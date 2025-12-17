Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Breaking News
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Penembakan Massal di Australia

PM Australia Janji Pelaku Penembakan Pantai Bondi Bakal Didakwa Hari Ini, Tunggu Efek Obat Hilang

Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese berjanji pelaku penembakan di Pantai Bondi, Naveed Akram bakal didakwa hari ini.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Whiesa Daniswara
Editor: Febri Prasetyo
zoom-in PM Australia Janji Pelaku Penembakan Pantai Bondi Bakal Didakwa Hari Ini, Tunggu Efek Obat Hilang
Kolase Tribunnews.com
DIDAKWA HARI INI - Momen saat ayah dan anak bernama Sajid Akram (50) dan Navee Akram (24) melakukan penembakan massal saat festival Yahudi yang digelar di Pantai Bondi, Sydney, Australia, pada Minggu (14/12/2025) waktu setempat. Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese berjanji bahwa pelaku penembakan di Pantai Bondi akan didakwa hari ini, Rabu (17/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese berjanji tersangka penembakan massal di Pantai Bondi bakal didakwa hari ini, Rabu (17/12/2025).
  • Albanese menegaskan bahwa pelaku penembakan bakal didakwa saat pemakaman para korban Yahudi dimulai.
  • Komisaris Polisi New South Wales (NSW), Mal Lanyon, mengatakan bahwa penyidik ​​memperkirakan akan menginterogasi Naveed Akram setelah efek obatnya hilang dan penasihat hukum hadir.

TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengonfirmasi bahwa salah satu tersangka penembakan massal di Pantai Bondi, Sydney, akan segera didakwa hari ini, Rabu (17/12/2025).

Tragedi yang menewaskan sedikitnya 15 orang tersebut kini secara resmi diselidiki sebagai aksi terorisme yang didorong oleh ideologi radikal.

Dalam keterangan resminya, Albanese mengungkapkan bahwa serangan yang terjadi saat perayaan festival Hanukkah tersebut diduga kuat terinspirasi oleh ideologi ISIS.

"Berdasarkan informasi yang tersedia, serangan ini bermotif ideologi ISIS," ujar Albanese kepada media, dikutip dari CNA.

Albanese menegaskan bahwa pelaku penembakan bakal didakwa saat pemakaman para korban Yahudi dimulai.

"Dia akan didakwa secara resmi, jika belum didakwa, saya perkirakan itu akan terjadi dalam beberapa jam mendatang," kata Albanese.

Rekomendasi Untuk Anda

Sementara itu, Komisaris Polisi New South Wales (NSW) Mal Lanyon mengatakan bahwa penyidik ​​memperkirakan akan menginterogasi Naveed Akram setelah efek obatnya hilang dan penasihat hukum hadir.

Ia masih dirawat di sebuah rumah sakit di Sydney di bawah pengawasan ketat polisi.

Pihak kepolisian mengidentifikasi pelaku sebagai pasangan ayah dan anak, yakni Sajid Akram (50) dan Naveed Akram (24).

Dalam baku tembak yang terjadi di lokasi kejadian pada Minggu sore, Sajid tewas diterjang timah panas petugas.

Sementara putranya, Naveed, saat ini masih dalam kondisi kritis di bawah penjagaan ketat kepolisian di rumah sakit.

Baca juga: Teguran Keras Mantan PM Australia ke Netanyahu: Jangan Ikut Campur Politik Kami!

Meski pelaku diduga bertindak atas dasar ideologi kelompok radikal, otoritas keamanan meyakini bahwa keduanya beraksi secara mandiri atau lone wolf.

Kendati demikian, penyelidikan mendalam terus dilakukan untuk memastikan tidak ada keterlibatan pihak lain.

Kepemilikan Senjata di Australia

Undang-undang kepemilikan senjata di Australia terbilang sangat ketat.

Pengetatan kepemilikan senjata api ini dimulai pada tahun 1996.

Nasional

BREAKING NEWS: KPK Gelar OTT di Tangerang, Oknum Penegak Hukum Dikabarkan Ditangkap

Regional

Sosok Bripka AS, Oknum Polisi Terduga Pembunuh Mahasiswi UMM Ternyata Kakak Ipar Korban

Nasional

Prabowo Pingin Tanam Sawit di Papua, WALHI: Masyarakat Adat Tak Mau Dapat Bencana Ekologis

Halaman 1/2
12
Tags:
Australia
Anthony Albanese
Perdana Menteri Australia
Penembakan Massal
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas