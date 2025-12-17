Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Banjir Bandang di Sumatera

Musisi Legendaris Jepang Donasikan 50.000 Dolar AS untuk Korban Banjir di Sumatera

YOSHIKI lahir di Tateyama, Prefektur Chiba, Jepang, dan dibesarkan dalam keluarga seniman

Editor: Eko Sutriyanto
Musisi legendaris Jepang sekaligus pemimpin band rock/visual-kei X JAPAN dan supergrup The Last Rockstars, YOSHIKI 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Musisi legendaris Jepang sekaligus pemimpin band rock/visual-kei X JAPAN dan supergrup The Last Rockstars, YOSHIKI, memberikan donasi sebesar 50.000 dolar AS melalui Palang Merah Indonesia (PMI) untuk membantu para korban bencana alam banjir di Sumatera.

Donasi tersebut disampaikan YOSHIKI dalam wawancara eksklusif dengan Tribunnews.com, Senin (8/12/2025).

“Untuk para korban banjir di Sumatera yang terjadi kali ini, saya akan menyumbangkan 50.000 dolar AS melalui Palang Merah Indonesia,” ujar YOSHIKI kepada Tribunnews.com.

YOSHIKI, yang dikenal aktif sebagai drummer, pianis, komposer, dan produser, menyampaikan rasa duka mendalam dan belasungkawa kepada para korban yang meninggal dunia serta simpati atas penderitaan yang dialami masyarakat terdampak bencana.

“Melihat begitu banyak orang menderita akibat banjir adalah hal yang sangat menyakitkan. Saya sungguh berharap kehidupan mereka dapat segera kembali normal, meskipun hanya satu hari lebih cepat,” katanya.

YOSHIKI lahir di Tateyama, Prefektur Chiba, Jepang, dan dibesarkan dalam keluarga seniman.

Ayahnya merupakan seorang pianis jazz dan penari tap, sementara ibunya mahir memainkan alat musik tradisional shamisen. Sejak kecil, YOSHIKI telah akrab dengan dunia musik.

Ia mulai mempelajari piano dan teori musik sejak usia empat tahun, kemudian bermain terompet dalam orkestra sekolah dasar, dan mulai menggubah karya piano ciptaannya sendiri sekitar usia sepuluh tahun.

Namun, masa kecil YOSHIKI juga diwarnai duka mendalam. Ayahnya meninggal dunia saat YOSHIKI berusia sepuluh tahun, sebuah peristiwa yang sangat memengaruhi perjalanan hidup dan musikalnya. Sejak saat itu, musik—terutama piano dan kemudian drum—menjadi sarana pelarian sekaligus penyembuhan.

“Kehilangan ayah di usia yang begitu muda adalah pengalaman yang sangat menyedihkan. Sejak saat itu, saya mulai berpikir kuat tentang bagaimana saya bisa membuat orang lain bahagia, dan selama sekitar 15 tahun terakhir saya telah terlibat dalam berbagai kegiatan amal di berbagai tempat,” ungkapnya.

Karena itu, YOSHIKI meyakini bahwa semakin banyak orang yang berpartisipasi membantu korban bencana, maka kekuatan yang dihasilkan akan jauh lebih besar.

Meski belum pernah mengunjungi Indonesia, YOSHIKI mengaku memiliki ketertarikan besar terhadap Tanah Air.

“Orang-orang Indonesia memiliki kesan sebagai pecinta musik. Populasinya muda, dan saya pikir Indonesia akan terus berkembang pesat ke depannya,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan harapannya agar Indonesia, yang ditopang oleh generasi muda, dapat terus mengalami pertumbuhan yang semakin besar di masa depan.

