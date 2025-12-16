Tokoh Yahudi Dunia Nyaris Tewas 2 Kali: Lolos dari Hamas, Peluru Serempet Kepala di Pantai Bondi

Tokoh Yahudi Dunia Nyaris Tewas Dua Kali: Lolos dari Hamas, Peluru Melesat di Atas Kepala di Pantai Bondi

TRIBUNNEWS.COM - Bak punya keberuntungan, seorang pria lolos dari dua insiden serangan mematikan yang terjadi pada dua waktu yang berbeda secara beruntun.

Pria itu adalah Arsen Ostrovsky.

Dia selamat dari serangan Hamas saat gerakan pembebasan Palestina itu melancarkan Operasi Banjir Al-Aqsa ke pemukiman Yahudi di selubung Gaza, termasuk ke sebuah festival musik bertajuk di festival Nova pada 7 Oktober 2023 silam.

Terbaru, sosok yang sama juga berada di lokasi serangan penembakan massal yang menyasar komunitas Yahudi di Pantai Bondi, Sydney, New South Wales, Australia, Minggu (14/12/2025) kemarin.

Ada kemiripan situasi yang dialami Arsen Ostrovsky di dua insiden berbeda itu, bahwa dia berada dalam situasi mengancam nyawa saat menghadiri pesta dan keramaian: festival musik Nova di Palestina yang diduduki dan perayaan Hanukkah di Sydney, Australia.

"Pria tersebut diidentifikasi sebagai Arsen Ostrovsky, menggambarkan insiden itu sebagai "pertumpahan darah yang mengerikan, sebuah pembantaian"," tulis laporan WN, Selasa (15/12/2025).

Arsen Ostrovsky diakui oleh media Israel, Jerusalem Post sebagai salah satu dari 50 Pemimpin Yahudi terkemuka di dunia.

Saat menjalani perawatan seusai insiden di Pantai Bondi, dia dikunjungi di rumah sakit oleh Amir Maimon, Duta Besar Israel untuk Australia, dan Amichai Chikli, Menteri Diaspora dan Pemberantasan Antisemitisme Israel, serta Ahli Strategi Zionis.

Satu terjangan peluru di penembakan Pantai Bondi hanya menyerempet kepalanya, namun membuatnya berlumuran darah di wajah.

PENEMBAKAN PANTAI BONDI - Tangkap layar dari BBC menunjukkan ilustrasi lokasi kejadian penembakan massal di Pantai Bondi, New South Wales, Australia, Minggu (14/12/2025). Sebanyak 12 orang dilaporkan tewas dalam penembakan tersebut, sedangkan dua orang pelaku, satu dinyatakan tewas. (HO/IST/Tangkap Layar/BBC)

Apa yang Dilakukan Arsen di Australia?

Arsen Ostrovsky tiba di Australia hanya beberapa minggu sebelum serangan teror tersebut, untuk mengambil alih peran barunya sebagai kepala kantor Australia-Israel & Jewish Affairs Council di Sydney.

Ia dilaporkan telah tinggal di Israel selama 13 tahun dan dilaporkan selamat dari serangan Hamas pada 7 Oktober.

“Saya di sini bersama keluarga saya, itu adalah perayaan Hanukkah, ada ratusan orang, ada anak-anak, ada orang tua, keluarga yang sedang bersenang-senang,” katanya saat berbicara kepada saluran TV Australia News 9.

Arsen tiba di Australia pada akhir November dan mengunggah foto-foto grafiti bertuliskan “F**k Zionism” serta meramalkan kalau sesuatu yang besar akan terjadi.

Arsen Ostrovsky telah lama menjadi pendukung militer Israel (IDF).