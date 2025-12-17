Viral Suami di Jepang Punya 520 Selingkuhan, sang Istri Justru Menjadikannya Inspirasi Membuat Komik

Ringkasan Berita: Nemu Kusano, seorang wanita Jepang, menghadapi hidup sulit karena anaknya menderita penyakit langka dan suaminya berselingkuh dengan 520 wanita.

Setelah mengetahui suaminya kecanduan hubungan seksual, Nemu akhirnya memilih berpisah dan merawat anaknya seorang diri.

Alih-alih terpuruk, Nemu bangkit dengan menuangkan kisah hidupnya ke dalam komik dan buku yang kemudian viral di media sosial.



TRIBUNNEWS.COM – Seorang wanita di Jepang bernama Nemu Kusano viral di media sosial setelah membagikan kisah hidupnya dalam bentuk komik.

Menurut majalah Jepang Shukan Bunshun yang dikutip South China Morning Post (SCMP), Rabu (17/12/2025), Nemu menjalani kehidupan yang penuh kesulitan.

Anak laki-laki satu-satunya menderita penyakit langka dan membutuhkan perawatan khusus.

Tak hanya itu, di saat peran sang suami sangat dibutuhkan, ia berselingkuh.

Bukan dengan satu wanita, melainkan dengan 520 wanita.

Nemu awalnya menikah dengan suaminya setelah diperkenalkan oleh seorang teman.

Karena menganggap suaminya sebagai sosok yang serius dan pemalu, Nemu sepenuhnya memercayainya dan meyakini bahwa ia tidak akan pernah berkhianat.

Setelah keduanya menikah, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki.

Namun, sang anak menderita penyakit genetik langka yang hanya dialami kurang dari 30 orang di dunia.

Sementara sang suami bekerja, Nemu memikul tanggung jawab penuh untuk merawat anaknya sendiri di rumah.

Kehidupan Nemu kemudian berubah ketika ia menemukan alat kontrasepsi dan beberapa obat dewasa di dalam tas suaminya.

Ia juga melihat banyak notifikasi di ponsel suaminya yang ternyata berasal dari aplikasi kencan.

Sang suami mengakui bahwa ia berselingkuh karena merasa tertekan dengan pekerjaannya.

Ia bahkan tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya.

“Saya mengatasi stres saya di luar, saya tidak membawanya ke rumah,” ujar sang suami.