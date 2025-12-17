Lebih dari 30 Tentara Rusia Terkepung di Kupyansk, Pasukan Ukraina Terapkan Rencana 2 Tahap

Ringkasan Berita: Pasukan Ukraina membentuk kelompok pencarian dan penyerangan.

Unit-unit Rusia yang terkepung di Kota Kupyansk memberikan perlawanan yang sangat tangguh.

Pasukan Rusia mencoba mencapai unit mereka yang terkepung melalui pipa bawah tanah.

TRIBUNNEWS.COM - Pertempuran sengit terus berlanjut di Kota Kupyansk, di wilayah Kharkiv, Ukraina.

Ketika Pasukan Pertahanan Ukraina terus melanjutkan operasi untuk melenyapkan musuh, unit-unit Rusia yang terkepung memberikan perlawanan yang "sangat tangguh".

Gerakan partisan Atesh melaporkan bahwa lebih dari 30 tentara Rusia dikepung di pusat Kota Kupyansk, Senin (15/12/2025).

Menurut kelompok tersebut, para prajurit dari resimen senapan bermotor ke-121 dan ke-122 Rusia masih terkepung di rumah sakit pusat kota, sementara kelompok-kelompok tambahan lainnya bersembunyi di ruang bawah tanah gedung-gedung perumahan terdekat tanpa jalur pelarian.

“Agen kami melaporkan bahwa kota itu hampir sepenuhnya dibebaskan oleh Pasukan Pertahanan Ukraina."

"Pengepungan itu datang sebagai kejutan bagi para penjajah,” lapor Atesh, menambahkan bahwa pertempuran terus berlanjut di pinggiran kota.

Ukraina Terapkan Rencananya

Ihor Raikov, kepala layanan sistem nirawak Brigade “Khartia” Garda Nasional ke-13, mengatakan kepada Army TV bahwa operasi pembebasan Kupyansk dimulai pada September 2025 dan bukan merupakan aksi tunggal.

Pasukan Ukraina membentuk kelompok pencarian dan penyerangan yang secara konsisten menerapkan rencana dua tahap untuk menetralisir pasukan Rusia.

“Tahap pertama adalah memutus jalur logistik dan mengepung musuh di dalam kota itu sendiri. Bagian itu berhasil diselesaikan,” kata Raikov, seperti diberitakan Kyiv Post.

“Tahap kedua adalah melokalisasi musuh di dalam kota, melakukan tindakan stabilisasi, dan membersihkan kota secara langsung," jelasnya.

Menurut Raikov, logistik Rusia sekarang dilakukan sepenuhnya oleh drone, karena upaya berulang untuk menembus koridor darat telah gagal.

Ia mengatakan, pasukan Rusia bahkan mencoba mencapai unit mereka yang terkepung melalui pipa bawah tanah, tetapi rute tersebut tetap berada di bawah kendali tembakan dan pengintaian terus-menerus.

“Saluran pipa telah diblokir. Upaya apa pun dari musuh tidak akan berhasil saat ini, dan ini memungkinkan kami untuk melakukan aksi di dalam kota,” ungkapnya.

Pada Jumat (12/12/2025), Brigade Garda Nasional Khartia Ukraina mengatakan pasukannya telah memblokir unit-unit Rusia di Kupyansk dan membersihkan seluruh bagian barat laut kota tersebut.

Pasukan Ukraina dilaporkan telah menewaskan lebih dari 1.000 tentara Rusia, membebaskan beberapa permukiman di dekatnya, mencapai Sungai Oskil di utara Kupyansk, dan memutus semua jalur pasokan darat Rusia.