritas pertahanan sipil Brasil.

Sebuah video kemudian muncul di media sosial yang menunjukkan struktur replika tersebut perlahan miring sebelum roboh ke tempat parkir.

Patung itu dipasang pada tahun 2020 dan berdiri di atas alas beton setinggi 11 meter, yang tetap utuh setelah runtuh.

Tidak Ada Korban Luka Setelah Patung Liberty Roboh

Tidak ada laporan cedera atau kerusakan properti yang signifikan selama insiden tersebut.

"Saksi mata dan karyawan toko bertindak cepat untuk memindahkan kendaraan yang diparkir, sehingga menghindari potensi kerugian," kata Walikota Guaíba, Marcelo Maranata, dilansir WN.

Maranata juga mengkonfirmasi kejadian tersebut di media sosial, dan mencatat kalau kecepatan angin mencapai antara 80 dan 90 km/jam.

Ia memuji staf Havan atas tindakan cepat mereka dalam mengamankan lokasi kejadian.

"Area tersebut segera diisolasi oleh perusahaan, dengan mengikuti semua protokol keselamatan," kata Havan dalam sebuah pernyataan.

Peritel tersebut menambahkan bahwa pembersihan puing-puing dimulai dalam beberapa jam dan operasional toko berlanjut tanpa gangguan.

Berikut video robohnya replika Patung Liberty tersebut:

Cuaca Ekstrem dari Hujan Es hingga Banjir

Pihak berwenang mengatakan badai tersebut dipicu oleh sistem tekanan rendah yang berinteraksi dengan front dingin setelah berhari-hari mengalami panas yang intens.

Defesa Civil, otoritas pertahanan sipil Brasil, mengeluarkan peringatan siaran seluler darurat—menggantikan mode senyap—untuk memperingatkan warga tentang angin kencang, bahaya struktural, dan risiko cuaca buruk.

Selain itu, kota-kota lain di Rio Grande do Sul juga terdampak badai tersebut.

Hujan es dilaporkan terjadi di Tio Hugo, dan kerusakan atap terjadi di Passo Fundo, Santa Cruz do Sul, dan Vera Cruz.

Sementara itu, hujan deras menyebabkan banjir lokal di Lajeado; namun, tidak ada pemadaman listrik atau penghentian layanan umum di wilayah yang terdampak.



