Konflik Thailand Vs Kamboja

Konflik Thailand-Kamboja Meluas ke Laos, Seruan Gencatan Senjata Trump Cuma Omong Kosong?

Laos akhirnya terimbas dampak perang dua negara tetangganya yang sedang berperang, Thailand dan Kamboja. APa yang terjadi?

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Hasiolan E.P.G
zoom-in Konflik Thailand-Kamboja Meluas ke Laos, Seruan Gencatan Senjata Trump Cuma Omong Kosong?
Tangkap layar YouTube CRUX
KONFLIK THAILAND-KAMBOJA. Tangkap layar YouTube CRUX, Selasa (11/11/2025). Thailand resmi menangguhkan pelaksanaan perjanjian damai dengan Kamboja setelah ledakan ranjau darat di dekat perbatasan melukai beberapa tentaranya. 

Konflik Thailand-Kamboja Meluas ke Laos, Seruan Gencatan Senjata Trump Cuma Omong Kosong?

Ringkasan Berita:
  • Thailand memutus jalur pasokan bahan bakar melalui Laos di tengah kekhawatiran bahwa pasokan dialihkan ke Kamboja seiring meningkatnya pertempuran perbatasan
  • Kamboja menuduh Thailand membom daerah-daerah di dekat kuil Angkor. 
  • Thailand membantah adanya pembicaraan gencatan senjata meskipun ada klaim dari Trump, sementara bentrokan di perbatasan yang disengketakan telah menyebabkan ribuan orang mengungsi.

 

TRIBUNNEWS.COM - Konflik antara sesama negara Asia Tenggara, Thailand dan Kamboja dilaporkan meluas ke Laos.

Hal itu setelah Militer Thailand mengatakan telah menghentikan pengiriman bahan bakar yang melewati pos pemeriksaan perbatasan dengan Laos karena kekhawatiran bahan bakar tersebut dialihkan ke Kamboja.

Dampaknya, pasokan bahan bakar yang menuju ke Laos menjadi tersendat di tengah kebutuhan akan energi negara tersebut. 

Baca juga: Serangan Cepat Thailand Runtuhkan Pertahanan Kamboja, Sita Rudal Buatan China di Hill 500

Juru bicara Kementerian Pertahanan Thailand, Laksamana Muda Surasant Kongsiri, mengatakan, negaranya tidak memiliki niat untuk membuat Laos susah karena terimbas konflik ini.

"Niat kami bukanlah untuk menimbulkan dampak pada rakyat atau pemerintah Laos," kata dia dilansir WN, Selasa (16/12/2025). 

Adapun Kementerian Luar Negeri Laos belum mengeluarkan pernyataan.

Kamboja Tuding Thailand Membom Provinsi Tempat Kuil Angkor Berada

Kamboja menuduh Thailand menyerang jauh di dalam wilayahnya, membom provinsi yang merupakan rumah bagi kuil Angkor yang berusia berabad-abad.

Sehari sebelumnya, militer Thailand mengatakan kalau mereka melancarkan serangan baru terhadap Kamboja untuk "merebut kembali wilayah kedaulatan."

Militer Thailand melaporkan bentrokan "tegang" di situs-situs kuil yang dipersengketakan, termasuk Prasat Ta Krabey dan Prasat Ta Muen Thorn.

Sementara Kamboja menuduh Thailand menyerang tiga desa di provinsi Banteay Meanchey dan melakukan serangan udara.

THAILAND GEMPUR KAMBOJA - Tangkap layar serangan rudal Thailand terhadap bangunan Kasino milik Kamboja pada Senin (8/12/2025) yang diduga jadi pusat kontrol drone untuk serang wilayah perbatasan
THAILAND GEMPUR KAMBOJA - Tangkap layar serangan rudal Thailand terhadap bangunan Kasino milik Kamboja pada Senin (8/12/2025) yang diduga jadi pusat kontrol drone untuk serang wilayah perbatasan ((Ho/Campus League))

Penyebab Konflik Thailand dan Kamboja

Thailand dan Kamboja - bersengketa mengenai garis demarkasi era kolonial di perbatasan mereka sepanjang 800 kilometer (500 mil).

Kedua negara juga mengklaim tanah di sekitar Kuil Preah Vihear abad ke-11 sebagai milik mereka.

Awal tahun ini, kedua pihak saling baku tembak di dekat wilayah perbatasan yang disengketakan dan seorang tentara Kamboja tewas.

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Regional

Sosok Bripka AS, Oknum Polisi Terduga Pembunuh Mahasiswi UMM Ternyata Kakak Ipar Korban

Seleb

Virgoun Lelah Selalu Dikaitkan dengan Inara Rusli: Sampai Mati Dia Ibu Anak-anak Gue

Tags:
Thailand
Kamboja
perbatasan
