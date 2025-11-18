Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Kesehatan
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Bukan Cuma Asap, Residu Rokok di Baju dan Tembok Bisa Picu Preeklampsia pada Ibu Hamil

Residu rokok di baju dan tembok bisa picu preeklampsia. Toksinnya bertahan lama dan membahayakan plasenta. Ibu hamil wajib waspada.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Aisyah Nursyamsi
Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in Bukan Cuma Asap, Residu Rokok di Baju dan Tembok Bisa Picu Preeklampsia pada Ibu Hamil
mini ielts.com
ILUSTRASI ASAP ROKOK - Bahaya rokok bagi ibu hamil selama ini sering dianggap hanya berasal dari paparan asap langsung. Padahal, toksin rokok jauh lebih kuat dan kompleks. Tidak hanya merusak paru-paru, residu rokok dapat memicu tekanan darah tinggi hingga meningkatkan risiko preeklampsia serta mengganggu fungsi plasenta. 

Ringkasan Berita:
  • Residu rokok yang menempel di pakaian, rambut, hingga tembok dapat meningkatkan risiko preeklampsia pada ibu hamil
  • Toksin rokok yang bertahan hingga lebih dari seminggu mampu mengganggu aliran darah ke plasenta dan memicu gangguan pertumbuhan janin. 
  • Karena itu, dukungan keluarga dan lingkungan sangat penting untuk melindungi ibu dari paparan rokok.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Aisyah Nursyamsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bahaya rokok bagi ibu hamil selama ini sering dianggap hanya berasal dari paparan asap langsung. Padahal, toksin rokok jauh lebih kuat dan kompleks.

Tidak hanya merusak paru-paru, residu rokok dapat memicu tekanan darah tinggi hingga meningkatkan risiko preeklampsia serta mengganggu fungsi plasenta.

Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi serta Konsultan Laktasi Internasional (IBCLC), dr Amarylis Febrina Choirin Nisa Fathoni, SpOG, IBCLC, menegaskan bahwa rokok—termasuk asap rokok pihak ketiga yang menempel di pakaian dan permukaan benda—dapat membahayakan kehamilan.

“Rokok bisa menempel di permukaan keras hingga tujuh hari. Tembok juga bisa menyimpan residunya,” ujarnya dalam Journalist Club Edisi 2, RSV: Risiko dan Perlindungan untuk Bayi Melalui Imunisasi Ibu Hamil yang diselenggarakan Pfizer di Jakarta Pusat, Selasa (18/11/2025).

Baca juga: Pemerintah Tunda Kenaikan Cukai Rokok, Ini Respons Buruh dan Serikat Petani

Residu Rokok Bisa Picu Preeklampsia

Preeklampsia merupakan kondisi serius yang ditandai tekanan darah tinggi dan gangguan fungsi organ seperti ginjal dan hati.

Rekomendasi Untuk Anda

Salah satu pemicu utamanya adalah gangguan aliran darah ke plasenta.

Dr Amarylis menjelaskan, toksin rokok yang terakumulasi dapat meningkatkan tekanan darah ibu hamil sehingga menaikkan risiko preeklampsia.

“Kalau terakumulasi, rokok itu bisa meningkatkan tekanan darah ibu. Bisa juga memengaruhi plasenta, sehingga menaikkan faktor risikonya. Ini harus benar-benar dihindari,” tegasnya.

Paparan residu rokok tak hanya dialami ibu hamil perokok, tetapi juga mereka yang tinggal bersama perokok aktif.

Bahkan aktivitas sederhana, seperti suami mencium istri setelah merokok, dapat membawa residu berbahaya ke tubuh ibu hamil.

Residu Rokok di Tembok, Baju, dan Permukaan Rumah

Masalah semakin kompleks karena residu rokok (thirdhand smoke) tidak hilang dengan cepat.

Banyak orang mengira cukup mencuci tangan atau mengganti baju setelah merokok, padahal toksinnya dapat bertahan jauh lebih lama.

“Tapi kalau asap rokok begitu, banyak yang bilang cukup cuci tangan. Tidak semudah itu. Residu benar-benar menempel kuat,” tutur Dr Amarylis.

Residu rokok dapat menempel pada: pakaian, rambut,  bantal dan sofa, lantai,  meja dan tembok.

Regional

Keluarga dan Tetangga Ragukan Siswi SD Bunuh Ibu Kandung di Medan: Banyak Kejanggalan

Sport

Jadwal Wakil Indonesia di SEA Games 2025 Hari Ini: Timnas Futsal & Voli Kembali Berjuang

Seleb

Duka Atalia Praratya di Hari Pertama Sidang Cerai dengan Ridwan Kamil, Kakak Kandung Wafat 

Halaman 1/2
12
Tags:
Preeklampsia
ibu hamil
Residu Rokok
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai

Baca Juga

Belajar dari Kasus Ibu Hamil Meninggal di Papua, Ketahui 8 Tanda Gawat Darurat Pantang Diabaikan

Belajar dari Kasus Ibu Hamil Meninggal di Papua, Ketahui 8 Tanda Gawat Darurat Pantang Diabaikan

Ibu Hamil di Papua Meninggal Setelah 4 Kali Ditolak Rumah Sakit, Ketua DPR Tegur Kemenkes

Ibu Hamil di Papua Meninggal Setelah 4 Kali Ditolak Rumah Sakit, Ketua DPR Tegur Kemenkes

Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas