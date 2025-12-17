Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Konflik Palestina Vs Israel

Menlu Turki: Israel Ingin Kosongkan Gaza, Dunia Diminta Turun Tangan Cegah Pengusiran Paksa

Menlu Turki Hakan Fidan menuding Israel berupaya mengosongkan Gaza dari warga Palestina dan menyerukan peran internasional.

Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Salma Fenty
Menlu Turki: Israel Ingin Kosongkan Gaza, Dunia Diminta Turun Tangan Cegah Pengusiran Paksa
Rizek Abdeljawad/Xinhua
GAZA - Asap mengepul dari bangunan tempat tinggal yang runtuh setelah serangan udara Israel di Kota Gaza, 5 September 2025. Terkini, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyatakan tujuan utama Israel di Jalur Gaza adalah mengosongkan wilayah tersebut dari penduduk Palestina. 

Ringkasan Berita:
  • Menlu Turki Hakan Fidan menuding Israel berupaya mengosongkan Jalur Gaza dari penduduk Palestina dan memperingatkan bahwa hanya keterlibatan internasional yang dapat mencegah pengusiran paksa.
  • Fidan menyerukan pengerahan pasukan stabilisasi internasional untuk menjaga keamanan dan mencegah eskalasi.
  • Ia menyebut Turki, di bawah Presiden Recep Tayyip Erdoğan, aktif mendorong gencatan senjata dan solusi politik, meski gencatan senjata saat ini dinilai rapuh dan rawan dilanggar.

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyatakan tujuan utama Israel di Jalur Gaza adalah mengosongkan wilayah tersebut dari penduduk Palestina.

Ia memperingatkan hanya keterlibatan kekuatan internasional yang dapat mencegah apa yang disebutnya sebagai rencana pengusiran paksa.

"Israel berupaya mengosongkan Gaza dari warganya dan menekankan pentingnya pengerahan pasukan stabilisasi internasional," kata Fidan dalam wawancara televisi dengan saluran TVNet Turki pada Sabtu (13/12/2025) lalu.

Menurutnya, kehadiran pasukan tersebut diperlukan untuk menjamin keamanan, menciptakan ketenangan, serta mencegah eskalasi lebih lanjut, lapor Middle East Monitor.

Fidan menyebut Turki telah bekerja secara intensif untuk menghentikan kekerasan di Gaza, mengamankan gencatan senjata, dan mendorong penyelesaian politik yang permanen.

Ia menegaskan seluruh lembaga negara Turki, di bawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdoğan, terlibat aktif dalam upaya menyelesaikan krisis tersebut, menurut Anadolu Agency.

Namun, Fidan menilai gencatan senjata yang berlaku saat ini bersifat rapuh dan rentan terhadap pelanggaran berulang.

Ia mengatakan diskusi mengenai pasukan stabilisasi internasional yang diamanatkan oleh resolusi Dewan Keamanan PBB masih berlangsung, mencakup komposisi, jumlah pasukan, dan mandat operasionalnya.

Menurut Fidan, tugas utama pasukan internasional tersebut adalah membangun zona penyangga antara Israel dan Palestina guna mencegah serangan timbal balik.

Ia menambahkan bahwa kedua pihak memiliki hak untuk menyetujui negara-negara yang terlibat, seraya mencatat Israel menolak keterlibatan Turki karena kritik keras Ankara terhadap Tel Aviv selama perang.

Fidan menegaskan bahwa tujuan akhir pasukan internasional adalah mengakhiri pendudukan Israel, memastikan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza, serta melindungi keselamatan dan kelangsungan hidup warga Palestina.

ICC Tolak Permintaan Israel, Penyelidikan Kejahatan Perang Netanyahu di Gaza Tetap Berlanjut

Ia memperingatkan bahwa rencana awal Israel, menurut pandangan Ankara, mengarah pada pengosongan Jalur Gaza dan pembersihan etnis terhadap penduduk Palestina.

Perkembangan Terkini Konflik Israel vs Hamas

Ketegangan konflik Israel dan Hamas kembali meningkat dalam sejumlah peristiwa terbaru di lapangan dan arena diplomasi.

Penembakan remaja Palestina di Betlehem, tudingan Hamas soal pelanggaran gencatan senjata, hingga latihan militer siber Israel-AS menandai eskalasi terbaru konflik.

1. Remaja Palestina Tewas Ditembak Pemukim Israel di Betlehem

Seorang remaja Palestina dilaporkan tewas setelah ditembak oleh pemukim Israel di wilayah Betlehem, Tepi Barat, dikutip dari Al Jazeera.

Palestina
Israel
Gaza
Turki
