Apa Dampak Hujan Mikroplastik Pada Ibu Hamil, Benarkah Bisa Pengaruhi Janin? Ini Penjelasan Dokter

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

Ringkasan Berita: Hujan di Jakarta mengandung mikroplastik yang berasal dari degradasi limbah plastik akibat aktivitas manusia.

Kekhawatiran pun muncul, terutama di kalangan ibu hamil.

Apakah mikroplastik yang terhirup atau tertelan dapat membahayakan janin di dalam kandungan?



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Baru-baru ini, penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menemukan bahwa air hujan di Jakarta mengandung mikroplastik yang berasal dari degradasi limbah plastik akibat aktivitas manusia.

Partikel mikroplastik ini dapat terbawa ke atmosfer, lalu turun kembali ke bumi bersama hujan melalui proses yang disebut deposisi atmosfer.

Baca juga: Mikroplastik di Air Hujan Bisa Menempel di Kulit, Ini Dampak Jangka Panjang

Kemudian berpotensi mencemari air permukaan dan masuk ke rantai makanan.

Kekhawatiran pun muncul, terutama di kalangan ibu hamil, apakah mikroplastik yang terhirup atau tertelan dapat membahayakan janin di dalam kandungan?

Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi sekaligus Konsultan Laktasi Internasional (IBCLC), dr Amarylis Febrina Choirin Nisa Fathoni, SpOG, IBCLC, beri penjelasan.

Rekomendasi Untuk Anda

Meski riset terkait dampak langsung mikroplastik pada kehamilan masih berkembang, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh ibu hamil.



Paparan Mikroplastik dan Risiko pada Ibu Hamil

Ketika fenomena “hujan mengandung mikroplastik” mencuat, masyarakat tentu cemas.

Namun menurut dr Amarylis, bukti ilmiah yang spesifik terkait pengaruh langsung mikroplastik pada janin belum tersedia.

Baca juga: Warga Perkotaan Padat Penduduk Rentan Terpapar Mikroplastik

“Waduh ini harus research dulu ya. Tapi kan mikroplastik itu kan berarti bisa terserap, bisa termakan gitu. Tentunya padahal kalau kita lagi hamil kita harus menjaga. Perokok pasif aja bisa berefek prematuritas pada bayi. Bisa meningkatkan resiko preeklampsia pada bayi,” ujarnya Sahabat Peduli Journalist Club Edisi 2, RSV: Risiko dan Perlindungan untuk Bayi Melalui Imunisasi Ibu Hamil yang diselenggarakan Pfizer di Jakarta Pusat, Selasa (18/11/2025).

Artinya, meski belum ada bukti konkret bahwa mikroplastik secara langsung menimbulkan cacat maupun kelainan bawaan, prinsip kehati-hatian tetap diperlukan.

Ibu hamil perlu meminimalkan paparan lingkungan yang berpotensi mengganggu kesehatan.



Mengapa Ibu Hamil Harus Waspada?

LUSTRASI IBU HAMIL - Dokter Subspesialis Fetomaternal dr. Reza Tigor Manurung, Sp.OG, Subsp.KFM mengatakan, banyak calon orangtua yang cemas dan penuh pertanyaan tentang kondisi bayi dalam kandungan. Untuk itu, dokter yang praktik di di Women’s Health Center Bethsaida Hospital ini mengatakan, diagnosis prenatal membantu mendeteksi kemungkinan kelainan atau kondisi khusus pada janin sejak dini sehingga calon orangtua bisa lebih siap, baik secara medis maupun emosional—menghadapi kehamilan dan persalinan. (canalc.com.ar)

Kehamilan adalah kondisi yang sensitif. Sistem tubuh ibu bekerja lebih keras untuk menjaga stabilitas hormon, metabolisme, dan kesehatan organ vital.

Paparan zat asing seperti polutan, logam berat, atau partikel mikroplastik berpotensi memperberat beban tubuh jika jumlahnya cukup besar.