Thailand Minta Kamboja Umumkan Gencatan Senjata Lebih Dulu, Juga Bersihkan Ranjau di Perbatasan

Ringkasan Berita: Pertempuran antara Thailand dan Kamboja masih berlangsung.

Masing-masing pihak saling menyalahkan sebagai pemicu bentrokan.

Kamboja diminta mengumumkan gencatan senjata terlebih dahulu.

TRIBUNNEWS.COM - Thailand mengatakan Kamboja harus menjadi negara pertama yang mengumumkan gencatan senjata.

Upaya ini untuk menghentikan pertempuran antara kedua negara setelah lebih dari seminggu terjadi bentrokan mematikan dalam konflik perbatasan yang kembali berkobar.

Masing-masing pihak saling menyalahkan sebagai pemicu bentrokan, mengklaim membela diri dan saling tuding melakukan serangan terhadap warga sipil.

“Sebagai pihak yang menyerang wilayah Thailand, Kamboja harus mengumumkan gencatan senjata terlebih dahulu,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Maratee Nalita Andamo, kepada wartawan di Bangkok, Selasa (16/12/2025), dilansir Malay Mail.

Maratee juga mengatakan Kamboja harus bekerja sama secara tulus dalam upaya pembersihan ranjau di perbatasan.

Sementara itu, Kamboja tidak segera menanggapi pernyataan Thailand.

Tak Ada Tekanan Internasional

Rekomendasi Untuk Anda

Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengatakan kepada wartawan bahwa tidak ada tekanan internasional untuk gencatan senjata, demikian dilaporkan kantor berita Reuters pada Selasa.

“Tidak ada yang menekan kami. Siapa yang menekan siapa? Saya tidak tahu,” katanya.

Ia menolak menjawab pertanyaan tentang apakah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mencoba menggunakan ancaman tarif untuk mendorong Bangkok mengakhiri pertempuran.

Sementara itu, pihak berwenang Thailand berupaya mencari cara untuk memulangkan hingga 6.000 warga negaranya yang terdampar akibat penutupan pos pemeriksaan Kamboja di Kota Poipet.

Hun Sen, mantan pemimpin berpengaruh Kamboja dan presiden Senat saat ini, mengatakan penutupan itu bertujuan untuk melindungi warga sipil dari apa yang ia klaim sebagai penembakan membabi buta oleh pasukan Thailand di daerah tersebut.

Baca juga: Konflik Thailand-Kamboja Meluas ke Laos, Seruan Gencatan Senjata Trump Cuma Omong Kosong?

Surasant Kongsiri, juru bicara Kementerian Pertahanan Thailand, mengatakan telah terjadi "pertempuran terus-menerus di perbatasan" di delapan provinsi perbatasan.

Sementara Kementerian Pertahanan Kamboja berjanji pasukannya akan "terus berdiri teguh, berani, dan gigih dalam perjuangan mereka melawan agresor".

Puluhan Orang Tewas

Diberitakan Al Jazeera, konflik antara kedua negara tetangga, yang dipicu oleh klaim persaingan lama atas wilayah di sepanjang perbatasan darat mereka sepanjang 817 km (508 mil), kembali berkobar akibat bentrokan pada 7 Desember 2025.

Bentrokan yang kembali terjadi di berbagai lokasi telah menewaskan 32 orang, termasuk tentara dan warga sipil, di kedua sisi perbatasan, dan menyebabkan sekitar 800.000 orang mengungsi, kata para pejabat.