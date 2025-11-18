Hetifah Sjaifudian Ajak Usia Emas Tetap Aktif dan Bahagia Lewat Senam Sehat Bersama Lansia

Ringkasan Berita: Orang lanjut usia didorong untuk tetap aktif dan menjaga kebugaran sebagai kunci hidup bahagia di masa emas.

Ketua Umum DPP Pengajian Al-Hidayah Hetifah Sjaifudian , menegaskan pentingnya menjaga kesehatan sebagai wujud rasa syukur.

Menurutnya, olahraga merupakan investasi penting bagi kesehatan jangka panjang.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP Pengajian Al-Hidayah Hetifah Sjaifudian, mendorong para lanjut usia untuk tetap aktif dan menjaga kebugaran sebagai kunci hidup bahagia di masa emas.

Pengajian Al-Hidayah adalah organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang mewadahi wanita muslimah Indonesia, dengan tujuan membangun generasi beriman, bertakwa, dan cinta tanah air.

Pengajian Al-Hidayah didirikan pada 5 Oktober 1979 oleh Wanita Keluarga Besar Golongan Karya yang beragama Islam.

Ajakan tersebut disampaikan Hetifah dalam kegiatan “Senam Sehat Bersama Lansia” yang digelar DPP Pengajian Al-Hidayah pada Minggu (16/11/2025), di Area Parkir Kantor DPP Pengajian Al-Hidayah, Slipi, Jakarta Barat.

Kegiatan bertema “Usia Emas Penuh Berkah: Aktif, Sehat, dan Bahagia bersama Senam Sehat” itu diikuti sekitar 250 peserta lansia dari berbagai wilayah DKI Jakarta.

Hetifah menegaskan pentingnya menjaga kesehatan sebagai wujud rasa syukur sekaligus cara untuk mempertahankan semangat hidup para lansia.

“Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah dan rasa syukur kepada Allah SWT. Melalui kegiatan ini, kami ingin para lansia tetap bergerak, bersosialisasi, dan menjaga semangat hidup dalam suasana yang penuh kebersamaan,” kata Hetifah.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Dewan Penasihat DPP Pengajian Al-Hidayah Luluk Maqnuniah, yang turut mendorong para peserta untuk membiasakan diri berolahraga.

Ia menegaskan bahwa olahraga merupakan investasi penting bagi kesehatan jangka panjang, terutama ketika memasuki usia lanjut.

Sementara itu, Ketua Panitia, Endah Cahya Immawati, mengatakan kegiatan ini dirancang dengan pendekatan kesehatan holistik, mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual.

“Kami ingin menghadirkan ruang yang positif bagi para lansia agar merasa dihargai dan tetap berdaya. Senam ini bukan sekadar olahraga, tapi juga ajang silaturahmi dan bentuk ibadah,” ujarnya.

Program ini merupakan kolaborasi antara DPP Pengajian Al-Hidayah dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI, yang diinisiasi oleh Hetifah sebagai Ketua Komisi X DPR RI sekaligus Ketua Umum DPP Pengajian Al-Hidayah.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari dukungan organisasi terhadap program pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mendorong partisipasi perempuan serta lansia dalam aktivitas olahraga.