10 Fakta Penembakan Massal di Pantai Bondi Sydney, Aksi Heroik Ahmed Lucuti Senjata Jadi Sorotan

Ringkasan Berita: Insiden penembakan massal terjadi di Pantai Bondi, Sydney, Australia, Minggu (14/12/2025), saat perayaan Hanukkah Yahudi.

Serangan ini menewaskan 15 orang dan melukai lebih dari 40 lainnya, dengan 21 korban masih dirawat dan satu kritis.

Polisi NSW menyebut pelaku ayah-anak, Sajid dan Naveed Akram, bermotif teror anti-Semit dan terinspirasi ISIS.

Di tengah kepanikan, warga Ahmed Al Ahmed melucuti senjata pelaku dan dipuji dunia.

TRIBUNNEWS.COM - Perayaan Hanukkah Yahudi di Pantai Bondi, Sydney, Australia, berubah mencekam pada Minggu (14/12/2025) setelah terjadi penembakan massal yang menggemparkan publik.



Serangan berdarah tersebut menewaskan sedikitnya 15 orang dan melukai lebih dari 40 lainnya.

Insiden ini menjadi salah satu tragedi kekerasan paling mematikan di Australia dalam beberapa tahun terakhir.

Hanukkah adalah hari raya umat Yahudi yang memperingati kemenangan dan penahbisan kembali Bait Suci di Yerusalem.

Perayaan ini berlangsung selama delapan hari dengan tradisi menyalakan lilin sebagai simbol keajaiban cahaya.

Kepolisian New South Wales (NSW) memastikan pelaku penembakan adalah ayah dan anak.

Kedua pelaku penembakan Pantai Bondi diduga kuat menjalankan aksi teror bermotif kebencian anti-Semit.

Hasil penyelidikan menemukan bendera ISIS dan bom rakitan di dalam kendaraan pelaku, memperkuat dugaan keterkaitan dengan ideologi ekstremis.

Di tengah kepanikan warga, aksi nekat seorang pria yang melucuti senjata pelaku disebut berperan besar mencegah korban jiwa bertambah.

Berikut ini rangkuman fakta-fakta penembakan massal di Pantai Bondi, Sydney, Australia, dilansir berbagai sumber:

1. Penembakan Massal Saat Perayaan Hanukkah

Insiden penembakan massal mengguncang Pantai Bondi, Sydney, Australia, pada Minggu (14/12/2025), saat perayaan Hanukkah Yahudi berlangsung.

Serangan tersebut menewaskan 15 orang dan melukai lebih dari 40 lainnya.

Peristiwa ini menjadi salah satu aksi kekerasan paling mematikan di Australia dalam beberapa tahun terakhir.

2. Korban Tewas dan Luka-Luka

Otoritas kesehatan setempat melaporkan sebanyak 21 korban masih menjalani perawatan di rumah sakit.

Satu orang dilaporkan berada dalam kondisi kritis.

Selain warga sipil, dua anggota kepolisian juga mengalami luka saat merespons serangan tersebut.

3. Pelaku Ayah dan Anak