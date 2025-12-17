Menteri P2MI: 9 Jenazah WNI Korban Kebakaran di Hong Kong Dipulangkan Setelah 18 Desember 2025

Ringkasan Berita: 9 Jenazah WNI korban kebakarang gedung di Hong Kong akan dipulangkan setelah tanggal 18 Desember 2025.

Kementerian P2MI akan bekerja sama dengan Kementeria Luar Negeri soal keberangkatan jenazah dari Hong Kong sampai ke pintu masuk negara Indonesia dalam hal ini bandara.

Korban selamat yang menjalani perawatan di beberapa Rumah Sakit (RS) di Hong Kong saat ini kondisinya sudah lebih baik.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menyampaikan upaya terkini penanganan kebakaran sebuah apartemen Wang Fuk Court di Hong Kong.

Kata Mukhtarudin, saat ini Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong telah mengurus dokumen pemulangan sembilan jenazah Warga Negara Indonesia (WNI) yang turut menjadi korban.

"9 (WNI) yang meninggal itu sekarang sudah berproses ya, proses untuk identifikasi jenazah dan lain-lain," kata Mukhtarudin saat jumpa pers di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Baca juga: Imbas Kebakaran Tai Po, Jaring Pengaman Konstruksi di Seluruh Hong Kong Dicabut Pemerintah

Perihal dengan proses pemulangan para jenazah tersebut, Mukhtarudin menyebut, kemungkinan baru akan mulai dilakukan setelah tanggal 18 Desember 2025.

Kata dia, nantinya keseluruhan jenazah WNI ini satu persatu dan akan langsung dibawa ke kampung halaman masing-masing.

"Mungkin setelah tanggal 18 baru ada pemulangan jenazah dari 9 itu ya, yang sudah disampaikan datanya oleh KJRI," ucap dia.

Rekomendasi Untuk Anda

Secara mekanisme pemulangan seluruh jenazah itu kata Mukhtarudin, Kementerian P2MI nantinya akan berbagi tugas dengan Kementerian Luar Negeri RI (Kemlu).

Kemlu kata dia, akan bertanggungjawab soal keberangkatan jenazah dari Hong Kong sampai ke pintu masuk negara Indonesia dalam hal ini bandara.

Setelahnya, Kementerian P2MI akan meneruskan pemulangan para jenazah dari bandara ke kampung halaman masing-masing.

"Kami koordinasi saja. Begitu sampai Indonesia, khususnya mungkin bandaranya mungkin di Soekarno-Hatta atau di Juanda, baru kami KP2MI akan membiayai sampai ke kampung halaman," kata dia.

"Jadi kami sesuai dengan pembagian tugas. Kemlu ataupun KJRI dari negara dari Hongkong ke Indonesia, dari Indonesianya ke kampung halamannya tanggung jawab KP2MI. Jadi sudah ada pembagian tugas kita," sambung Mukhtarudin.

Baca juga: Kebakaran Besar di Hong Kong, DPR Minta Pemerintah Pastikan Kompensasi untuk Keluarga WNI

Sementara itu, terhadap para korban selamat yang menjalani perawatan di beberapa Rumah Sakit (RS) di Hong Kong kata Mukhtarudin, saat ini kondisinya sudah lebih baik.

Bahkan kata dia, ada seorang WNI yang menjalani perawatan intensif di RS kini sudah bisa dipulangkan ke Tulungagung, Jawa Timur.

"Satu yang pulang, satu yang sehat yang dirawat juga sudah pulang hari ini ke Tulungagung," tandas dia.

Santunan Rp1,5 Miliar

Mukhtarudin sebelumnya mengatakan total bantuan yang disiapkan mencapai sekitar Rp1,5 miliar.